‘Het slachtoffer werd na haar verkrachting twee weken aan haar lot overgelaten’

Een jaar geleden startten Lise Goossens (33) en Eva Destoop (26) uit Gent de website Meldet.org, waar mensen intimidatie en seksueel geweld anoniem kunnen melden. “Sinds januari hebben we meer dan duizend meldingen ontvangen verspreid over heel het land, maar voornamelijk in Vlaanderen en Brussel”, zegt Goossens.

Het platform wordt gebruikt door slachtoffers om hun verhaal te doen, maar ook om andere mensen te waarschuwen. Bijvoorbeeld: ‘Let op, de man die werkt in deze nachtwinkel volgt meisjes ’s avonds laat.’

Behalve de initiatiefnemers van Meldet zijn Lise Goossens en Eva Destoop de uitbaters van Blond, het café dat onlangs in de media kwam omdat het een veilige haven wil zijn voor iedereen die geen cisman is - cismannen zijn geboren als man en voelen zich daar prettig bij. Maar Meldet staat los van Blond, benadrukken ze. “Het platform bundelt alle vormen van harassment, niet alleen seksueel geweld, maar bijvoorbeeld ook xenofobe en homofobe intimidatie”, zegt Destoop.

Coyendanspark

Ook het slachtoffer van de verkrachting in het Gentse Coyendanspark eind vorige maand zocht contact met Meldet. Het slachtoffer en haar vriendin gingen op een zaterdagavond uit in een café op de Oude Beestenmarkt. Toen de vriendin terugkwam nadat ze sigaretten was gaan kopen, bleek haar partner verdwenen. Na verschillende pogingen kregen ze elkaar aan de lijn, de locatiegegevens in de gsm leidden naar het park. Aan VTM Nieuws verklaarde de vriendin dat het slachtoffer enorm verward was en haar schoenen en broek niet meer aanhad.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en het slachtoffer werd meegenomen naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van het UZ Gent, waarna ze een klacht indiende. Omdat ze geen vertrouwen heeft in de aanpak van de politie heeft ze daarna ook Meldet gecontacteerd, zegt Eva Destoop.

Ook 'Je te crois', 'Ik geloof je', op de Vrijdagmarkt is een actie van Meldet. Beeld Tine Schoemaker

Volgens Destoop en Goossens wordt het onderzoek naar de verkrachting niet grondig genoeg gevoerd. “Camerabeelden uit de buurt werden niet opgevraagd, waardoor verschillende beelden ook niet meer beschikbaar zijn, en twee vriendinnen die er die avond bij waren en de vermoedelijke dader konden beschrijven, werden niet ondervraagd”, aldus Goossens, die ook vindt dat er er bij de politie te weinig gevoeligheid is bij de benadering van slachtoffers van seksueel geweld.

Goossens en Destoop noemen het niet ernstig dat het slachtoffer pas vrijdag, twee weken na de feiten, een afspraak kreeg met slachtofferhulp. “Het slachtoffer werd na haar verkrachting twee weken aan haar lot overgelaten. Er was geen enkele psychologische hulp.”

Kwaad

Ten slotte schoot de reactie van de woordvoerster van Politie Gent hen in het verkeerde keelgat. Liesbeth De Pauw noemde het “uitzonderlijk” dat vrouwen in Gent gedrogeerd worden door een verdovend middel dat in hun drankje wordt gedaan. “Dat maakte ons, en veel slachtoffers, heel kwaad”, zegt Destoop. “Wij werden gecontacteerd door verschillende mensen die iets gelijkaardigs meemaakten.”

Om al die redenen overweegt Meldet om de Gentse politie in gebreke te stellen. Zondagavond zullen ze tijdens een protestactie een open brief overhandigen op het stadhuis waarin ze een aantal suggesties doen om de verkrachtingscultuur te doorbreken.

Filip Rasschaert, korpschef van de Gentse politie, betreurt de beschuldigingen dat seksuele agressie in zijn korps niet ernstig genomen wordt. “Met de uitbouw van het Zorgcentrum na Seksueel geweld zijn we zelfs voortrekkers. Onze gespecialiseerde zedeninspecteurs zijn 24/24 van wacht en ook onze recherche heeft bewezen sterk in te zetten op deze misdrijven.”

Met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek herhaalt hij dat het onderzoek naar de verkrachting in het Coyendanspark wel degelijk een hoge prioriteit geniet.