Het succes achter het rechtse populisme? Het falen van de progressieve politiek, aldus filosoof Michael Sandel

Hij is een van de beroemdste denkers ter wereld. Zijn boek uit 1996 over het onbehagen in de democratie, kreeg een update. Michael Sandel (70) over de fout die progressieve politici maken. ‘Wie economisch achtergelaten wordt, voelt zich niet meer gerespecteerd.’

“Het vooruitzicht dat Joe Biden en Donald Trump het nog eens tegen elkaar zullen opnemen, bij de volgende presidentsverkiezingen, werpt toch de vraag op waarom geen van beide partijen blijkbaar in staat is om een nieuwe generatie politici te vinden”, zegt de Amerikaanse politiek filosoof Michael Sandel. “Biden is weliswaar een fatsoenlijk man, maar toch: hij wordt oud. Het is buitengewoon jammer dat de Democratische Partij geen uitgesproken figuur kan vinden met een overtuigende visie om het land te besturen.”

Biden krijgt wel krediet van Sandel. “Hij was in staat om zijn partij opnieuw met de middenklasse en de arbeiders te verbinden – genoeg om Trump te verslaan. En hij heeft het tot dusver als president beter gedaan dan de meesten van ons hadden verwacht. Hij maakt per slot van rekening al decennia deel uit van het establishment in Washington, hij heeft altijd tot de mainstream van de Democratische Partij behoord. Maar toch is hij afgeweken van de neoliberale aanpak van politiek en economie die zijn Democratische voorgangers Bill Clinton en ­Barack Obama eropna hielden. Dat spreekt zeer in zijn voordeel.”

Die neoliberale visie, zoals Sandel ze noemt, die volgens hem ook Hillary Clinton in de verkiezingsstrijd van 2015 verdedigde, verklaarde volgens Sandel de winst van Trump. Het succes van dat rechtse populisme wijt hij aan het falen van de progressieve politiek. “Als die progressieven er niet in slagen om de mensen te verdedigen tegen de machtigen door economische macht op democratische wijze ter verantwoording te roepen, dan gaan mensen elders naartoe. Dat gebeurde in 2016.”

Niet dat het Sandel verbaasde. In 1996 al ­publiceerde hij Het onbehagen in de democratie, dat vandaag opnieuw verschijnt, in een geactualiseerde versie met een uitgebreide epiloog. Wie dat boek nu leest, kan de opmars van Trump perfect in het denken van Sandel plaatsen: “Zijn verkiezing was een symptoom van uitgerafelde sociale banden en een beschadigde staat van de democratie.”

BIO 1953 geboren in Minneapolis (VS) • 1981: gepromoveerd in Oxford (VK) • 1980: docent en later hoogleraar politieke filosofie Harvard (VS) • 1996: eerste publicatie van Het onbehagen in de democratie • 2009: publicatie van Rechtvaardigheid • 2012: publicatie van Niet alles is te koop • 2020: publicatie van De tirannie van verdienste

Michael Sandel is een grote naam. Zijn werk is erg populair in linkse kringen, juist omdat hij kritisch is voor dat zogenaamde neo­liberalisme, en voor de groeiende ongelijkheid in vele landen, en voor het idee dat wie succesvol is dat helemaal aan zichzelf te danken heeft – het meritocratische verhaal, dat hij verwerpt. Hij begon zijn carrière als een criticus van het werk van John Rawls, een van de invloedrijkste politieke filosofen van de twintigste eeuw. Rawls was een filosofische liberaal, bij ons de inspirator van onder anderen filosoof Patrick Loobuyck en de federale Vooruit-minister Frank Vandenbroucke, die op ’s mans werk doctoreerde. Op dat liberalisme, dat vindt dat de overheid neutraal moet blijven ten aanzien van wat individuele burgers als het zogenaamde ‘goede leven’ beschouwen, heeft Sandel scherpe kritiek. Dat liberale individu is hem te abstract.

Hoewel hij benadrukt dat hij wel wat reserves heeft bij die term, is hij toch veeleer een gemeenschapsdenker, zoals socioloog Mark Elchardus bij ons. In een eerder gesprek met De Morgen zei Sandel: “Een democratie werkt het beste als verschillende lagen van de bevolking elkaar tegenkomen. Op scholen, sportclubs, parken, zodat de ervaringen van burgers niet te veel van elkaar verschillen. Maar in de hedendaagse samenleving is het tegenovergestelde gebeurd. De hoogopgeleide elite heeft weinig contact met de rest van maatschappij. Ze leven in hun eigen wereld. Dat heeft, denk ik, gezorgd voor een diepe kloof tussen burgers. Dit heeft onze politiek vergiftigd en ons uit elkaar ­gedreven.”

