‘Het oog zegt veel over de algemene gezondheid van de patiënt’

Wat mogen wij blij zijn met onze kijkers. Die twee gesofisticeerde camera’s voorin onze schedel zorgen er niet alleen voor dat wij ons probleemloos door de wereld kunnen bewegen en kunnen zien hoe mooi die (soms) is, ze stellen ons ook in staat om woordeloos contact met elkaar te maken. Toch bezorgen onze ogen ons ook een pak hoofdbrekens: op latere leeftijd beginnen ze weleens tegen te sputteren, en dat heeft vaak te maken met hoe onverstandig we met dit orgaan omspringen.

Professor Ingele Casteels, diensthoofd oogziekten en kinderoogarts aan het UZ Leuven: “De oogbol ligt in de oogkas en weegt op volwassen leeftijd ongeveer 7,5 gram. Vooraan wordt hij bedekt door het hoornvlies: een glasheldere, doorschijnende structuur die uit vijf lagen bestaat. De bovenste laag is het epitheel, één van gevoeligste structuren in ons hele lichaam, omdat er zoveel zenuwuiteinden in uitlopen. Daarom doet het zo’n pijn wanneer je een vinger in je oog krijgt.

“De kleur van onze ogen wordt bepaald door de pigmentatie van het regenboogvlies, of de iris. In het midden van de iris zit een centrale opening, de pupil, waardoor we kijken. Rond de iris zitten minuscule spiertjes die het orgaan kunnen samentrekken of verwijden, en die zo bepalen hoeveel licht er op het netvlies valt. Die spiertjes zijn ook stressgevoelig. Bij zeer veel stress zal de pupil vergroten. De grootte is ook genetisch bepaald en varieert met de leeftijd: op zeer jonge en zeer oude leeftijd hebben wij een kleine pupil.

“Achter de pupil zit de ooglens, die een gemiddelde diameter heeft van 9 millimeter.”

Waarmee we bij achterste segment van het oog zijn beland.

Casteels: “Dat is de grootste ruimte van het oog. Ze is gevuld met 4,5 milliliter glasvocht, een gelei-achtige structuur die voor 98 procent uit water bestaat en voor 2 procent uit collageen (het eiwit waaruit botten en kraakbeen zijn gemaakt, red.). In het achterste oogsegment zit ook het netvlies, waarin zich de fotoreceptoren bevinden: de zogenaamde staafjes en kegeltjes. Gemiddeld bevat een netvlies zes miljoen kegeltjes en 120 miljoen staafjes.”

Welke functie hebben ze?

Casteels: “Kegeltjes zijn belangrijk om scherp te zien en kleuren te onderscheiden. Staafjes helpen ons onder meer om in het duister te zien. In het netvlies zit verder ook nog een specifiek type zenuwcellen waarvan de uitlopers aan beide ogen een bundel vormen. Dat is de oogzenuw, die naar de visuele schors achteraan in de hersenen loopt.

“In de hersenen kruisen de twee bundels elkaar op een zeer complexe manier, in het zogeheten chiasma opticum. Dat is belangrijk voor ons als oogarts: wanneer we spreken over de visuele functie van een patiënt, hebben we het immers niet alleen over zijn zicht, maar ook over het gezichtsveld: het beeld dat we zien zonder ons hoofd of onze ogen te bewegen. Problemen op bepaalde plaatsen in de hersenen kunnen een invloed hebben op het gezichtsveld. Het is voor een oogarts dus belangrijk om te bepalen of het om een probleem met het zicht of met het gezichtsveld gaat.”

Interessant is ook dat de oogzenuw een blinde vlek creëert. Op de plek waar ze het oog verlaat, zitten geen lichtgevoelige cellen, waardoor we een deel van het centrale gezichtsveld niet kunnen waarnemen. Die vlek is vrij groot, want de oogzenuw is ongeveer zo dik als een potlood.

Casteels: “We hebben gelukkig geen last van die blinde vlek. Je kunt ze vinden door één oog te sluiten en je vinger voor het open oog te bewegen; op een bepaald moment zal je vinger, of het topje ervan, verdwijnen. Daar zit de blinde vlek.”

De meest voorkomende aandoeningen zijn refractie- of brekingsafwijkingen.

