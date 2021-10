Het profiel van de niet-gevaccineerden: wie zijn ze, en waar wonen ze?

De stijgende coronacijfers moeten een wake-upcall zijn voor wie nog niet gevaccineerd is, aldus de Vlaamse regering gistermiddag na overleg. Wie zich alsnog wil laten vaccineren, kan dat nog steeds via zijn of haar vaccinatiecentrum, ook al maken die zich steeds meer op voor de nieuwe fase in de campagne: de derde prik bij de 65-plussers.

Ruimte tot verbetering

Dat er nog ruimte is tot verbetering, blijkt in elk geval ook uit de jongste Sciensano-cijfers, al verschilt de mate waarin wel van regio tot regio. Van de volledige bevolking van 12 jaar en ouder die op dit moment in België ingeënt mag worden, kreeg nog steeds 14,1 procent nog geen enkele prik, blijkt uit de laatste Sciensano-cijfers. Dat is goed voor ongeveer 1,4 miljoen inwoners.

In absolute aantallen telt Wallonië op dit moment nog de meeste vaccinatieweigeraars, iets meer dan 600.000. Procentueel gezien spant Brussel de kroon, met een kleine 350.000 niet-gevaccineerden of 33,5 procent van alle 12-plussers. In Vlaanderen zijn de niet-gevaccineerden met ongeveer 450.000, maar dat is procentueel het kleinste aantal, net geen 8 procent.

Ook binnen de regio's en provincies zijn er grote verschillen. In Vlaanderen tellen Antwerpen en Vlaams-Brabant, en dan specifiek de rand rond Brussel, de grootste aantal niet-gevaccineerden. Binnen de provincie steekt ook de stad Antwerpen eruit: terwijl in de hele provincie ongeveer 9 procent niet gevaccineerd is, is dat in de stad meer dan 17 procent. In absolute aantallen gaat het om bijna 80.000 inwoners, die nog gevaccineerd mogen worden. Dat is heel wat meer dan in de tweede grootste stad van Vlaanderen, Gent, waar ongeveer 10 procent of een kleine 25.000 12-plussers niet gevaccineerd is.

Heel wat Vlaamse gemeenten tellen daarentegen amper nog inwoners die geen prik hebben gekregen. De minste kans om een niet-gevaccineerde inwoner tegen het lijf te lopen, hebt u in het West-Vlaamse Langemark-Poelkapelle. Daar blijven volgens de officiële statistieken nog slechts 98 te vaccineren inwoners over, of 1,4 procent van de doelgroep. Drogenbos telt binnen Vlaanderen het hoogste aantal niet-gevaccineerden: 22 procent, of een duizendtal inwoners.

Oostkantons

In Wallonië is het vooral de provincie Luik, met 22 procent ongevaccineerden, dat uit de band springt, en dan specifiek de Oostkantons. Die tellen vandaag verhoudingsgewijs ook de meeste coronabesmettingen. De gemeente Burg-Reuland, met 30 procent niet-gevaccineerden, heeft bijvoorbeeld de hoogste incidentie van het land: 1.798 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken.

In Brussel gaan de nieuwe vaccinaties sinds de invoering van de coronapas vorige week ondertussen wel zeer licht omhoog, maar voorlopig zijn de effecten daarvan op de totaalcijfers klein. In Sint-Jans-Molenbeek blijven er meer dan 36.000 nog te vaccineren inwoners over, of meer dan 45 procent van de bevolking. Hetzelfde beeld in Sint-Joost-ten-Node, met nog 9.500 in te enten inwoners, of 42 procent. Ook Brussel-stad en Anderlecht kennen nog tienduizenden potentiële kandidaten.

Hoe jonger een inwoner van Vlaanderen, Wallonië of Brussel, hoe groter de kans dat hij of zij niet gevaccineerd is. Maar terwijl in Vlaanderen net geen 15 procent van de tieners tussen 12 en 17 jaar oud niet gevaccineerd is, zijn dat er in Wallonië meer dan dubbel zoveel (35,3 procent), en in Brussel meer dan vier keer zoveel. In het hoofdstedelijk gewest is liefst 61,4 procent van de 12- tot 17-jarigen niét gevaccineerd. Ook bij de 18- tot 24-jarigen is bijna de helft nog niet gevaccineerd.

De leeftijdsgroep met de minste niet-gevaccineerden, zijn de 75- tot 84-jarigen in Vlaanderen: zij zijn met amper 3,5 procent binnen hun leeftijdsgroep. Het werkelijke procent gevaccineerde 85-plussers zal in werkelijkheid wel hoger zijn dan de cijfers aantonen: de percentages worden berekend op de bevolkingscijfers van 1 januari 2021, terwijl er sindsdien uiteraard ook mensen zijn overleden en geen prik meer hebben kunnen krijgen.