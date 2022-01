‘Het risico op brand is niet groot, maar Mercedes lijdt wel reputatieschade’

Wat is het probleem precies?

“Er is een probleem opgedoken bij de koelvloeistofpomp bij dieselmotoren van verschillende Mercedes-modellen. Als er koelvloeistof lekt, kan dat in extreme gevallen tot motorbrand leiden. Waarschijnlijk is dat bij een aantal auto’s gebeurd, waarna ze beslist hebben om meteen alle wagens met een dergelijke koelvloeistofpomp terug te roepen. Het kan bijvoorbeeld om iets heel kleins gaan, zoals een spanriem van een koelleiding die lost.”

Toch kunnen klanten niet meteen hun wagen binnenbrengen omdat de nodige onderdelen niet beschikbaar zijn. Een gevolg van het grondstoffentekort of de transportvertraging?

“Elk merk is afhankelijk van toeleveranciers voor onderdelen. Als er dus een productiefout is bij die toeleveranciers hebben luxemerken als Mercedes daar evenveel last van. Bij zulke grote terugroepacties zijn die toeleveranciers daar niet op voorzien, dus duurt het een tijd voor die onderdelen geleverd kunnen worden. Het grondstoffentekort zou hier ook kunnen meespelen, maar dat is nog niet duidelijk. En als die onderdelen bijvoorbeeld uit China moeten komen, dan weet je dat daar vandaag extra vertraging op zit.”

Dus zegt Mercedes: probeer in de tussentijd zo weinig mogelijk met uw auto te rijden. Dat boezemt weinig vertrouwen in.

“Dat is inderdaad nogal een opmerkelijk verzoek bij een auto. (lacht) Dat heeft ook te maken met recente ontwikkelingen. Mensen zijn mondiger geworden en durven sneller een fabrikant voor de rechter te slepen wegens constructiefouten. Mercedes probeert zich op deze manier wat in te dekken, al zou dat juridisch uiteraard weinig uitmaken.

“Toch denk ik niet dat het risico op brandgevaar erg groot is. Je hebt doorgaans twee soorten terugroepacties: ofwel wordt gecommuniceerd dat elke auto zo snel mogelijk binnen moet, ofwel roept men de auto’s eerder in gestaag tempo terug, zoals hier het geval is. Als er echt tientallen auto’s waren die door dit euvel al in brand waren geschoten, hadden we het al langer gehoord.”

Hoe groot is de reputatieschade voor Mercedes, een merk dat prat gaat op zijn degelijkheid?

“Er is natuurlijk altijd reputatieschade als auto’s teruggeroepen moeten worden. Vandaag zijn zowel dure als goedkopere merken afhankelijk van dezelfde leveranciers, dus het verschil daartussen is kleiner geworden. De problematiek is ook verschoven. Waar het vroeger bijvoorbeeld wel vaker misliep bij de motor komen vandaag verreweg de meeste problemen voor bij de software. Terugroepacties zijn dan ook weinig uitzonderlijk. Er zijn jaarlijks tientallen terugroepingen, meestal zonder dat de constructeurs daar veel ruchtbaarheid aan geven. Meestal wachten ze af tot het ergens uitlekt en dan proberen ze het probleem zoveel mogelijk te minimaliseren, tenminste als er geen acuut gevaar is.

“Zo moet Tesla bijvoorbeeld op dit moment twee modellen terugroepen, bij één model omdat er een probleem is met de achteruitcamera, bij een ander omdat de de klep van de frunk, een extra kofferruimte vooraan, los kan komen en zo het zicht van de chauffeur verspert. Dat is natuurlijk iets wat je niet wilt als je aan het autorijden bent.”