Casteels: “Die kunnen gecorrigeerd worden met een bril, een contactlens of laserchirurgie. Er zijn drie grote groepen: astigmatisme, myopie of bijziendheid en hypermetropie of verziendheid. Bij astigmatisme heeft het hoornvlies een afwijkende kromming. Bij verziendheid is het oog te kort, waardoor het beeld achter het netvlies wordt geprojecteerd. Bij die patiënten moeten we een convexe of bolle lens voor het oog plaatsen, zodat het beeld weer scherp op het netvlies valt. Bij bijziendheid is het net omgekeerd, en is het oog te lang, waardoor het brandpunt vóór het oog valt. Dat kan verholpen worden met een concave of holle lens.”

Er is ook ouderdomsverziendheid, maar die heeft een andere oorzaak.

Casteels: “Klopt. Via spiervezeltjes kan de ooglens aanspannen of ontspannen, en dus boller of minder bol worden. Als we in de verte kijken, zal de lens een platte vorm aannemen. Om dichtbij te kijken, zal ze boller worden. Dat scherpstellen, of ‘accommoderen’, lukt helaas minder goed naarmate we ouder worden. Vanaf ons 40ste wordt lezen vaak moeilijker, en hebben we een leesbril nodig. Die leescorrectie wordt met de leeftijd alleen maar groter.”

Er is al een tijdje een opmerkelijke stijging van het aantal kinderen en adolescenten met bijziendheid. Patiënten worden ook steeds jonger – soms zijn ze amper 2 jaar – en ook de ernst van de bijziendheid neemt toe. In Nederland is nu al één op de twee kinderen bijziend.

Casteels: “Voor België zijn er geen cijfers beschikbaar, maar in onze praktijken merken ook wij die tendens. Verschillende factoren spelen een rol. Als de ouders bijziend zijn, heeft het kind een grotere kans op bijziendheid. Ras speelt ook een rol: in Azië is er altijd al meer bijziendheid geweest, al weten we niet precies waarom.

“We merken echter ook een link tussen bijziendheid en activiteiten waarbij de ogen gericht zijn op een voorwerp dichtbij, zoals het lezen van een boek. Uit studies weten we dat er bij orthodoxe joden meer bijziendheid is bij kleine jongetjes, omdat die gemiddeld meer lezen dan de meisjes.

“Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er ook opvallend meer bijziendheid vastgesteld bij militaire officieren die bijvoorbeeld binnen kaarten bestudeerden dan bij soldaten die buiten in het veld actief waren.”

Men wijt de toenemende bijziendheid graag aan de verknochtheid van kinderen aan smartphones.

Casteels: “Kinderen komen vandaag inderdaad veel met schermen in aanraking. In de klas werken ze met computers, thuis zijn ze in de weer met hun tablet of smartphone. We merken dat kinderen die veel buiten spelen minder bijziend zijn. Wat de reden daarvoor is, weten we niet. Misschien speelt de invloed van zonlicht een rol.

“We mogen de zaak niet dramatiseren. Een beetje bijziendheid kan geen kwaad, maar bij extreme bijziendheid wordt het oog langer, waardoor het netvlies uitrekt en dunner wordt. Zulke patiënten lopen op termijn een verhoogd risico op glaucoom of het loslaten van het netvlies.”

Wanneer moet bijziendheid bij jonge kinderen behandeld worden?

Casteels: “Bij lichte myopie is er geen reden tot bezorgdheid, maar als het om een snel toenemende bijziendheid gaat, starten we een behandeling op. Het toedienen van oogdruppels met atropine is op dit ogenblik de effectiefste behandeling. Daarnaast overtuigen we de ouders ook om de 20-20-2 regel toe te passen: na 20 minuten kortbij kijken moet je 20 seconden pauzeren en in de verte kijken. We raden ook aan om kinderen minstens twee uur per dag buiten te laten spelen, ook al is dat niet evident.”

Omdat het vooral om de afstand tot het voorwerp gaat, is een boek van te dichtbij lezen dus even slecht voor de ogen als een smartphone?

Casteels: “Klopt. Ook een boek hou je best op minstens 30 centimeter afstand.”

Er zijn brillen met speciale glazen die de lengtegroei van het oog zouden afremmen. Hoe efficiënt zijn die?

Casteels: “Die brillen zijn heel duur, en de effectiviteit ervan is nog niet voldoende wetenschappelijk aangetoond.”

Vanaf de leeftijd van 20 jaar worden refractie-afwijkingen vaak behandeld met een laseroperatie, waarna de patiënt vaak geen bril meer nodig heeft.

