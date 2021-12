‘Het spant en doet pijn aan mijn oren’: hoe vergaat het de 6-jarigen, nu ze een mondmasker moeten dragen op school?

Een grote fan van het mondmasker zijn ze niet. Toch moeten ze in de kleine basisschool in Drongen toegeven dat de eerste dag met masker best vlot verliep. Zeker als het hen toelaat te dansen tussen de lesbanken. ‘Ik ben zo blij dat ik gewoon kan lesgeven.’

“Hij mag vrijdag dan wel op bezoek zijn gekomen op school, eigenlijk is het pas vandaag zijn verjaardag. Doen we nog één keer het dansje voor de sint?” Juf Dany D’hoe van het eerste leerjaar in de Vrije Basisschool De Vuurtoren in Drongen moet de vraag geen twee keer stellen. Meteen zwaaien de eenentwintig leerlingen voor haar neus enthousiast met de armen boven het hoofd tussen hun lessenaars.

Omdat ze tijdens zo’n ‘beweegmoment’ geen afstand kunnen bewaren, dragen de leerlingen een mondmasker. Zeker tot aan de kerstvakantie zullen ook kinderen vanaf zes jaar het mondmasker moeten dragen op school. Eerder gold dat al voor het vijfde en zesde leerjaar.

Ook al is het nog maar de eerste dag, bijna alle leerlingen hier dragen al een masker. Enkel in het eerste jaar zijn er drie van de eenentwintig leerlingen die er geen dragen. Hun ouders lieten de directie via mail weten dat ze hun kind geen masker zouden geven zolang het niet verplicht is.

“Waarom? Omdat ze het niet gezond vinden voor hun kind”, zegt directrice Els Moerman. Ze zegt “met begrip” te reageren op die mails. “Ik leg hen uit dat we die regel van de overheid moeten volgen. We doen wat we moeten, maar zoeken wel wat kan voor de leerlingen. Als ik merk dat de mails over en weer blijven gaan, neem ik de telefoon of nodig ik de ouders uit voor een gesprek.”

De katholieke koepel liet al weten dat kinderen die geen mondmasker dragen vanaf woensdag geweigerd zullen worden op school. “Ik betwijfel of het zover zal komen”, zegt Moerman. “Wat ik zal doen als het toch gebeurt? Die ouders zal ik aanspreken aan de schoolpoort.”

Taalontwikkeling

Vandaag is vooral handig om kinderziektes weg te werken. Zo is er een jongen van het tweede leerjaar van wie de ouders duidelijk nog geen maskertje voor kinderen konden vinden: hij zwemt in het masker en moet het continu naar boven trekken.

Ook zoeken de leerkrachten naar wat mogelijk is. In het tweede leerjaar moeten de leerlingen het masker de hele tijd aanhouden aangezien de lesbanken naast elkaar staan. D’hoe staat de eerstejaars wel toe dat ze hun mondmasker afdoen zodra ze neerzitten tijdens de les. “Ik probeer anderhalve meter afstand tussen de banken te houden en zet alle ramen open”, zegt ze. Dat ze nog nooit een bevestigde besmetting heeft gehad in de klas, sterkt haar in die overtuiging.

Soms doen de leerkrachten het masker ook af als ze aan het bord staan. “Ik vind dat belangrijk voor de taalontwikkeling van de leerlingen”, zegt D’hoe. “Wij zijn bezig met het aanleren van letters en woorden: leerlingen moeten mijn mond soms gewoon kunnen zien. Maar ik doe het alleen als ik afstand kan bewaren.”

Toch valt vooral op hoe de kinderen zich vooral goed aan de regel houden. Links en rechts gaat er eens een mondmasker omlaag, veruit het grootste deel van de leerlingen houdt het braaf aan.

Wat vinden de kinderen er eigenlijk zelf van? “Toen ik afgelopen vrijdag voorbij de tweedejaars liep, hoorde ik hen plots juichen omdat ze een mondmasker mochten dragen”, lacht Moerman. “Ze willen erbij horen en nadoen wat ze volwassenen zien doen”, zegt Veroniek Christiaens van het tweede jaar.

Hoe is het met dat enthousiasme na de eerste halve dag? De reacties zijn gemengd. Twee meisjes zeggen dat ze het “lastig” vinden. “Het masker spant en doet pijn aan mijn oren”, zegt een van hen. Twee jongens vinden het dan weer niet zo erg. “Ik vind het wel leuk, het is warm”, klinkt het. Al is het vooral de jongen die zegt: “Juf, het masker stinkt”, die de lachers op zijn hand krijgt.

De beslissing zorgde afgelopen weekend ook voor verontwaardiging. Op sociale media ontstond een campagne tegen de uitbreiding van de mondmaskerplicht. “Ik vind het raar dat ik een masker moet dragen terwijl andere mensen nog op restaurant mogen gaan”, zegt een meisje met bril haar ouders na.

Nog twee weken overleven

Ook al zijn ze geen fan van het masker, de leerkrachten zeggen zelf dat ze vrijdag een zucht van opluchting slaakten. “Ik ben zo blij dat ik nog kan lesgeven”, zegt Christiaens. “Een afkoelingsweek met afstandsonderwijs zou een fiasco zijn geweest. Tijdens de eerste lockdown maakte ik bundels met oefeningen en stuurde filmpjes op met instructies. Maar eigenlijk was dat niet te doen. Alleen als ouders konden meehelpen, lukte dat.”

Ook Moerman is blij dat afstandsonderwijs vermeden kon worden voor de allerkleinsten. “Al dacht ik meteen ook: ‘Nu moeten we wel twee weken langer overleven.’” De afgelopen weken zijn dan ook best pittig geweest op de school. Op het dieptepunt zaten acht van de twintig leerkrachten thuis.

Of de maskers iets zullen verhelpen aan de cascade aan besmettingen, betwijfelt het personeel. In het vijfde leerjaar zitten leerlingen even goed in quarantaine, terwijl de maskers daar al een hele tijd op moesten. Hebben de leerkrachten eigenlijk schrik om besmet te raken? Ze zeggen van niet. “Al is het risico er wel natuurlijk”, zegt Christiaens. “Toen ik de ene na de andere collega zag uitvallen, dacht ik soms: ‘Ben ik de volgende?’”

Wat vooral doorweegt, is dat elk gat dat valt, opgevuld moet raken - ondanks het lerarentekort. “Daarom gaat die extra week vakantie wel deugd doen”, zegt Christiaens. “Normaal tel ik nooit af tot de vakantie begint, maar dit jaar wel.”