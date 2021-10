Het protest achter me groeide. Ik probeerde uit te leggen dat ik het risico liep flauw te vallen

Auteur Lize Spit (Het smelt, Ik ben er niet) vertelt over haar leven.

Om kwart over acht deze ochtend verscheen ik aan de balie van het ziekenhuis voor een echo van mijn ingewanden, waar ik volgens afspraak volledig nuchter moest verschijnen.

Na middernacht had ik niets meer gegeten, ik had mijn insulinetoevoer aangepast, maar toch stond ik na een korte fietstocht aan de balie met een hypo (gelukkig weten we sinds de passage van Patrick Lefevere bij Vive le vélo nu allemaal wat dat inhoudt).

Wie zich aan wilde melden, moest een ticketje ­trekken, wat ik ook deed. Er waren nog vier wachtenden voor me. Ik ging even zitten maar besefte: dit wachten kan nog tien minuten duren en dat hou ik zo niet vol. Dus zodra de dame aan het loket aanspreekbaar was, liep ik op m’n bibberende benen en met duizelend hoofd naar haar toe met de vraag of ik toch wat druivensuiker zou mogen eten, of zou dat als consequentie hebben dat mijn echo niet zou kunnen plaatsvinden?

Ze vroeg het even na bij haar collega’s.

De mensen die aan het wachten waren, ­protesteerden: ik moest gewoon mijn beurt afwachten. Ik was niet belangrijker dan zij.

De baliemedewerkster verscheen weer: kwam ik voor een echo van de vésicule biliaire?

“Euh, wat betekent dat precies in het Nederlands?”, vroeg ik.

Dat moest ze opzoeken.

Het protest achter me groeide. Ik probeerde het uit te leggen, dat ik het risico liep flauw te vallen.

“Ja ja, we gaan allemaal flauwvallen”, beet de oudere dame met het korte witte haar me toe. Een van de mannen kwam recht, verdrong me nog net niet letterlijk van ‘zijn’ plaats. De dame achter het loket verdedigde me, wees de man op het feit dat het om een noodgeval ging, wisselde een blik van verstandhouding met me uit – maar ik voelde me er zo ongemakkelijk bij dat ik toch maar weer ging zitten. Het voorstel dat ze me er snel tussen zouden nemen, wees ik af, omdat ik geen zin had in het gedoe dat dat zou opleveren. Gedoe is het laatste wat je wil, als je een hypo hebt.

Even later riep de baliemedewerkster me toe dat haar collega bevestigd had dat ik iets kon eten, dat het voor mijn onderzoek niet zo belangrijk bleek te zijn.

Wachtende tot het mijn beurt was, en ook tijdens de echo zelf, stonden de tranen in mijn ogen. Dat je je zo alleen kunt voelen, in een ziekenhuis of all places, omringd door mensen met wie je toch íéts deelt (wellicht verkeer je allen niet in fysieke topstaat).

Misschien moet ik zelf ook niet oordelen over hun redenen om zo gehaast te zijn, om geen ‘voorkruiper’ te dulden, maar hun stellige onvriendelijkheid wees niet op een acutere fysieke nood dan diegene waarin ik ­verkeerde.

Na mijn afspraak ben ik naar huis gefietst en de rest van deze ochtend kwam, bij het terugdenken aan de ­situatie, opnieuw een krop in mijn keel.

Wie niet wil verharden of verbitteren, wie wil leven in de hoop dat de wereld de empathie opbrengt die jij ook voor de wereld opbrengt, moet die krop altijd hebben klaarzitten, het is zowel de voorwaarde als de ­consequentie voor deze manier van leven. Maar toch.