Casteels: “Bij zo’n ingreep wordt een deel van het hoornvlies verwijderd met een laser. Op zich is zo’n ingreep zeer veilig. Het nadeel is wel dat laseren niet kan bij grote afwijkingen, omdat het hoornvlies dan te dun zou worden. Er zijn dan wel andere technieken mogelijk, zoals de ooglens volledig verwijderen en vervangen door een kunstlens. Dan gaat het wel over een ingreep aan de binnenkant van het oog, en dat is niet zonder risico.”

Beeld Geert Van de Velde

SCHELE BABY’S

Een aandoening waar op hoge leeftijd zeer veel mensen mee te maken krijgen, is cataract of grijze staar.

Casteels: “Cataract kan ontstaan op verschillende manieren: veroudering, een trauma zoals een slag tegen het oog, door suikerziekte, cortisonegebruik, bestraling... Het treft vooral ouderen, maar kan ook vanaf de geboorte aanwezig zijn of op jonge leeftijd ontstaan. Het is een vertroebeling van de lens die niet genezen kan worden. Op termijn worden de klachten alleen maar erger. De patiënt merkt eerst heel geleidelijk dat hij minder goed begint te zien. Het herkennen van gezichten of tv-kijken gaat moeilijker, net als autorijden ’s avonds. Ook als de zon laag staat, is het zicht slechter. Kleuren worden fletser en bij sommige varianten zien patiënten dubbel met één oog.

“In samenspraak met de patiënt kan de troebele lens worden verwijderd en door een nieuwe worden vervangen. Patiënten die nog jong genoeg zijn om te kunnen accommoderen – vlot wisselen tussen dicht en ver kijken – verliezen na de inplanting wel dat vermogen, tenzij voor een multifocale kunstlens wordt gekozen. Zo’n ingreep is ook niet zonder risico.”

Er is ook groene staar of glaucoom.

Casteels: “Daar onderscheiden we twee vormen. Bij de acute vorm loopt het fout met de afvoer van het oogvocht, waardoor de oogdruk enorm kan stijgen, wat leidt tot oogpijn en misselijkheid. Niet ingrijpen kan ook tot het zichtverlies leiden.

“Daarnaast is er ook een chronische vorm van glaucoom. Dat is een zeer traag, verraderlijk evoluerende aantasting van de oogzenuw. Jammer genoeg ontdekken patiënten pas in een laat stadium dat ze een probleem hebben. Bij mensen met een zwarte huidskleur komt deze aandoening trouwens veel vaker voor. Het begint met een uitval in het midden van het gezichtsveld die met beide ogen samen niet wordt opgemerkt. Pas in de eindfase, wanneer ook het centrale gezichtsveld wordt aangetast, merkt de patiënt dat er een probleem is. De beschadiging van de oogzenuw is spijtig genoeg onomkeerbaar.

“Een vroege diagnose is zeer belangrijk. Bij familiale vormen is een systematische screening vanaf 40 jaar aangewezen. Moet je langs bij een oogarts voor een bril? Beschouw het dan als een ideale gelegenheid om je oogdruk, gezichtsveld en oogzenuw eens te laten controleren.”

Wie weet voorkom je met zo’n visite ook wel vergevorderde maculadegeneratie, een aandoening van de gele vlek op het netvlies.

Casteels: “Maculadegeneratie is de belangrijkste oorzaak van blindheid en slechtziendheid bij ouderen in de westerse wereld. Het is een progressieve aandoening met verschillende oorzaken: leeftijd speelt een rol, net als erfelijkheid, voeding en roken. Ze komt ook vaker voor bij vrouwen. Er zijn twee vormen: een natte en een droge vorm. Voor die laatste is er geen behandeling. Wel wordt patiënten aangeraden om te stoppen met roken. Voorkomen is zoals altijd belangrijker dan genezen: gezonde voeding met veel fruit, donkergroene bladgroenten, maïs en eierdooiers verkleinen het risico.”

Er wordt vaak mee gespot, maar scheelzien of strabisme is helemaal niet om mee te lachen.

Casteels: “Scheelzien bij een kind of plots scheelzien bij een volwassene moet meteen onderzocht worden door een oogarts. Alleen bij heel kleine baby’s in de eerste levensweken kunnen we nog even afwachten, omdat het een fase is waarin de ogen nog moeten leren samenwerken. Scheelzien kan verschillende oorzaken hebben: een oog dat minder goed ziet door cataract of een tumor kan namelijk ook wegdraaien.

