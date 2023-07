Het sociale gelaat van de Buffalo’s: hoe sport je sterker maakt als mens

Sport en spel brengen inwoners bij elkaar in de stad, zo weten ze bij KAA Gent Foundation uit ervaring. En daar word je vooral als mens sterker van.

Een halfuurtje, zo lang duurt de wandeling van het Rerum Novarumplein tot aan de Ghelamco Arena. Tweemaal per jaar leggen duizend inwoners van de wijk Nieuw Gent dit traject af. “De club geeft ons twee keer per jaar duizend gratis tickets”, zegt Chaïma Ben Fraj (28), community coach bij KAA Gent Foundation. “Dan verzamelen we aan buurtcentrum De Serre en wandelen tot daar. Behalve de senioren: voor hen huren we een soort bakfiets.”

De stad die naar het stadion trekt: eigenlijk is dat het omgekeerde van wat KAA Gent Foundation beoogt te doen. De organisatie zag in 2006 het levenslicht, met als doel om de brug te slaan tussen voetbalclub en stad. Het was zelfs een expliciete voorwaarde van het stadsbestuur om haar (financiële) steun te verlenen aan de bouw van het stadion.

Tactisch beter

Op 17 juli viert de Ghelamco Arena haar tiende verjaardag. “Tien jaar later zijn we de grootste sociaal-sportieve vereniging van België”, zegt algemeen coördinator Wim Beelaert. In cijfers uitgedrukt: vorig jaar organiseerde de vzw, die door de club (40 procent), stad (40 procent) en projecten wordt gesubsidieerd, 552 activiteiten in de wijk Nieuw Gent-Steenakker, samen goed voor 2.293 uur aan sport en spel. “Onze essentie is om sport en AA Gent te gebruiken om mensen bij elkaar te brengen en te versterken”, zegt Beelaert. “Niet om hen tactisch beter te maken in sport, neen, wij willen mensen zelf versterken.”

Dat de vzw haar oorspronkelijke naam Voetbal in de Stad intussen liet varen voor KAA Gent Foundation verraadt dat er niet enkel gevoetbald wordt. Ook simpele spelletjes, danslessen en een surfkamp behoren tot het aanbod. De Foundation richt zich op iedereen, van kleine kinderen tot senioren die wandel-voetballen.

Rode draad doorheen alle activiteiten is het geven van kansen aan Nieuw Gent, een wijk waar de kansarmoede welig tiert. Een dagje naar zee gaan of een wedstrijd van de Buffalo’s bijwonen, is geen evidentie voor de inwoners van de sociale woonwijk in het zuiden van de stad. Zeker vroeger had dit de naam een probleembuurt te zijn. Nu wordt de wijk opgewaardeerd en worden de hoge woontorens vervangen. Al slingert er nog veel afval rond. Naast het bankje waar we met Ben Fraj hebben afgesproken, ligt een uit de grond gerukte lantaarnpaal in het gras.

“Vroeger was hier weinig aanbod voor kinderen en jongeren”, zegt Ben Fraj, die haar hele jeugd spendeerde in de vele parken en speelpleintjes in de buurt. Het was haar moeder die eerst vrijwilliger werd bij de Foundation. Sindsdien is Ben Fraj er niet meer weg te slaan: ze deed haar stage in het kader van haar opleiding en ‘bleef plakken’: ze werkt nu voor de Foundation.

Zoals altijd draagt Ben Fraj haar KAA Gent-training. Vandaag schuilt iedereen binnen voor de hitte en zien we amper volk, maar normaal werkt het logo van de indiaan als een magneet op buurtbewoners, verzekert Ben Fraj ons. “Kinderen denken dat we van de voetbalploeg zijn en roepen ons na: ‘Buffalo! Buffalo!’”, zegt ze. “Ik deed ook stage in andere sociale organisaties. Daar moesten we altijd zelf naar de mensen stappen en kregen we vaak te horen dat ze ‘geen tijd hadden’. Hier komen mensen naar mij.”

Die herkenbaarheid van de clubkleuren is een van de succesfactoren van de Foundation volgens de doctoraatsstudie van Karen Van der Veken (UGent) naar buurtsport. De werking blijkt zo veelbelovend dat de universiteit nu een tweede studie opzette om te onderzoeken of ze via deze weg kinderen kunnen afraden om te beginnen met roken.

“Een andere succesfactor bleken de coaches te zijn”, zegt professor en promotor Sara Willems (UGent). “Zij functioneren enerzijds als rolmodel en anderzijds als vertrouwensfiguur.” Dat het daarmee snor zit, blijkt uit onze ontmoeting met Gifty Abeidoo (14). Ze heeft er een moeilijke tijd opzitten. Door omstandigheden ging ze anderhalve maand niet naar school. Gedurende die tijd ving de Foundation haar op. “Beter bij ons dan gewoon wat rondhangen in de parkjes, dachten wij”, aldus Ben Fraj. Met resultaat. Abeido is sinds kort zelf buddy bij de Foundation en zegt “later Chaïma te willen worden”.