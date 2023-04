Het stukje Gent waar niemand wil wonen: waarom geen van de buren de kleine Raul miste

Hoe kon het dat niemand de 9-jarige Raul miste? Dat ook de buren niks merkten? Buren veronderstellen bewoning en die is er langs de schrale Afrikalaan niet echt: ‘Als ik me onzichtbaar zou willen maken en daarvoor één plek in Gent zou moeten uitkiezen, dan zou het daar zijn.’

Een oude plooistoel, wat bierbakken, een verroeste grillplaat. En een blauw-wit politielint op het witte deurtje. Het hoort niet, maar weinigen die een bloemstuk of een knuffel achterlaten op de stoep van het huis aan de Afrikalaan 178 kunnen weerstaan aan de aandrang tot een duwtje tegen de zwarte houten deur. Die staat gewoon open en confronteert je met het minuscule achterhuis waar Raul (9) met zijn moeder Yoana M. (30), stiefvader Nicu C. en zijn 11-jarige zusje tot eind januari hebben geresideerd. Het is door de eigenaars verhuurd als zijnde een ‘studio’. De woonst is ongeveer drie bij vier meter groot.

“Het berghok op de binnenkoer”, herinnert zich een ex-medewerker van de nachtclub waar het aangrenzende pand tot in 2021 voor diende. Hij herkende de plek eerder deze week in tv-beelden. Hij zegt: “Ik kan me niet voorstellen dat iemand ooit kan hebben bedacht dat het een plek kon zijn om door mensen te laten bewonen.”

Volgens haar bekentenis vertrokken moeder, stiefvader en het zusje op 31 januari rond vieren ’s ochtens met een grote sportzak in de richting van het Houtdok. In de sportzak zat het levenloze lichaam van Raul. Het joch is vermoedelijk kort daarvoor overleden aan de gevolgen van zware mishandelingen. Hij kreeg slaag en zou geregeld zijn bestraft door te worden overgoten met heet of ijskoud water. Volgens Yoana M. had haar toenmalige vriend de jongen in eerste instantie onder een bed weggeduwd.

Sociale controle

Allemaal leken we deze week op zoek naar iemand die voor dit alles ter verantwoording kon worden geroepen. De burgemeester van Gent, de leerkrachten in stadsschooltje Melopee, de buren. Hoe kon het dat de afwezigheid van een schoolgaande Roemeense jongen tweeëneenhalve maand lang onopgemerkt kon blijven? Het moest duren tot een oom ver weg in Duitsland met bange vermoedens de autoriteiten daar contacteerde en zich doorverwezen zag naar de Gent. Toen pas kreeg Yoana M. politie aan de deur met de vraag hoe dat zat met Raul. Yoana M. mocht dan in eerste instantie nog ontkennen, haar eigen dochter wees de politie de plek aan waar ze haar kleine broertje in het water zag wegglijden.

“De moeder is er wel degelijk op aangesproken”, zegt een vrouw uit de wijk na afloop van de wake die op woensdagavond 350 mensen samenbrengt aan het oude Houtdok. “Waar is die jongen? Waar is Raul? In Roemenië, zei ze dan. Of dat hij sliep. Of bij een vriend aan het spelen was. Het waren meerdere elkaar tegensprekende versies door elkaar, dus je voelde heel goed dat ze loog. Haar eigen bovenbuur heeft er op een gegeven moment mee gedreigd dat hij zelf naar de politie zou gaan. Aan haar verschrikte reactie, bij het horen van het woord ‘politie’, kon je het toen al zien. Dat er iets heel ernstigs moest zijn gebeurd met Raul. Ook de bovenbuur heeft uiteindelijk geen stappen gezet. En wij ook niet, nee. Je bent wel ongerust, maar ergens denk je ook: ‘Dat zijn onze zaken niet.’ Of aan wat voor figuur je zou slaan als zou blijken dat Raul wel degelijk veilig en wel in Roemenië zat.”

Het Gentse stadsbestuur probeert al een jaar of twintig van de buurt rond de Oude Dokken een nieuwe dynamische woonwijk te maken, maar de dood van Raul bevestigt enkel wat je bij het doorrijden ook wel kan zien: iets als sociale controle is er langs de brede Afrikalaan, midden in de oude Gentse havenzone, niet of nauwelijks.

Er zijn de alles overheersende installaties van zeepfabriek Christeyns. Verder: twee bandencentrales, een benzinestation, een carwash, een handel in de tweedehandswagens en twee ecoshops vol goedkope tweedehandsspulletjes. En vooral ook veel oude lege loodsen, wachtend op betere tijden. Covid werd in 2021 de laatste poging tot uitbating van de nachtclub aan de Afrikalaan 178 fataal.

“Het is niet dat er helemaal geen mensen rondom woonden”, zegt de ex-uitbater van Club Flavor. “Maar het zijn vooral mensen met andere zorgen dan geluidsoverlast. Mensen die liever helemaal geen contact hebben met de politie en het vooral zelf niet gaan zoeken.”

Transitzone

Tina De Gendt is historica, stads- en migratiehistorica die in Gent onderzoek doet naar de wijken van de 19de eeuwse gordel, en auteur van het boek Turkije aan de Leie. Op basis van haar kennis van de wijk is ze geneigd helemaal niemand met de vinger te wijzen. “Als ik me onzichtbaar zou willen maken en daarvoor één plek in Gent zou moeten uitkiezen, dan zou het exact daar zijn, denk ik”, zegt ze. “De Afrikalaan en de zogenaamde Viking-blokken. Het is altijd al een transitzone geweest. Je ziet er ook veel campers en caravans die even een tussenstop maken en niemand tot last willen zijn.”