In de politieke arena heeft het geleid tot een verschuiving die wij in Vlaanderen ook allang zien. “Gedurende een groot deel van de twintigste eeuw trokken linkse partijen de kiezers die minder hoog zijn opgeleid”, schrijft Sandel. “Terwijl rechts de kiezers aantrok die wel gestudeerd hadden. In het tijdperk van de meritocratie is dat patroon omgekeerd.”

Wat het verschil tussen Biden en zijn Democratische voorgangers betreft, verwijst Sandel in zijn boek naar een citaat van Ezra Klein, ­columnist bij The New York Times. ‘Obama’s constante frustratie was dat politici de economie niet begrepen. De constante frustratie van Biden is dat economen de politiek niet begrijpen.’ Biden, zegt Sandel bij het begin van onze ontmoeting via Zoom, was de eerste Amerikaanse president sinds bijna veertig jaar die geen diploma had van een zogenoemde Ivy League-universiteit – een select groepje van privé-universiteiten waaronder Harvard, Yale en Princeton. “De Democratische Partij was de partij van de elites geworden”, aldus Sandel. “De mensen die de macht hebben in intellectuele kringen, in de media en het bedrijfsleven.”

Je kunt met een elitair diploma toch ­middenklassers en arbeiders verdedigen?

“Natuurlijk is dat mogelijk. Franklin Delano Roosevelt (Democratisch president van 1933 tot 1945, red.) kon dat goed. Maar de jongste decennia is die connectie met de werkende klasse verloren gegaan, omdat de Democratische Partij de economische orthodoxie van de tijd omhelsde: de neoliberale benadering van de globalisering. Toen dat begon, in de jaren 80, leek het iets gunstigs: globalisering zorgde voor ­connectie en eenheid met andere landen en volkeren.”

Dat landen handel met elkaar drijven: is dat niet goed?

“Ja, handel is goed. Maar die vrijhandelsovereenkomsten gingen niet alleen over handel. Het ging over het afdwingen van een systeem waarbij kapitaal ongehinderd over grenzen kon stromen. Landen kregen regels opgelegd waarbij Amerikaanse financiële instellingen ongehinderd toegang kregen tot hun markten. De lageloonarbeid verhuisde naar landen zonder sociale normen of milieubescherming. Jezelf openstellen naar de wereld is goed; een neo­liberale orthodoxie opleggen en de financiële wereld dereguleren is iets anders.”

Michael Sandel: ‘Als burgers geloven dat de macht ligt bij technocraten in Brussel op wie ze geen greep hebben, duwt dat hen weg van de Europese Unie.’ Beeld Webb Chappell

In de Verenigde Staten leidde dat tot Trump, volgens u. Onder meer door het jobverlies aan lageloonlanden.

“Ja, het resultaat van decennia neoliberalisme was een groeiende ongelijkheid in de VS. Meer dan de helft van de werkende mensen kampte met stagnerende lonen. Industriële gemeenschappen raakten uitgehold. Dat creëerde woede en wrok, die tot Trump leidden.”

Is de stelling dat vooral de zogenaamde verliezers van de globalisering voor Trump stemden, niet ontkracht? Mensen stemmen toch niet alleen met hun portefeuille? Gaat het niet ook en vooral om cultuur, waarden en morele normen?

“Die twee visies staan niet tegenover elkaar. Ik onderschrijf ze allebei. Het onderscheid tussen het ongenoegen door economische ongelijkheid en de boosheid over cultuur en waarden wordt naar mijn idee te scherp getrokken. Wie economisch achtergelaten wordt, voelt zich niet meer gerespecteerd. Dat heeft ook met normen en waarden te maken. Onder meer met de tirannie van de meritocratie, de houding ten aanzien van succes die gaandeweg veranderde.”

In een meritocratie is succes je eigen ­verdienste.

“Dat is wat de mensen met succes begonnen te geloven, dat ze het allemaal aan zichzelf te danken hadden. Economisch succes werd een maatstaf voor verdienste. De implicatie van die houding is dat wie geen succes heeft, dat ook helemaal aan zichzelf te wijten heeft.”