“Baby’s met een grote verziendheid zullen zo sterk moeten scherpstellen met de ooglens dat de ogen naar binnen draaien. Met een aangepaste bril zullen de ogen weer rechter staan.

“Scheelzien is ook een esthetisch probleem. Een chirurgische correctie waarbij de oogspieren worden verplaatst kan een oplossing zijn. Toch wordt steeds aangeraden eerst het ‘zicht’ en dan pas het ‘uitzicht’ te behandelen.

“Tijdens het onderzoek wordt ook uitgesloten of er sprake is van een ‘lui oog’. Daarbij is de visuele ontwikkeling verstoord door een minder goede verbinding met de hersenen. Dat kan verholpen worden door het goede oog af te plakken, zodat het luie oog geoefend wordt. Dit blijft nog steeds de meest effectieve behandeling, al zijn testen met virtual reality ook veelbelovend. Luiheid van een oog wordt best zo vroeg mogelijk behandeld, en heeft weinig resultaat na de leeftijd van 8 à 9 jaar.”

ZWARTE VLEKKEN

Een fenomeen waar velen onder ons ooit mee kennismaken, is glasvochttroebeling, misschien nog het meest bekend onder de Engelse benaming floaters.

Casteels: “Op jonge leeftijd is het glasvocht zeer helder, maar vrij snel verschrompelt het collageen en beginnen zich structuren te vormen. Patiënten worden deze gewaar als kleine ‘spinnetjes’, ‘draadjes’ en ‘zwarte vlekjes’. Je kunt ze goed zien als je naar een witte muur of in de zon kijkt. Bij de meesten zijn ze niet storend, omdat ze klein en beperkt in aantal zijn; sommige patiënten hebben er wel veel last van. Met de leeftijd neemt de dichtheid van de floaters toe, en kunnen ze zakken naar de bodem van het oog. De klachten zullen dan verminderen.

“Het glasvocht hangt vast aan het netvlies. Bij bijna iedereen zal het glasvocht ooit loskomen van de achterwand van het oog. De patiënt zal op dat ogenblik floaters en eventueel lichtflitsen gewaarworden. Als het glasvocht stevig vastzit aan het netvlies, kan er daarbij een scheurtje of een gaatje in het netvlies ontstaan. Het netvlies kan in sommige gevallen volledig loskomen. Zonder behandeling leidt dat tot blindheid. Bij een netvliesloslating zal de patiënt aanvankelijk een ‘vlek’ waarnemen, die als een neerkomend ‘gordijn’ tot volledig zichtverlies zal leiden.

“Bij een plotse toename van het aantal floaters raadpleeg je dus best zo snel mogelijk een oogarts, om uit te sluiten dat er een scheurtje in je netvlies zit. Dat komt gelukkig niet zo vaak voor, meestal is het gewaarworden van floaters onschuldig.”

Kan zo’n netvliesscheur met een operatie worden verholpen?

Casteels: “Ja, met een vitrectomie. Daarbij wordt het gaatje in het netvlies dichtgemaakt en wordt het netvlies opnieuw aan de oogwand bevestigd. Het glasvocht wordt daarbij vervangen door olie of gas. Na de operatie wordt het gas weer snel vervangen door vocht dat het oog zelf aanmaakt. De olie verdwijnt echter niet spontaan en wordt een aantal maanden later tijdens een tweede operatie verwijderd.”

Een oogaandoening die misschien niet zo bekend is, maar wel vaak voorkomt, is bindvliesontsteking of conjunctivitis.

Casteels: “Het is een ontsteking van het bindvlies dat de buitenkant van het oogwit en de binnenkant van de oogleden bedekt. Er zijn drie vormen: de bacteriële, de virale en de allergische. Bij de bacteriële vorm ettert het oog, meestal zonder veel pijn. Doorgaans volstaat het om het oog met water uit te wassen. Bij ernstige vormen is een behandeling met antibiotica en druppels nodig.

“Een virale ontsteking, meestal veroorzaakt door een adenovirus, kan pijnlijk zijn voor de patiënt, omdat ook het gevoelige hoornvlies wordt aangetast. Het is bovendien een heel besmettelijke aandoening. We raden patiënten aan heel voorzichtig te zijn, vaak handen te wassen en binnen het gezin aparte handdoeken te gebruiken.

“Allergische conjunctivitis komt frequent voor, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Het oog jeukt, heeft een rozige kleur en kan gezwollen zijn. Het is een aandoening die vaak terugkomt. Preventieve behandeling met anti-allergische oogdruppels is daarom belangrijk.”

