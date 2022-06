Het syndroom van Ramsay-Hunt: wat is het, hoe loop je het op en valt het te genezen?

“Het wordt steeds moeilijker om te eten, wat zo frustrerend is. Bid voor mij.” Zeer opvallende berichten op sociale media van de Canadese popster Justin Bieber (28). Bieber maakte in een video bekend dat hij lijdt aan het syndroom van Ramsay-Hunt. Daardoor is zijn gezicht deels verlamd. Hij kan niet meer lachen met één kant van zijn lippen en ook zijn rechteroog knippert niet meer. “Zoals jullie zien, is het serieus”, vervolgt de zanger. Een deel van zijn wereldtournee wordt daardoor voor onbepaalde duur uitgesteld. Toen Sophie Wyn (49) uit Antwerpen het nieuws las, moest ze meteen terugdenken aan 18 jaar geleden. “Het was een vrijdagmorgen”, herinnert ze zich. “Plots werd ik wakker met verlammingsverschijnselen aan de rechterkant van mijn gezicht.”

“Ik panikeerde en ging onmiddellijk naar de dokter. Die zei dat het kwam door een bepaalde bacterie en dat het zou verdwijnen, maar eigenlijk heb ik nooit geweten door wat het precies ontstaan is”, vervolgt ze. De veertiger vertelt hoe ze van de dokter kinesitherapie moest volgen en zes maanden nodig had om te herstellen. “’s nachts moest ik mijn oog dichtplakken met tape om te kunnen slapen. Ook praten ging soms moeilijk en drinken moest met een rietje omdat mijn mond was scheefgezakt. Het was een nachtmerrie. Tijdens mijn revalidatie gaven ze me zelfs elektrische schokken op mijn wang.”

Slechts 5 op 100.000 mensen

“Het syndroom van Ramsay-Hunt is een uiterst zeldzame aandoening”, verklaart prof. neuroloog Patrick Santens (UZ Gent). Volgens cijfers van The New York Times zouden slechts vijf op 100.000 mensen het syndroom ontwikkelen. “In ons land gaat het om minder dan 500 mensen”, verzekert Santens. “Ik kan me zelfs al niet meer herinneren wanneer ik nog een patiënt behandelde.” Het syndroom van Ramsay-Hunt is vernoemd naar de Amerikaanse neuroloog James Ramsay Hunt, die de ziekte voor het eerst beschreef in 1907. “Het is het gevolg van een virale infectie in het oor, die de aanpalende zenuwen in de oren en het gezicht gaat aantasten”, vervolgt de neuroloog. “Het wordt veroorzaakt door hetzelfde virus (herpes zoster oticus, red.) dat ook waterpokken veroorzaakt bij kinderen en zona (gordelroos) bij volwassenen. Het virus kan zich een leven lang schuilhouden in je lichaam, zelfs nadat je als kind hersteld bent van de waterpokken. En wat velen misschien niet weten, is dat het soms ook kan sluimeren in het oor. Zoals dat het geval is bij koortsblaasjes, kan het virus op eender welk moment, op eender welke leeftijd, plots gereactiveerd worden.”

“Bijgevolg kan het virus zorgen voor verlies van de linker- of rechteraangezichtszenuw, die verantwoordelijk is voor de aangezichtsspieren. Als die zenuw uitvalt, krijg je verlamming van de spieren rond de ogen en de mond aan één kant van het gezicht. Al is dat maar één aspect. Het syndroom van Ramsay-Hunt kan ook leiden tot veranderingen in het gehoor of het evenwichtsorgaan, of pijnlijke huiduitslag en duizeligheid”, zegt de professor.

Ramsay-Hunt treft mannen en vrouwen in gelijke mate. “Triggers voor de heractivering van het virus kunnen zijn: overdreven veel zonlicht, uitdroging, stress en vermoeidheid. Mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn er sowieso meer vatbaar voor.” In 2020 maakte Justin Bieber ook al bekend dat hij lijdt aan de ziekte van Lyme. Dat is een bacteriële infectie die overgedragen wordt door teken. De ziekte van Lyme kan onder meer hevige vermoeidheid, huiduitslag, pijn en koorts veroorzaken. Patiënten die zoals Justin Bieber kampen met Ramsay-Hunt krijgen eerst een antivirale behandeling, soms met cortisonen en ontstekingsremmers, en veel verplichte rust.

“Het is onzeker hoe de toekomst van die mensen eruitziet”, vervolgt Santens. “Sommigen herstellen er volledig van, anderen gedeeltelijk en bij nog andere kan het permanent zijn. Het kan eigenlijk alle kanten uitgaan.” Justin Bieber liet nog weten dat hij gezichtsoefeningen moet doen als onderdeel van zijn herstel. Maar ook voor wie herstelt, kan de duur van de ziekte variëren: van weken tot maanden.

Sophie treedt nog bij: “Niet weten hoelang het ging duren én of het ooit zou verdwijnen, was het moeilijkste van al. Dankzij de kinesitherapie zie je er nu uiterlijk niets meer van, maar als ik lach of moe ben, dan valt het nog wel een klein beetje op. Het is fel verbeterd in de loop der jaren, maar nooit volledig weggegaan. En eigenlijk heb ik er wel een complex aan overgehouden, want ik ben niet meer zo blij met mezelf als vroeger en zit continu met schrik voor een herval”, besluit ze.