Terwijl de factor geluk groot is, dat is vaak aangetoond. Van duizend ondernemers die even hard en passioneel werken, wordt er eentje rijk. Mede dankzij geluk.

“Precies. Maar als je dat niet langer beseft, kijk je dus neer op mensen die niet geslaagd zijn. Zo kregen werkende mensen het gevoel dat hun arbeid niet langer gewaardeerd werd. Dat verlies van sociaal aanzien is niet louter een economische kwestie. Daar zit dus ook een culturele component in. Dat sluit aan bij wat ik net zei over die twee visies.”

Dat de klassieke media, terecht, genadeloos waren voor Trump, maakte het gevoel van vernedering van zijn kiezer wellicht alleen maar groter.

“Dat deed het zeker, en Trump wist dat ook. Hij kon zeggen: ‘Ze kijken neer op mij zoals ze neerkijken op jullie.’ Vandaag is zijn devies: ‘I will be your revenge’, ik zal uw wraak zijn. Dat hij in het vizier van het gerecht is gekomen, kan hij weer gebruiken als een voorbeeld van hoe de elites het op hem gemunt hebben.”

En dus maakt hij weer een kans op de nominatie, en eventueel het presidentschap?

“Verrassend genoeg wel, denk ik. Het is uiteraard moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren. Maar de meerderheid van de Republikeinse kiezers gelooft tot op de dag van vandaag dat Biden de verkiezing van Trump gestolen heeft. Ik sluit een nieuw duel tussen Biden en Trump niet uit. Nu goed, wie de verkiezingen straks wint, hangt sowieso ook af van de staat van de economie en allerlei gebeurtenissen die we nu nog totaal niet kunnen voorzien.”

Laten we even in uw boek duiken. Als ik zeg dat democratie een systeem is om vreedzaam samen te leven ondanks onze verschillen, en dat de economie een systeem is om ons welvaart te bezorgen, dan vindt u dat een te smalle definitie?

“Ik zou het er niet mee eens zijn dat welvaart het énige doel is van economie. Natuurlijk speelt dat: welvaart en voorspoed zijn belangrijke factoren. Maar in een democratie moet je er ook rekening mee houden dat een economie een systeem van macht is. Het gaat niet alleen over de productie en consumptie van goederen, maar ook over de politieke invloed die grote bedrijven hebben. Dat is in de Amerikaanse geschiedenis altijd zo geweest. Dat is juist een van de thema’s van het boek: dat je economie en politiek niet kunt scheiden.”

U vindt dat de economie zo moet worden georganiseerd dat mensen betere burgers worden. Uw boek biedt een rijke geschiedenis in dat opzicht: er was een tijd dat veel Amerikanen vonden dat betaalde arbeid een soort slavernij was, en dat alleen de zelfstandige landbouwer een volwaardige democratische burger was.

“Ik schrijf over de politieke economie van burgerschap. Net zoals we economische en culturele gevoelens van vernedering niet helemaal van elkaar kunnen scheiden, kunnen we in een democratie het doel van de economie niet helemaal van democratisch zelfbestuur scheiden. Grote bedrijven moeten rekenschap afleggen aan onze vertegenwoordigers. Hoe wij banken en techbedrijven reguleren, heeft een impact op het succes en welzijn van onze democratie. Politiek en economie zijn geen aparte werelden.”

Iets wat mij opviel in uw boek: u schrijft over de miljoenen jobs die in de VS verloren gingen door outsourcing, maar niet over de honderden miljoenen Chinezen die daardoor uit de armoede werden getild – en dat is toch een hele prestatie?

“Dat is een grote verwezenlijking, inderdaad. En dat is deels het gevolg van de oursourcing van jobs naar lageloonlanden. Maar één ding mogen we niet vergeten: als de neoliberalen wijzen op die honderden miljoenen Chinezen die niet langer arm zijn, dan vergeten ze daarbij te vermelden dat China nooit de neoliberale ­orthodoxie heeft omarmd. Bedrijven in China worden door de overheid geleid. Deregulering en privatisering zijn daar niet aan de orde. Export wordt gepromoot. China heeft een staatsgeleide economie.”

Maar nogmaals: handel drijven heeft mensen een beter leven bezorgd.

