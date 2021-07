‘Het systeem is gewoon lek’: wat kunnen wij leren over de besmettingen in een Nederlandse nachtclub?

Wat is er misgelopen in Aspen Valley? In die Nederlandse nachtclub raakten, mogelijk door gesjoemel met testen, in één avond 180 mensen besmet met het coronavirus. Kan zoiets bij ons ook?

“Een mooi feestje.” Dat beloofde Aspen Valley in Enschede op 26 juni. Maar een aanzienlijk deel van de ruim 600 jongeren daar kwam na die avond met meer thuis dan enkel leuke herinneringen. Volgens de laatste cijfers van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) zijn er 180 bezoekers bij wie inmiddels corona werd vastgesteld.

Dat er zoveel besmettingen gelinkt worden aan één uitgaansgelegenheid, houdt veel mensen bezig. In Nederland kun je in principe niet gaan feesten zonder negatieve test of vaccinatiebewijs aan de deur te tonen. Wat is er in Enschede dan misgelopen?

Op die vraag komt nog geen antwoord van de GGD, dat met het bron- en contactonderzoek ter plaatse belast is. Ze weten op dit moment niet eens hoeveel mensen precies aanwezig waren in Aspen Valley en of iedereen onder hen getest was. “Ook achterhalen met welke variant ze besmet raakten, zal nog een aantal weken duren.”

Lek systeem

In de buurt gaan sinds de openingsavond geruchten over gesjoemel over QR-codes. Normaal krijgen feestvierders enkel toegang tot een nachtclub of discotheek als ze maximaal 40 uren van tevoren via het zogenaamde ‘Testen voor toegang’-systeem een afspraak boeken. Met een negatieve uitslag krijgen ze een digitaal toegangsbewijs, in de vorm van een QR-code. Enkel wie die aan de ingang laat zien, samen met identiteitskaart, mag binnen.

Maar tijdens het openingsweekend zou dat allemaal niet zo strikt gebeurd zijn. Jongeren vertellen hoe ze screenshots maakten van QR-codes en die naar niet-geteste vrienden doorstuurden. Op die manier zouden die laatsten alsnog zijn binnengeraakt, tenminste, als niemand hun ID opvroeg.

Bij Aspen Valley, dat voorlopig gesloten is, was niemand bereikbaar om dit te bevestigen of ontkennen. “We lieten ons personeel testen en hadden een strenge controle aan de deur. Waar het dan fout gegaan is? Het systeem is gewoon lek”, zei Tommy De Groot van Aspen Valley een paar dagen geleden aan de lokale publieke omroep. Hij doelt op de tijdspanne van 40 uur tussen het testen en het feesten, daarin zou te veel kunnen mislopen. “Stel, je test vrijdagmiddag en zit ’s avonds met het voetbalteam aan de bar. Misschien heb je daarna nog een feestje en drink je met z’n allen uit dezelfde wodkafles. Als je dan zaterdag bij ons komt ben je mogelijk al besmet”, klonk het bij de Nederlandse zender RTV Oost.

Dirk Beljaarts van de Koninklijke Horeca Nederland is voorlopig niet ongerust. “Iedereen focust op Enschede maar dat is en blijft een geïsoleerd incident. Nederland telt duizenden andere horecabedrijven waar sinds 26 juni zulke clusterbesmettingen helemaal niet zijn voorgekomen.”

In ons land ligt het nachtleven vooralsnog stil, maar de kans bestaat dat het Overlegcomité na 16 juli perspectief biedt aan discotheken en nachtclubs. Sowieso staan er vanaf augustus festivals als Pukkelpop ingepland, met maar liefst 66.000 bezoekers. Vraag is hoe vlot en veilig dat allemaal zal verlopen.

Horeca Vlaanderen maakt zich geen zorgen. “Het is niet gezegd dat wij op dezelfde manier gaan werken als Nederland. Als het nachtleven hervat wordt, zullen we sowieso al weken verder staan in de vaccinatiecampagne.” Dat neemt niet weg dat het Overlegcomité knopen moet doorhakken. “Wat is nu de precieze regeling voor festivals? En zal die doorgetrokken worden naar het nachtleven? Daar moet snel duidelijkheid rond komen, alsook over de timing van de heropening binnen het zomerplan”, zegt topman Matthias De Caluwe. “Zaken moeten zich kunnen voorbereiden.”

Yves Smolders van discotheek Versuz is geduldig. Hij wacht liever langer met openen, totdat iedereen de kans heeft gekregen om gevaccineerd te worden. “Een opening moet duurzaam zijn. Als je meteen weer dicht moet, zoals in Enschede, krijg je een negatieve stempel. Dat creëert allesbehalve vertrouwen.”