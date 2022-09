Het tijdperk van de influencer is voorbij, leve de nimcel

De kans is klein dat u de internetberoemdheden waar uw kroost mee dweept vandaag nog kent. In een hang naar meer authenticiteit stelen de niche micro internet celebrities, of nimcels, een steeds groter deel van onze aandacht. Of hoe onbekend niet altijd onbemind is.

Het internet heeft iets vreemds gedaan met het concept ‘beroemdheid’. Vroeger maakte iemand naam en faam door wijdgedragen te zijn in de algemene populaire cultuur. De zanger van een band, de hoofdrolspeler in een film, de presentatrice die Thuis aankondigt op tv. Deze mensen doken op als quizvraag en werden lastiggevallen in de groente-afdeling van de supermarkt. Gina Leesa, Jon Bon Jovi, Leonardo DiCaprio. Hun namen galmden over alle leeftijdscategorieën, beroepsgroepen en opleidingsniveaus heen.

De komst van het internet zorgde er uiteraard voor dat memes, meningen en mensen plots een veel groter platform kregen. Iets wat populair was in, pakweg, Austin kon plots ook gading vinden in Antwerpen. Die mogelijkheden werden ten volle benut, waardoor er plots internet celebrities ontstonden. Personen die bekend waren puur vanwege wat ze deden op het www. Ze hadden blogs, populaire YouTube-kanalen of een succesvol Instagram-account waarop ze outfits, interieurtips, humor of make-upproducten tentoonspreidden voor honderdduizenden volgers, die gretig inhaleerden wat hun digitale helden creëerden én consumeerden. De influencer economy was geboren. Internet celebrities werden betaald om merken aan te prijzen, events te eren met hun aanwezigheid of om te zetelen in panelgesprekken. Ze brachten producten of podcasts uit, werden een merk op zichzelf en stroomden door naar de mainstream, waardoor ze naast smartphones ook televisieschermen inpalmden. Het is, om maar wat te schrijven, niet geheel ondenkbaar dat zelfs uw grootouders een belletje horen rinkelen bij namen als Flo Windey, Average Rob en Tiany Kiriloff.

De laatste paar jaar is er echter iets verschoven, laat Evan Britton optekenen door The Atlantic. Britton is de oprichter en CEO van Famous Birthdays, een website waar je kan opzoeken wanneer een beroemd persoon jarig is en eventueel nog wat andere korte biografische details meepikken. Tot voor kort was het niet ontzettend moeilijk om de website van content te blijven voorzien: het was in de gaten houden wie er frontrow zat bij modeshows, welke artiesten scoorden op TikTok en wie er rolletjes kreeg in populaire series. Maar Britton en zijn medewerkers merkten dat steeds meer gebruikers relatief onbekende namen begonnen in te tikken. Van niche-streamers, van oprichters van een populaire Discord, van mensen met amper een handvol tienduizend volgers. “Fame has become more niche”, aldus Britton.

Een statement dat bijval vindt bij Hannes Coudenys, socialmedia-expert en organisator van de internetprijzen De Jamies. Voor de derde editie zal er daarom een extra categorie toegevoegd worden: nimcels, ofte: niche micro internet celebrities. “Sowieso zijn we klein begonnen omdat we het behapbaar wilden houden want het internet is zoiets omvangrijks. Maar we merken dat we steeds meer moeten diversifiëren. In de categorie TikTok bijvoorbeeld hebben we vorig jaar ook het onderscheid gemaakt tussen accounts van personen en accounts van bedrijven omdat die een heel ander doel hebben. Maar nu voegen we dus nimcels toe omdat we zien dat deze groep creators steeds groter wordt. Mensen die niet per se een heel groot bereik hebben, maar die binnen hun specifieke doelgroep wel ontzettend beroemd zijn en een heel loyaal publiek hebben.”

Coudenys noemt zo tiktokkers als Timothy Tancré, de glazenwasser die namen en logo’s in ingezeepte ruiten creëert; Bo Baesen, die diabetescontent maakt; of ‘Doebsie’, die zeventigduizend volgers vergaarde met zijn sketches in brak Engels. “De meeste nimcels verdienen geen enkele cent aan wat ze doen, en doen het gewoon omdat ze het leuk vinden, ongeacht hoe groot hun publiek is”, zegt Coudenys.

Daarin schuilt wellicht ook de aantrekkingskracht. In een tijdperk waar jongeren steeds meer authenticiteit verlangen online is het logisch dat ze ook navigeren naar mensen en content die ze geloofwaardig vinden. De influencer in de klassieke zin van het woord belichaamt die geloofwaardigheid steeds minder, net omdat ze geen specifieke niche meer hebben. Iemand die, pakweg, beroemd werd als modeblogger die plots ook cryptomunten of matrassen aanprijst verliest een deeltje credibiliteit, zeker nu influencers ook moeten laten zien welke posts #advertenties zijn.

Bovendien is het ook realistisch dat er op het internet geen monocultuur meer kán heersen, zeker nu apps zich steeds meer op persoonlijke gebruikerservaringen gaan richten. Mijn tijdslijn op TikTok is door het uitgekiende algoritme afgesteld op mijn smaak en interesses, waardoor ik ook andere content en creators te zien krijg dan bijvoorbeeld mijn buurman. Dat lijkt te zorgen voor een gefragmenteerde gebruikservaring, maar eigenlijk zorgt het net voor meer interconnectiviteit. Of om een comment op een filmpje van een tiktokker die vreemde combinaties met verschillende kazen maakt, te citeren: “Oh my god I’ve found my people!”

“Ik vind het ook een positieve evolutie”, beaamt Coudenys. “Een app als TikTok zorgt ervoor dat iedere gebruiker zijn publiek kan vinden en plots kan ontploffen, maar ook dat iedere gebruiker zijn community vindt. Dat maakt mij enthousiast.”