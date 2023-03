Het telefoonverbod in nachtclub C12 verricht mirakels met ons brein

Clubben zonder smartphone doe je in C12, onder Brussel-Centraal.

Een jonge feestganger controleert de tijd op haar sporthorloge. Kwart over drie, zo lees ik gelijktijdig met haar af op mijn eigen uurwerk. Onze smartphones laten we op zak. Daar steekt de mijne al sinds een securitydame van de nachtclub C12 iets voor middernacht een witte sticker plakte over mijn cameralens. Het doel van de maatregel, die voor elke bezoeker geldt: clubben zonder camera. Met resultaat. De voorbije drie uur haalden acht van de naar schatting vijfhonderd feestvierders in de nachtclub onder Brussel-Centraal hun smartphone boven. In een ondergrondse danstempel oplichtende telefoons turven in je notitieboekje terwijl de technobeats rond je hoofd dwarrelen: voor alles bestaat een eerste keer.

Berghain

Het film- en videoverbod in C12 is een recente maatregel. De dj’s waren de flitscamera’s van bezoekers beu. Ook deden almaar meer feestvierders hun beklag. De flitsende smartphones weerhielden hen ervan in het moment te leven. Clubben zonder camera’s gebeurt al langer in het buitenland – de Berlijnse clubs Berghain en Tresor zijn de bekendste voorlopers. De Gentse nachtclub Funke was in 2021 de eerste met een film- en videoverbod. Vandaag worden daar geen lenzen meer afgeplakt, maar de regel blijft: no pics, no video. C12 gaat wel zo ver, nu al het derde weekend op rij. Niemand aan de ingang tekent bezwaar aan. Ligt het aan de vriendelijkheid van de stewards, of zijn jonge mensen misschien minder vergroeid met hun smartphone dan gedacht?

“We willen dat mensen genieten van hun nacht”, legt clubmanager Madi uit. “Dansen is iets introspectiefs. Het nachtleven is een plek waar mensen 100 procent zichzelf moeten kunnen zijn. Ze willen niet dat beelden op sociale media verschijnen waarop hun baas of ouders hen aantreffen in een toestand waarin ze niet gezien willen worden.”

Kuddedieren

Het verbod verricht mirakels met mijn brein. Op geen enkel moment voel ik de aandrang om naar mijn telefoon te grijpen. Niet om door Facebook te scrollen, noch om het aantal nieuwe kijkers te tellen van mijn toepasselijke Instagram-story uit de bovenwereld van enkele uren eerder: een luisterlink naar ‘House Music All Night Long’ van Jarvis Cocker.

Wat rest, is waarachtigheid: ongehinderd dansen en echte mensen gadeslaan. Geen scherm, meer wereld. “Wat zijn wij mensen toch kuddedieren”, zeg ik tegen een vriend. Behalve privacyprincipes is het kraakhelder waarom bij alle aanwezigen de impuls ontbreekt om naar hun telefoon te grijpen: omdat we het anderen ook niet zien doen. Ook op concerten zou een cameraverbod mensen kunnen helpen meer ‘in the moment’ te leven, zegt mijn vriend net voor hij weer in de massa verdwijnt. Hij fotografeert of filmt weleens op concerten. “Kijk ik daar achteraf naar? Nooit.”

Een uurtje later is het tijd om de bovenwereld op te zoeken. Ik wil mijn vriend inlichten over mijn exit uit de club. Maar ik ben hem kwijt. Nog liever val ik dood neer dan mijn telefoon uit mijn broekzak te moeten halen om hem een bericht te sturen. Na even zoeken tref ik hem met gesloten ogen aan op de dansvloer en besluit hem ‘in the moment’ te laten. Pas in de bovenwereld, wanneer het slot van mijn fiets is gehaald, licht ik mijn telefoon uit mijn achterzak. Ik twijfel maar scroll dan toch door Instagram: zestien nieuwe kijkers voor ‘House Music All Night Long’.

Twee dagen later maakt Lieven De Marez, professor nieuwe media en innovatie aan het onderzoekscentrum IMEC, aan dezelfde telefoon de vergelijking tussen onze smartphone en een wild dier dat we moeilijk getemd krijgen. “We vinden het zelf zo moeilijk om onze gsm beperkingen in ruimte en tijd op te leggen om onze belevingen te delen dat we blij zijn als anderen het voor ons doen. Dit verbod lijkt een geslaagd voorbeeld. Dat het zo trouw wordt nageleefd in een nachtclub, toch een prikkelomgeving bij uitstek, wil zeggen dat het besef eindelijk is aangebroken dat we moeten breken met foute smartphonegewoontes.”

De witte sticker krijgt een vaste plek op mijn smartphonehoesje.