“Ja, daar is geen discussie over mogelijk. Maar ik schrijf in mijn boek over de Amerikaanse ervaring, over de relatie tussen politiek en economie. Die trouwens niet uniek is voor de VS. Ook over de Europese Unie kun je de vraag stellen: is het doel van die constructie nu economisch of politiek? Het startpunt was politiek: de hoop om een einde te maken aan de oorlogen in ­Europa. Dat zou gebeuren door economische integratie. De vraag is nu of politieke integratie nodig is, en hoe, om die economie in stand te houden. De EU is een nobel project, maar het antwoord op die vragen is nog niet gevonden.”

Er bestaat nog niet zoiets als een Europese identiteit. Volgens u heb je dat nodig om een geslaagd politiek project te worden.

“Voor een tijdje kun je zonder zo’n gezamenlijke identiteit. Voor een tijdje. Want in 2016, met de brexit, zagen we hoeveel stress er kan ontstaan als een economisch project niet wordt gesteund door een gevoel van gemeenschap en identiteit, door gedeelde waarden. Als burgers geloven dat de macht ligt bij technocraten in Brussel op wie ze geen greep hebben, duwt dat hen weg van de Europese Unie.”

President Joe Biden. ‘Hij was in staat om zijn partij opnieuw te verbinden met de middenklasse en de arbeiders – genoeg om Trump te verslaan.’ Beeld TOM BRENNER / NYT

Dan moet wat de VS beleven een waar­schuwing zijn voor de EU?

“Dat denk ik wel. Wat in Amerika gebeurde, moet een waarschuwing zijn voor Europa. De waarschuwing is deze: het is nodig om economische afspraken te combineren met gevoelens van identiteit en samenhorigheid. Dat is een van de centrale thema’s van mijn boek.”

Er zit een zekere spanning in uw werk. U voelt zich licht ongemakkelijk bij het label dat u een gemeenschapsdenker bent, maar u bent zeker geen filosofische liberaal.

“Nee, dat ben ik niet. En ik verzet mij wat tegen het label ‘gemeenschapsdenker’ omdat sommigen ervan uitgaan dat je dan alleen de tradities van één bepaalde gemeenschap belangrijk vindt. En die smalle definitie is niet de mijne, want die leidt tot gesloten, in zichzelf gekeerde gemeenschappen die niet kritisch omgaan met hun eigen waarden en niet openstaan voor ­alternatieven.”

Geeft u eens een voorbeeld?

“Wel, neem de vormen van hypernationalisme die veel rechtse politici, zoals Trump maar ook Europese populisten, cultiveren. Dat roept een gemeenschapsgevoel op van wij tegen zij, insiders tegen outsiders. America first, dat idee. Dat is een gevaarlijke vorm van wat ook gemeenschapsdenken wordt genoemd. Maar een puur liberale opvatting van politiek is niet genoeg om mensen een samenhorigheidsgevoel te geven zonder in dat gevaarlijke wij-zijdenken te vervallen. We moeten het pluralisme van een multiculturele samenleving bevestigen, maar overheid en politiek hoeven niet neutraal te zijn.”

Dat is uw meningsverschil met Rawls. Het is erg complex, dus probeert u er nog eens de vinger op te leggen?

“De visie van Rawls is krachtig en aannemelijk. Gegeven het pluralisme moeten overheden neutraal zijn ten aanzien van de opvattingen die burgers hebben over wat zij als een goed leven zien. Mijn tegenargument is: als je burgers vraagt om hun morele opvattingen thuis te laten, zal dat het debat in de publieke ruimte niet ten goede komen. Je kunt geen scherpe lijn trekken tussen privaat en publiek. Wie neutraliteit nastreeft, eindigt met een moreel vacuüm, dat vroeg of laat met hypernationalisme of fundamentalisme wordt gevuld. In een democratie moeten burgers juist debatteren over de grote, ook de morele vragen.”

Maar dat betekent dat u het zou aanvaarden mocht een religieuze meerderheid voor een totaalverbod op abortus stemmen?

“Precies die vraag stelt zich vandaag in de VS, na het vonnis van het Hooggerechtshof dat de grondwet geen recht op abortus impliceert. Het toont aan dat morele argumenten niet te vermijden zijn. Op uw vraag zou ik antwoorden: dat is democratie in actie, maar met een ongelukkige uitkomst, waarmee ik het niet eens zou zijn. Maar de beslissing blijft wel open, het is altijd mogelijk om door demonstratie, actie, debat en stemgedrag wetten weer te veranderen. Dat gold ook voor de burgerrechtenbeweging, trouwens.”

