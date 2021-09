Het valt nogal mee met die knaldrang: evenementen krijgen minder bezoekers dan verwacht

De vreugde spatte van het persbericht toen de voetbalbond half augustus liet weten dat België-Tsjechië van afgelopen zondag met publiek mocht doorgaan. “Er zullen minstens 35.000 tickets beschikbaar zijn”, klonk het. Uiteindelijk zaten er 21.000 fans in de tribunes van het Koning Boudewijnstadion, 40 procent minder dan verwacht.

Als zondag de 20 kilometer door Brussel gelopen wordt, zal dat met 20.000 deelnemers in plaats van 40.000 zijn. De organisator van de Antwerp 10 Miles (zondag 10 oktober) schat dat het evenement het dit jaar met 5.000 tot 10.000 lopers minder zal moeten doen. “We verwachten 25.000 à 30.000 deelnemers. Op de traditionele 10 Miles in april zijn dat er eerder 35.000", zegt Greg Broekmans van Golazo. “We zijn blij met deze cijfers. We zijn ook nog maar net uit de pandemie en bovendien gelden er nog altijd maatregelen, zoals het Covid Safe Ticket. Heel wat uitgestelde evenementen komen nu samen. Dat kan een impact hebben, maar welke precies, daarvoor is het nog te vroeg. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die niet naar een evenement kunnen komen door een uitgesteld communiefeest.”

Niet in de rij voor tickets

Ook in de culturele sector is het wachten op de massale terugkeer van het publiek. Een veelzeggend voorbeeld kwam vorig weekend van het Ampere Open Air-festival in Antwerpen. Toen de ticketverkoop voor dat evenement startte, rekende de organisator op 10.000 bezoekers. Uiteindelijk kochten 7.000 mensen een kaartje. Geen drama, daarmee waren ze uit de kosten. Maar het terrein was uiteraard berekend op iets meer volk, en dus stuurde de organisatie een dag voor het festival een bericht naar alle tickethouders: breng gerust één iemand gratis mee. Een optie waarvan uiteindelijk slechts een duizendtal mensen gebruikmaakten.

“De knaldrang waar iedereen het enkele maanden geleden over had, is wat overschat”, denkt Greg Broekmans. “Veel organisatoren zijn op dat moment misschien wat te euforisch geweest. Mensen zouden in de rij gaan staan om tickets te kopen. Niet dus. Maar het zijn ook geen drama’s. Gezien de omstandigheden loopt alles nog redelijk goed, vind ik.”

“Ik wist al een tijdje dat het zo’n vaart niet zou lopen”, zegt Mike Naert van concertzaal Het Depot in Leuven. “De twee optredens (1.800 tickets) van Clouseau in onze zaal waren precorona in 5 minuten uitverkocht. Afgelopen zomer hebben we de groep op Leuven Air gehad. Ook uitverkocht (2.200 tickets), maar dat heeft wel vijf weken geduurd. Toen wist ik: het komende jaar tot anderhalf jaar gaat lastig worden.”

Geen gedragsverandering

“Het algehele orgastische bevrijdingsgevoel waarop we zo gehoopt hadden, is er nooit gekomen”, zegt Naert. “Zeker bij het oudere publiek is er nog angst. En misschien zelfs belangrijker: ik ken concertgangers die ergens in een schuif nog tien tickets hebben liggen. Uitgestelde concerten die het komende jaar gaan plaatsvinden. Die mensen hebben weinig nood om nieuwe kaartjes te kopen.”

“Bij het brede publiek kwakkelt de verkoop”, zegt ook Jan Van Esbroeck van het Sportpaleis. “Momenteel zitten we nog niet aan 50 procent van wat normaal is in deze periode. Eén belangrijke nuance: de deelmarkt van de dj’s en de elektronische muziek lijkt wat te ontsnappen aan de trend. Anders gezegd: het jonge publiek gedraagt zich minder terughoudend. Voor de iets oudere consumenten is het wachten op het volledig afschaffen van alle coronamaatregelen.”

Geen enkele organisator verwacht een terugval op langere termijn. “Ik denk niet dat de pandemie voor een gedragsverandering heeft gezorgd wat evenementen betreft”, zegt Van Esbroeck. “We vangen alleszins geen signalen op dat er grote groepen mensen definitief zouden afhaken.”

Mike Naert verwacht wel nog een effect op de programmering. “Zolang de ticketverkoop niet op het oude niveau zit, zullen organisatoren minder risico’s nemen. In de muziek is dat vooral voor jonge, beginnende artiesten geen goed nieuws.”