Knuffels en bloemen aan de woning waar het gezin woonde, in ‘het berghok op de binnenkoer’. Beeld Thomas Sweertvaegher

“De plek ligt tussen drie stadswijken in: Dampoort, het Sluizeke en de Muide, maar hoort nergens echt bij. Er is gigantisch veel verkeer, mensen blijven er slechts wonen zo lang als het niet anders kan. Het is niemandsland, geprangd tussen het oude havendok en een rangeerstation. Dat er plannen zijn voor de wijk is niets nieuws. Plannen zijn er al jaren, maar gewoon niemand lijkt daar te willen wonen. En wie er woont, wordt liever niet gezien.”

Het is een sentiment bij nogal wat Gentenaars die per fiets naar de wake zijn gekomen. Het plotse besef dat deze plek zo dicht bij het historisch stadscentrum ligt en toch zo ver verwijderd van de bewoonde wereld aanvoelt.

De wandeling van de Afrikalaan naar het Houtdok moet hebben geleid langs de werf van een heringericht kruispunt, een kasseiweg langs oude loodsen, om te eindigen in het recent heraangelegde Kapitein Zeppospark. Met leuke zitbankjes en kanoverhuur. In haar bekentenis citeerde Yoana M. haar ex, die haar en Rauls zusje die ochtend zou hebben opgedragen: “Ga stenen zoeken om de sportzak te verzwaren.”

Gedenkplek

Het door familie in Duitsland opgevangen zusje is op woensdagavond weer heel even in Gent, voor de wake aan het Houtdok. Ze rent vooraf op een drafje nog eens terug naar het ponton en valt dan weer in de armen van haar meegekomen tante. Ze legt een bloem neer bij een boompje waar zich opnieuw een kleine berg aandenkens heeft gevormd voor haar broer. Aan het eind van de wake kondigt burgemeester Mathias De Clercq een permanente gedenkplek voor Raul aan.

Het griezelige is dat op vier meter van de plek langs de Afrikalaan, waar zich ook al een bergje knuffels en bloemen vormde, al een gedenkplaat is. Hij staat gebeiteld in de muur van een kerkje. De tekst zegt: “Ter nagedachtenis van onze diepbetreurde slachtoffers in de ramp te Grevelingen op 1 juni 1952.”

Gentenaars spreken wel eens van de vergeten ramp. Hier vlakbij stapten die ochtend 50 voetbalsupporters in een bus die een kort daarvoor afgelaste trip richting Luik voor de wedstrijd Standard - La Gantoise moest compenseren. Aangezien de bus en de chauffeur al waren betaald en de competitie al voorbij was, trokken de stamgasten van een café op het Stapelplein dan maar met hun echtgenote op dagtrip naar Frans-Vlaanderen. Door een fout manoeuvre kantelde de bus in de haven van Grevelingen met zijn neus naar voren in een dok; 35 van de 50 inzittenden kwamen om het leven.

In die jaren kende de oude Gentse havenzone nog een boel cafeetjes, meerden er nog schepen aan en leefde een hele gemeenschap in de na de Eerste Wereldoorlog opgetrokken houten noodwoningen. Die maakten in de jaren zestig plaats voor de zogenaamde Viking-woonblokken langs de Fjorden- en Scandinaviëstraat. De blokken zijn opgedeeld in drie delen: Göteborg, Malmö en Stockholm.

Tina De Gendt: “Halfweg de negentiende eeuw kwam zo goed als al het hout voor de aanleg van het zich revolutionair snel ontwikkelende Belgische spoorwegnet vanuit Scandinavië via het Houtdok het land binnen. Gent gold toen als een heel grote internationale haven. Al die loodsen en plaatsnamen verwijzen naar die periode.”

Maar zelfs toen begin jaren zeventig glimmende en fonkelnieuwe woonblokken over de oude dokken uittorenden wou niemand er in wonen. “Die appartementen verkochten voor geen meter”, zegt De Gendt. “In 1978 is er dan ooit een schepen geweest die bedacht dat alle Turkse inwijkelingen van Gent in die woonblok onder te brengen. (lacht) Dat was pure segregatie en daar is toen ook enorm veel protest tegen geweest. Het illustreert opnieuw hoe Gentenaars van oudsher tegen dit deel van hun stad aankijken.”

Een Melopee-leerkracht getuigde eerder deze week in Het Laatste Nieuws over hoe tastbaar de armoede bij het Roemeense gezin was: “Zo kwam hij soms met een lege brooddoos naar school en had hij vaak dagen na elkaar dezelfde kleren aan. De school pakte dat ook echt aan. Zijn klasgenoten deelden koekjes met hem en enkele ouders hebben ook kledij gedoneerd. We zijn die bij hem thuis gaan afgeven na de schooluren. Zijn mama aanvaardde de geste, maar was kort. Ik heb hem ook een keer of twee thuis afgezet omdat hij op het einde van de dag niet was opgehaald. Hij woonde vlakbij, dus dan doe je dat als leraar. Ook toen reageerden ze eerder kort en gesloten.”

Met een crowdfunding hoopt de familie van Raul eerstdaags zijn lichaam naar Roemenië te kunnen laten overbrengen. De 34-jarige Roemeense man die in Nederland opgepakt werd in het onderzoek naar de dood van Raul wordt overgeleverd aan ons land, zo heeft gisteren de raadkamer in Amsterdam beslist. Het gaat om Nicu C. de ex-vriend van de moeder van de jongen.