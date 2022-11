‘Het supportersgeweld wordt ook gedreven door brede maatschappelijke frustratie’

Hebben voetbalfans te veel macht? Her en der klinkt de vraag, nu een nieuwe golf van geweldsincidenten de Belgische competitie gijzelt. Je zou het ook kunnen omdraaien: hebben voetbalfans niet te weinig macht?

Een derde vlaag vuurpijlen bleek zaterdagavond voor ref Boterberg de druppel tijdens de wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen. De wedstrijd werd stilgelegd, en de 1-0-voorsprong voor de thuisploeg omgebogen naar een forfaitnederlaag. Het waren namelijk de Charleroi-fans die, uit onvrede met het sportieve beleid, hun eigen club de das omdeden. Voorzitter Mehdi Bayat wist met zijn woede geen blijf na de match: “Nu worden zelfs matchen gestaakt waarbij de eigen ploeg op voorsprong staat. Waar gaat dit naartoe?”

Ook de wedstrijd tussen Anderlecht en Genk werd op zondag niet gespaard van Bengaals vuurwerk. Zo lijkt er maar geen einde te komen aan de lijst incidenten in het Belgisch voetbal. Enkele weken geleden raakten bij rellen tijdens Standard-Anderlecht nog 20 fans en 3 agenten gewond, tijdens Gent-Brugge spraken de beelden van huilende kinderen in de familietribune boekdelen.

Ook lagere niveaus ontsnappen er niet aan. De Henegouwse derby tussen Francs Borain en La Louvière op het hoogste amateurniveau werd dit weekend stilgelegd nadat uitsupporters het veld betraden en amok maakten.

Pro League-CEO Lorin Parys heeft maandagochtend een overleg ingepland met alle voetbalclubs na verschillende zware incidenten. “Het kan niet langer dat een groep ons voetbal kaapt voor andere doeleinden. Die groep moet eruit”, schrijft Parys op Twitter. De eerste stappen van een nieuw actieplan werden begin dit seizoen al geïmplementeerd, onder meer strengere en geüniformeerde straffen moeten het wangedrag van fans inperken. Voorlopig zonder veel resultaat. Vooral bij het fouilleren op pyrotechnische materialen en het identificeren van relsupporters lijkt het schoentje te wringen. Voor het volledige actieplan werd initieel op een uitrol van zo’n vijf jaar gerekend. “We zullen onze verantwoordelijkheid nemen en ons plan versneld invoeren”, aldus Parys, die voorlopig niet wenst in te gaan op verdere details.

Er gaat een zeker nihilisme schuil achter de acties, een “hooliganisme 2.0", zegt sportsocioloog Jeroen Scheerder (KU Leuven). “De aanleiding hoeft niet zozeer op het voetbalveld te zijn, het geweld wordt evengoed gedreven door een bredere maatschappelijke frustratie.” Neem nu de Gentse vuurpijlen: gericht naar de eigen zestien, bij een voorsprong in een topwedstrijd, daar valt geen touw aan vast te knopen. In menig analyse wordt gewezen naar een kleine schare fans – zogenaamde ultra’s – die op die manier haar macht laat gelden.

Onmacht

Die rotte appels vormen de focus van het actieplan dat de Pro League en de KBVB dit seizoen aan het invoeren zijn, onder auspiciën van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v). Het gevoel van straffeloosheid moet eruit. Een vuurpijl levert tegenwoordig een stadionverbod van twee tot tien jaar op, bij recidive kan dat oplopen tot 25 jaar. De straffen worden bovendien binnen de twintig werkdagen uitgesproken.

Zorgen dat wie een stadionverbod kreeg ook effectief niet meer binnenraakt in het stadion, lijkt de volgende stap. Dat betekent: clubs die toegang krijgen tot een database met alle stadionverboden en daarnaast ook de bevoegdheid om identiteitscontroles uit te voeren. Minister Verlinden zou momenteel de laatste hand leggen aan een voorontwerp dat die veiligheidscirkel hermetisch moet sluiten.

Of dat een deksel plaatst op de pruttelende pot met onvrede, is maar de vraag. Volgens Scheerder is naast repressie ook een diepere analyse aan de orde: “Die zogenaamde macht van supporters is eigenlijk een uiting van onmacht”, zegt hij. Dat zie je goed op sociale media. Als Pro League-CEO Lorin Parys overleg aankondigt (zie hierboven), dan borrelt niet alleen bagger naar boven in de reacties, maar ook reële grieven. De versnipperde wedstrijdkalender bijvoorbeeld, die supporters op ondankbare momenten naar het stadion sleurt in ruil voor een betere tv-spreiding.

De harde kern van Sporting Charleroi. Beeld Photo News

“In een goed dialoogmodel heeft niet alleen het grote geld, maar ook de supporter een stem”, zegt Scheerder. Volgens auteur Raf Willems is het verhaal van participatie echter “altijd weggelachen” door de federaties en de clubs. Waar er wél overlegorganen zijn, leveren die al te vaak een schijnvertoning op. Zo stapten enkele leden van de fan board van de Rode Duivels onlangs op uit ongenoegen met de werking.

Nochtans toont het Duitse ‘50+1'-model, waarbij supporters via een meerderheidsaandeel in de club reële slagkracht bezitten, dat participatie een gezond bestuur niet in de weg zit. “Ze zetten er ook al lang in op sociale werkers die jonge fans begeleiden. Niet enkel in hun fan-zijn, maar ook in het bredere verhaal”, zegt Willems.

Ook Scheerder zegt dat voetbal niet louter een barometer van frustratie hoeft te zijn. “Thema’s zoals integratie of toegang tot de arbeidsmarkt kunnen via een voetbalclub ingang vinden bij jongeren. Dat is natuurlijk niet iets dat je van vandaag op morgen kan installeren.”