Beeld Geert Van de Velde

PROPERE LENZEN

Men kan ook blind worden of blind geboren worden. Wat zijn de voornaamste oorzaken van blindheid?

Casteels: “De WHO definieert blindheid als een toestand waarbij het zicht in het beste oog minder is dan 5 procent is. Veel voorkomende oorzaken bij volwassenen in de westerse wereld zijn maculadegeneratie, glaucoom en diabetes. Slechtziendheid bij kinderen in de westerse wereld is vaak het gevolg van problemen door vroeggeboorte, zuurstoftekort bij de geboorte of een hersenprobleem.”

Voor mensen met erfelijke netvliesaandoeningen is er hoop. In sommige gevallen kunnen die met gentherapie worden behandeld.

Casteels: “Tot voor kort was er geen behandeling; patiënten werden geholpen en ondersteund met visuele revalidatie. In 2017 kwam in de VS de eerste gentherapie voor erfelijke netvliesaandoeningen op de markt: Luxturna, voor de behandeling van LCA, een aandoening waarbij kinderen blind of zeer zwaar slechtziend worden geboren. De therapie werd recent door het Europees Geneesmiddelenagentschap goedgekeurd en wordt sinds kort ook in België terugbetaald.”

Hoe werkt de therapie?

Casteels: “Met een complexe operatie worden meer dan een miljard virussen die het intacte gen bevatten onder het netvlies geïnjecteerd. Dat vervangt het defecte gen, waardoor de juiste eiwitten worden aangemaakt en de aandoening niet kan verergeren.”

Er wordt ook hard gewerkt aan andere toepassingen. Bij apen is men er zelfs al in geslaagd om met gentherapie kleurenblindheid te genezen. Wat voor de dieren zeer handig is om gele van iets te groene bananen te kunnen onderscheiden.

Casteels: “Dat is goed nieuws, maar men moet prioriteiten stellen. Iemand met rood/groen-kleurenblindheid kan een perfect normaal leven leiden, terwijl patiënten met LCA echt wel slechtziend zijn.”

Hebt u praktische tips voor wie oogproblemen wil vermijden, of zijn scherpe zicht wil bewaren?

Casteels: “Laat jezelf en je kinderen screenen als er oogaandoeningen voorkomen in de familie. Kijk niet recht in de zon. Bescherm je ogen door een zonnebril te dragen: UV-licht kan schadelijk zijn. Draag ook een veiligheidsbril bij gevaarlijke activiteiten zoals lassen of zware arbeid waarbij je iets in je oog kunt krijgen. Zélfs voor het maaien van je gras. We zien vaak letsels van scherpe voorwerpen die door de grasmachine in het oog werden gekatapulteerd.

“Wees ook niet beschroomd om meteen een oogarts te raadplegen als je ongerust bent, omdat je bijvoorbeeld een zwarte vlek ziet of bij pijn aan je oog. Ik denk dan ook aan mensen die met hun contactlenzen in slapen. Pijn aan de ogen ’s morgens kan op een probleem wijzen dat je best snel behandelt.”

Contactlensdragers nemen ook best een goede hygiëne in acht om geen bacteriële infectie van het hoornvlies te riskeren.

Casteels: “Contactlenzen zijn onmisbaar voor veel patiënten. Vanaf de leeftijd van 13, 14 jaar kun je ze voorschrijven. De eerste les die we patiënten geven, is om ze niet de hele dag te dragen. Doe ze uit als je van school of van je werk komt, en zet je bril op. Je móét ook altijd een bril hebben, om te kunnen afwisselen. Ga ook niet met contactlenzen zwemmen, zeker niet in tropische zwembaden. Bij roodheid of infectie van het oog draag je alleen je bril. Een goede hygiëne is van groot belang.”

Gezonde voeding en lichaamsbeweging zijn goed voor veel organen, maar – misschien verrassend – ook voor de ogen. Een hoge cholesterol en bloeddruk zijn slecht voor de bloedvaten, en bijgevolg ook voor het goed functioneren van het oog.

Casteels: “Klopt. Voor de oogzenuw en het netvlies speelt een goede doorbloeding een rol. De gezondheid van de ogen hangt samen met de algemene gezondheid. Oogtromboses zijn bijvoorbeeld een gevolg van problemen met de bloedvaten. Zorg dragen voor je gezondheid is dus ook zorg dragen voor je ogen. Beperk daarom het gebruik van alcohol en tabak: ze hebben een negatieve invloed op de oogzenuw en op het netvlies.”

