‘Het vaccin zal je in leven en uit het ziekenhuis houden’: Amper gevaccineerde staat Mississippi telt geen enkel vrij IC-bed

42 procent in Missouri. 40 procent in Tennessee. 39 procent in Georgia. 38 procent in Louisiana. En helemaal onderaan: Alabama en Mississippi, met amper 35 procent. Het aantal volledig gevaccineerde inwoners in de Amerikaanse staten in het diepe Zuiden blijft na een campagne van meer dan zeven maanden ontstellend laag. Het wantrouwen tegen de vaccins, in combinatie met een historisch geworteld wantrouwen tegen élke vorm van overheidsinmenging, vertaalt zich vandaag echter niet alleen meer in lage vaccinatiecijfers, maar ook in exploderende ziekenhuiscijfers.

Terwijl er in de staten met de hoogste vaccinatiegraad niets aan de hand lijkt - in Vermont is 68 procent gevaccineerd en liggen er 12 mensen in het ziekenhuis - is er in Mississippi geen enkel bed meer over op de afdelingen intensieve zorg van de ziekenhuizen. Dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor zowel Covid- als niet-Covid-patiënten, zo waarschuwen artsen.

“Vaccins zijn gratis, veilig en effectief”

"Er zijn NUL ic-bedden beschikbaar in Mississippi vanmorgen”, tweette dokter LouAnn Woodward, vice-hoofd van het University of Mississippi Medical Center in Jackson, de hoofdstad van de staat. “Dat betekent dat ziekenhuizen doorheen de staat u of uw geliefde mogelijk niet de zorg kunnen geven die u nodig hebt. Niet alleen voor Covid-19, maar voor elke noodsituatie.”

Woordward roept de bevolking op om zich alsnog te laten vaccineren. 90 procent van de gehospitaliseerde patiënten in Mississippi zijn niet gevaccineerd. “Vaccins zijn gratis, gemakkelijk te verkrijgen, en zijn bewezen veilig en effectief.”

Wachten op een kamer

Het ministerie van Volksgezondheid op staatsniveau verklaarde dan weer dat er de komende dagen 500 nieuwe ziekenhuisopnames verwacht worden door een forse stijging in het aantal besmettingen tijdens het weekend. “500 nieuwe opnames, en we hebben NUL ic-bedden over in de ziekenhuizen van niveau 1 tot 3. Meer dan 200 patiënten wachten op de spoedafdelingen op een kamer”, aldus state health officer Thomas Dobbs. 97 procent van alle nieuwe besmettingen zijn volgens Dobbs bij niet-gevaccineerden.

Per dag komen er nu gemiddeld 2.366 besmettingen bij in Mississippi, evenveel als op het hoogtepunt van de winterpiek van januari. Bovendien is de trend nog steeds stijgend: op een week tijd kwamen er 116 procent meer besmettingen bij.

Met bijna 1.300 bezette ziekenhuisbedden en een stijgingspercentage van liefst 161 procent komt ook in de hospitalen de vorige piek van 1.500 patiënten in sneltempo dichterbij. Het aantal overlijdens blijft voorlopig nog laag met gemiddeld 13 per dag, maar dat is eveneens al een stijging van 133 procent.

“We zien enkel niet-gevaccineerden sterven”

Ook de gouverneur van Arkansas, de Republikein Asa Hutchinson, waarschuwde op Twitter dat er momenteel in de hele staat slechts acht bedden beschikbaar zijn op de intensive care. Ondertussen worden er tijdens de pandemie meer coronapatiënten in het ziekenhuis behandeld dan ooit tevoren. Van de 1.376 patiënten zijn er 286 aangesloten op een beademingsapparaat. “Vaccinaties verminderen het ziekenhuisverblijf”, vervolgde hij.

In een wanhopige mededeling riep het Singing River ziekenhuisnetwerk, met hospitalen aan de kust van Mississippi, de bevolking op een prik te laten zetten. “De wereld debatteert over de effectiviteit van de vaccins, terwijl wij enkel de niet-gevaccineerden zien sterven. We willen niemand met de vinger wijzen - we zullen iedereen een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden - maar het is gewoon een statistisch feit: onze cijfers en die van de rest van de wereld tonen aan dat je niet in het ziekenhuis belandt en niet sterft als je gevaccineerd bent.”

Pandemie van de ongevaccineerden

Volgens het ziekenhuis worden de Covid-patiënten steeds jonger: in de dagkliniek ligt de gemiddelde leeftijd nu op 38, bij patiënten die moeten worden opgenomen is dat 53. De jongste patiënt is 14.

“Hoe sterk je als mens ook bent: het is moeilijk, zelfs ondraaglijk, om enthousiast te zijn om je kinderen op hun eerste dag naar school te brengen en daar een beetje vreugde uit te proberen halen”, klink het nog, “terwijl je in je achterhoofd denkt aan wat je de dag ervoor hebt meegemaakt en terwijl je weet dat je naar je werk zal moeten gaan om mogelijk een 35-jarige patiënt te intuberen die het niet zal halen. Discussieer zo veel je wil, maar de cijfers zijn de cijfers en ze vallen niet te ontkennen. Het vaccin zal je in leven en uit het ziekenhuis houden.”

Beeld REUTERS

Ingrepen uitgesteld

De Republikeinse gouverneur van Mississippi, Tate Reeves, vraagt de inwoners van zijn staat zich alsnog dringend te laten vaccineren. “Onlangs werd gezegd dat de deltavariant een ‘pandemie van de ongevaccineerden’ aan het worden is. De laatste gegevens uit Mississippi lijken dat te bevestigen. Spreek met je arts. Overweeg de risico’s. Doe het juiste voor jezelf. Doe het juiste voor je familie.” Aan een nieuwe mondmaskerverplichting of lockdowns denkt Reeves echter niet.

De staat Texas heeft ondertussen alle ziekenhuizen gevraagd medische ingrepen uit te stellen die niet absoluut noodzakelijk zijn. Gouverneur Greg Abbott wil hiermee ruimte scheppen om alle coronapatiënten goed te kunnen helpen. Ook probeert de staat medisch personeel uit andere staten te werven en moeten infuuscentra worden heropend om patiënten van bloedplasmabehandelingen te voorzien.

De Amerikaanse autoriteiten melden nu dagelijks ongeveer 100.000 nieuwe besmettingen. In juni, voordat de Delta-variant toesloeg, waren dat er gemiddeld 10.000 per dag. Op dit moment overlijden iedere 24 uur meer dan 450 Amerikanen aan het coronavirus, aldus de gezondheidsdienst CDC.