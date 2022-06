‘Het systeem van Smartschool is compleet doorgeslagen’: 9 artikels die u na dit lange weekend kan lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit lange weekend kan lezen.

1. ‘We nemen alle verantwoordelijkheid bij die gasten weg. Het systeem van Smartschool is compleet doorgeslagen’

In Meneer Vanneste op Eén houdt vader van twee Tijs Vanneste het onderwijs tegen het licht. Daarvoor stak hij ook zijn licht op bij zijn vroegere wiskundelerares Marjan Van Hout.

‘We nemen alle verantwoordelijkheid bij die gasten weg. Ik beweer niet dat Smartschool geen nut heeft, maar nu is het systeem naar mijn gevoel compleet doorgeslagen.’ Lees het interview.

Tijs Vanneste en zijn vroegere wiskundelerares Marjan Van Hout. Beeld Wouter Van Vooren

2. Na een week vol slecht nieuws: vier ingrepen die volgens onderwijsexperts het verschil kunnen maken

Hoe moet het verder na nog maar eens een week vol hectiek en slecht nieuws over het onderwijs? Een mirakeloplossing is er niet. Maar gesteld dat ze carte blanche krijgen, welke ingrepen zien experts liever vandaag dan morgen gebeuren? Lees de analyse.

3. ‘Mijn grote vrees is dat de Russen pas de komende herfst de Europese zwaktes gaan uitbuiten’: Jonathan Holslag en Geert Mak over 100 dagen oorlog

Terwijl Geert Mak en Jonathan Holslag met ­De Morgen spreken, neemt de EU ­in Brussel oliesancties tegen Poetin. Onvoldoende, vrezen ze allebei. ‘Als je de Russen wil pakken is er maar één manier: de gaspijplijn dicht, hun geldkraan.’

Geert Mak en Jonathan Holslag Beeld Jan Mulders

‘Met alle respect, maar ik zie het héél somber in met de huidige ‘terrasjesgeneratie’. Dé vraag is hoe we de steun en de stabiliteit van onze middenklasse gaan behouden, die nu heel achterdochtig kijkt naar onze politieke elite. Hoe bereiden we ons voor op een escalatie? Hoe leggen we mensen uit dat er moeilijke tijden aankomen?’ Lees het interview.

Veel problemen die families ervaren, hebben te maken met onverwerkt trauma en verdriet uit het verleden, soms wel van generaties terug. Psychotherapeute Julia Samuel (62) helpt gezinnen beter te functioneren. Lees de twaalf tips.

5. ‘We waren het erover eens dat we, áls we die kans ooit kregen, een moslimsuperheld moesten creëren. Wisten wij veel dat die al bestond’

Op 8 juni lanceert Disney Ms Marvel, de eerste tv-serie ooit met een moslima als superheld. Is getekend: regisseurs Adil El Arbi (33) & Bilall Fallah (36), superhelden van Molenbeek tot op ’t Kiel.

DMM 06/04 interview Beeld LALO + EVA

Worden de ‘bad boys’ straks larger than Hollywood? ‘De afgelopen drie jaren waren waanzin.’ Lees het interview.

6. De veroordeling van Amber Heard is de hedendaagse versie van een heksenverbranding

Voor wie het proces niet of slechts aan de oppervlakte volgde, is mee­warigheid een verleidelijke houding. Wat hebben wij te maken met de op de straatstenen uitgevochten breuk tussen twee filmsterren? Dat is een onderschatting, schrijft hoofdcommentator Bart Eeckhout.

Amber Heard. Beeld EPA

7. Ook tienerjongens dromen van een zomerlijf: ‘Ik vind mezelf gewoon heel dun. Ik wil graag sterker worden’

Niet alleen meisjes gaan gebukt onder schoonheidsidealen. Veel jongens zien een breed lijf als een zaak van staatsbelang, en geef ze eens ongelijk. Overal waar ze kijken, serveren hunks hun succes op een wasbordje.

“Soms zie ik in de sportclub iemand die gigantisch is. Dan vraag ik me af: hoe ga ik daar ooit geraken?” Lees het artikel.

Acid. Beeld youtube

8. Supermarkten vechten steeds feller om de klant: ‘De volgende maanden wordt het een echte prijzenslag’

Duurzaamheid leek voor de supermarkten het nieuwe goud, de focus op prijzen was stilaan naar de achtergrond verschoven. Tot de inflatie keihard toesloeg. Met almaar kleinere marges wordt de strijd om de consument er één van hard tegen onzacht. Lees het artikel.

9. ‘Ik zit veel meer in de kerk dan mijn ouders’: jonge gelovigen over waarom zij wél nog geloven

Jongeren die in de Bijbel lezen en naar de mis gaan? Je komt ze nog amper tegen. En wie wel rotsvast overtuigd is, wordt vaak raar aangekeken of moet moeilijke vragen trotseren.

Vijf jonge gelovigen over waarom zij wél nog in God, Allah of een ander opperwezen geloven. Lees hun getuigenissen.