Indirect zijn gezonde voeding en voldoende beweging ook gunstig, omdat je dan je risico op diabetes verlaagt. Suikerziekte gaat namelijk vaak gepaard met oogproblemen.

Casteels: “Absoluut. Diabetespatiënten lopen meer risico op bloedingen in het netvlies.

“Het oog zegt veel over de algemene gezondheid van de patiënt. Het is eigenlijk de enige plaats in het lichaam waar we rechtstreeks de bloedvaten kunnen bekijken op een eenvoudige manier.”

VETTE VIS

Velen onder ons zullen van hun moeder of grootmoeder te horen hebben gekregen dat wortels goed zijn voor de ogen, maar dat zou nog waar zijn ook. Onderzoek geeft aan dat voedingsstoffen uit wortels, onder meer antioxidanten zoals beta-caroteen en vitamine C en E, leeftijdsgebonden maculadegeneratie kunnen afremmen. Straks blijkt nog dat konijnen wel degelijk superscherp kunnen zien!

Casteels: “Wortelen bevatten inderdaad stoffen die goed zijn voor het oog, maar die zitten ook in andere groenten. Met een gevarieerde en gezonde voeding krijg je die ook binnen. Je hoeft dus niet elke dag wortelen te knabbelen (lacht). Ook goed voor de ogen is vette vis, zoals zalm.”

Opticiens bieden steeds vaker brillen aan met speciale glazen die blauw licht van schermen tegenhouden. Dat licht zou slecht zijn voor het netvlies, maar daarvoor is weinig bewijs.

Casteels: “Het nut van die filters is inderdaad niet bewezen. De klachten die patiënten ervaren, hebben meer te maken met langdurig focussen en droogte van de ogen.”

Om een ander misverstand de wereld uit te helpen: in het donker lezen is niet slecht voor de ogen.

Casteels: “Klopt. Het zal zeker vermoeiender zijn voor de ogen, maar het is niet zo dat je je ogen blijvend beschadigt.”

Sommige mensen dragen hun bril of lenzen af en toe een tijdje bewust niet. Ze zijn bang dat hun nog sneller zullen verslechteren als ze aan een bril gewoon raken. Klopt dat?

Casteels: “Nee, het omgekeerde is waar: zo’n ‘ondercorrectie’ zal de bijziendheid net doen toenemen.”

Onze levensstijl heeft ook een invloed op oogziekten. Patiënten correct informeren, is iets wat oogartsen weleens uit het oog durven te verliezen, betoogde een Nederlandse collega van u onlangs in de Volkskrant.

Casteels: “Dat is een terechte opmerking. Een oogarts moet niet alleen op het oog focussen, maar ook de patiënt in z’n geheel zien en informeren over gezondheid, medicatie, enzovoort. Dat gebeurt nog te weinig.”

We beschouwen slechter zien als iets wat nu eenmaal bij veroudering hoort, maar dat hoeft niet zo te zijn. Glaucoom, cataract en leeftijdsgebonden maculadegeneratie, zijn behandelbaar en te voorkomen. Men moet er alleen tijdig bij zijn.

Casteels: “Accommoderen – vlot wisselen tussen dicht en ver kijken – zal na je 70ste of 80ste niet meer lukken, maar valt te verhelpen met een aangepaste bril. De meeste oogaandoeningen zijn behandelbaar indien ze tijdig worden vastgesteld. Dus, ja, in de meeste gevallen zou men ook op latere leeftijd nog goed moeten kunnen zien.”

Hebt u het gevoel dat mensen voldoende bezig zijn met de gezondheid van hun ogen? Beseffen we voldoende hoe fragiel en kwetsbaar onze kijkers zijn?

Casteels: “Ik denk het wel. Veel patiënten maken spontaan een controle- of screeningsafspraak.

“Ook bij een ernstig oogletsel moet een patiënt trouwens niet meteen wanhopen. Bij patiënten bij wie één oog beschadigd is, bijvoorbeeld door een vuurwerkexplosie, leggen we uit dat we twee ogen hebben, en verlies van één oog dus niet het einde van de wereld hoeft te zijn. Eigenlijk kun je een normaal leven leiden met één oog. Maar het is uiteraard altijd beter om twéé gezonde ogen te hebben.”