Die protesteerde tegen wettelijke segregatie van zwart en blank.

“Precies. De meerderheid had dat beslist, maar de meerderheid had zich vergist. Martin Luther King gebruikte in het debat overigens zelfs religieuze argumenten. Soms heb je een sociale ­beweging nodig om een onrechtvaardige wet te veranderen. En eigenlijk heeft elke wet een ­morele dimensie: de invoering van een minimumloon is ook een morele keuze.”

Zijn er dan geen rechten die uitgesloten moeten worden van het democratisch debat? Ik zeg maar wat: gedwongen kinderarbeid, dat gaan we toch nooit meer invoeren?

“Dat zou uiteraard een gigantische stap terug zijn, mocht een beweging dat opnieuw willen invoeren. Maar sta mij toe dat ik een ander voorbeeld neem: freedom of speech. Het recht zelf is een fundamenteel principe, waarover we niet gaan debatteren. Maar de vraag wát we onder free speech verstaan, wat er wel en niet onder valt, dat kan wel een punt van debat zijn. Vandaag is dat ook het geval. Zowel in de VS als in Europa vragen velen zich af of hate speech niet wettelijk aan banden moet worden gelegd.”

Wat vindt u?

“Er is geen gemakkelijk antwoord. Het lijkt mij goed dat er op universiteitscampussen bijvoorbeeld regels zijn tegen racistische slogans. De Amerikaanse visie is doorgaans nogal absolutistisch: alles moet kunnen. Ik ben Europeser op dat gebied: sommige vormen van racistische taal of hate speech zou ik in bepaalde omstandigheden beperken – waarbij het belangrijk is dat je legitieme maar controversiële uitingen niet verbiedt.”

Hoe kijkt u naar de heisa over woke?

“Woke begon als een beweging voor sociale rechtvaardigheid. Aanvankelijk ging het over de manier waarop we met taal verwijzen naar mensen van verschillende achtergronden en seksuele oriëntaties. Het idee was dat we daar gevoelig voor moesten zijn; woke was een gezonde neiging tot bedachtzaamheid. En dat vind ik goed. Als wokeness betekent dat bepaalde ideeën niet langer politiek kunnen worden geuit, is het onwenselijk. Dat is nu de grote beschuldiging van de rechterzijde. En rechts misbruikt woke om een strijd te voeren tegen rechten van minderheden.”

Beeld rv

Waar staat u dan in dit debat?

“Vergelijk het met wat ik over hypernationalisme zei. Identiteitsdenken is goed als het tolerant is en constructief, als het gaat over respect en samenhorigheid. Identiteitspolitiek die zegt dat je ideeën met je achtergrond of herkomst moeten stroken – die is eng. Elke vorm van identiteit kan een donkere kant hebben.”

In uw boek toont u sympathie voor de Schotten en Catalanen die naar meer autonomie streven. Kent u het Vlaams-nationalisme?

(lacht) “Niet goed genoeg om mij onder druk te laten zetten om er iets over te zeggen.”

U hecht belang aan het kostbare weefsel van de samenleving. U vermeldt hem niet, maar ‘the fabric of society’ is een uitdrukking die werd gemunt door Edmund Burke, aarts­vader van het filosofische conservatisme. Het zal uw linkse supporters verbazen, maar voelt u zich door zijn denken aangesproken?

“Ik beken. Als u denkt dat ik mij door het conservatisme aangesproken voel, bent u iets op het spoor dat het zo lastig maakt om mijn denken in een vakje te stoppen. Aan de ene kant heb ik veel gemeen met de progressieve linkerzijde, grosso modo gesproken. Tegelijk vind ik dat een gezonde democratie gevoelens van verbondenheid, en plichtsgevoel, nodig heeft. In die nadruk op gemeenschap klinken echo’s van de conservatieve traditie, al moet ik daaraan toevoegen dat ook aan progressieve zijde respect voor traditie en solidariteit bestaat.”

Michael Sandel. Het onbehagen in de democratie. Denken in tijden van crisis, Uitgeverij Ten Have, 448 p., 24,99 euro. Vertaling: Karl van Klaveren en Indra Nathoe. Verschijnt op 9 mei.