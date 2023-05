Het slechte weer houdt nog even aan en dat is heel normaal: ‘Het kon nog een pak slechter’

We spraken u enkele weken geleden ook over deze grijze lente. Die maar blijft aanhouden. Toen zaten we in een zogenoemde ‘koudeput’. Is dat nog steeds de reden dat het vandaag zo nat en grijs is?

“Ja, dat slechte weer gaat nog blijven duren. Dat komt door die koudeput, iets wat heel normaal is. Het gaat om een koude luchtmassa op grote hoogte die opstijgende waterdamp snel weer omzet in regen. Die regen zullen we vandaag en morgen vooral zien (dinsdag en woensdag). We zitten er nu weer middenin. Al zijn er zelfs met al deze regenachtige dagen, nog steeds geen records gebroken. Het is al droger geweest, maar evengoed ook al natter en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. Er valt momenteel nog weinig te zeggen over hoe de maand mei zal afklokken, behalve dat beterschap niet voor meteen zal zijn.

“We mogen dit weekend zachter weer verwachten. Daarna zal het weer kouder en natter worden en zullen we tot het hemelvaartweekend moeten wachten voor hogere temperaturen.”

Waarom voelt deze lente veel natter en grijzer aan dan gewoonlijk?

“Ik zou dit weer niet uitzonderlijk noemen. Het heeft vooral te maken met hoe wij de vorige lentes hebben beleefd. Sinds 2017 hebben we vaak een heel mooi voorjaar gehad, met droge en zonnige dagen. We denken natuurlijk graag terug aan de warmere en droge lente die we bijvoorbeeld in 2020 hebben gekend. Toen zaten we allemaal thuis door de lockdown en was het heel mooi weer.

“Af en toe hebben we weleens een minder voorjaar gekend, recent zelfs. We vergeten het misschien snel maar zelfs in 2021 hebben we een veel nattere en wisselvalligere lente gehad. Die lente was gemiddeld 3 graden kouder dan normaal. Dit jaar is het verschil met de gemiddelde temperatuur maar 1,5 graad. Het kon dus nog een pak slechter.”

Een droge bodem kan hoge temperaturen verder aanjagen. Kan dit weer invloed hebben op onze zomer?

“Dat is moeilijk te voorspellen, want er zijn verschillende elementen die een rol spelen. We zagen bijvoorbeeld in het zuiden van Europa dat de zeer droge bodem een van de voornaamste redenen voor de hoge temperaturen was. Ik vermoed dat de toestand hier met het bodemwater veel beter zal zijn dan vorig jaar. Zo’n natte bodem zal hogere temperaturen niet bevorderen.

“Ook of er deze zomer een hittegolf komt, kan ik nu moeilijk zeggen. Het had twee zomers geleden ook veel geregend en de overstroming in de Ardennen had plaatsgevonden. Kortom, ik zag een hittegolf niet meteen gebeuren. Toch hebben we toen in augustus nog een hittegolf gehad van zo’n acht dagen met een gemiddelde temperatuur van 30,1 graden.”