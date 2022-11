‘Het ontbreekt hoe langer, hoe meer aan gezond boerenverstand in de wetgeving’

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen protesteerden boeren tegen het de eerste voorstellen voor een nieuw Mestactieplan. Die maken het boeren onmogelijk, luidt hun kritiek. ‘Wat nu op tafel ligt, is wel heel drastisch.’

‘Wij worden steeds meer ‘datumboeren’’

Peter Roman (44), doet aan veeteelt en akkerbouw in Maarkedal

“De bedoeling van het Mestactieplan is om de waterkwaliteit te verbeteren. Al sinds ik van de schoolbanken stapte, zijn we daarmee bezig in de landbouw. Nu zie ik geen overbemesting meer zoals tijdens de cowboyjaren in de jaren 90, hoor. Er moeten toch ook andere oorzaken zijn dan landbouw? Neem nu een bron die ontspringt in het bos: daar vallen in het najaar veel bladeren. Die geven toch ook stikstof vrij dat in het water terechtkomt? Ik vind dat dit veel te makkelijk op de landbouw gestoken wordt.”

“Mijn bedrijf is momenteel volledig in balans. De mest van mijn vee kan ik volledig gebruiken op de gronden van ons bedrijf. De opbrengst van de gewassen dient als veevoeder. Als de maximale bemestingsnorm met 15 procent zou afnemen, heb ik twee opties. Ofwel moet ik 15 procent minder dieren houden. Of ik moet op zoek naar 15 procent meer grond om dezelfde hoeveelheid mest kwijt te raken.”

Peter Roman Beeld Rebecca Fertinel

“Zoals de plannen nu voorliggen, kan ik de vijf hectare aardappelteelt die ik nu nog doe vergeten. Dan zou ik hier niets mogen telen dat pas na 1 september geoogst wordt. Maar aardappelen worden hier al van kinds af aan gerooid eind september of begin oktober. Wij worden steeds meer ‘datumboeren’: er is een hele agenda die we moeten volgen. Maar een zaak hebben we daarbij niet in de hand: het weer. Het is 2 november, en de aardappelen staan nog altijd op mijn veld. Door de droge zomer zijn ze pas later volgroeid.”

“Stel dat het haalbaar zou zijn om alles tegen 1 september te oogsten, dan zijn de planten niet volledig volgroeid. Bovendien komen we dan in de problemen omdat een stuk bemesting uit het voorjaar niet volledig zal zijn opgenomen door de planten. In het najaar, wanneer we stalen nemen van de bodem, zal er dan net meer nitraat zijn. Kortom, we zouden net meer in de problemen komen. Het ontbreekt hoe langer, hoe meer aan gezond boerenverstand in die wetgeving.”

‘Hoe gaan we onze investeringen nu kunnen afbetalen?’

Edward Vantieghem (27) nam samen met broer Charles (26) het akkerbouwbedrijf van hun ouders over in Otegem

“Wij zijn de vijfde generatie die hier boert, op een akkerbouwbedrijf met 70 hectare. Meer dan de helft van onze teelt bestaat uit aardappelen en witloof. Omdat we die oogsten na 1 september, zouden we die nu niet meer mogen telen.”

“Op papier klinkt dat makkelijk: zoek dan een andere teelt. Maar dat is helemaal niet zo gemakkelijk om een teelt te vervangen. Je verliest bijvoorbeeld een heel pak kennis. Mijn overovergrootvader is met het bedrijf begonnen. Elke generatie heeft haar kennis doorgegeven. Nu rollen wij daarin. Plots zou dat stoppen en zouden wij op zoek moeten naar een andere teelt? Dat duurt jaren om zoiets onder de knie te krijgen. We zijn net bezig met het uittekenen van de toekomstplannen voor ons bedrijf. Eigenlijk willen we net uitbreiden in de witloofteelt en onze installatie vervangen. Daar deden we al de eerste investeringen voor.”

Broers Charles en Edward Vantieghem. Beeld Carline Vandercruyssen / ID

“Toen de plannen voor het nieuwe Mestactieplan uitlekten, was het hier even heel stil aan tafel. Het sloeg in als een bom. Mijn broer en ik hebben het bedrijf overgenomen van onze ouders op 1 januari. Maar met het plan zoals dat nu voorligt, zal die overname erg moeilijk worden. We zijn nog maar net begonnen met investeren. Hoe gaan we dat kunnen afbetalen?”

“Ook de andere regels hebben invloed. We hebben hier een perceel van één hectare dat volledig omgeven is door een beek. Als we daar telkens zes meter afstand van moeten houden, dan blijft er maar veertig are meer over om te telen. Dat wringt.”

“Of wij landbouwer blijven? Ja, dat zit in onze genen. Maar wat nu op tafel ligt, is wel heel drastisch. Het worden nog pittige maanden en vergaderingen: we zullen binnen de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Groene Kring met de collega’s bespreken hoe het verder moet. Hopelijk blijft het niet hierbij.”

‘Als jonge boer snap ik dit niet’

Thomas Moors (26), heeft samen met zijn ouders een varkens- en akkerbouwbedrijf in Riemst

“Ik neem vandaag deel aan de protesten tegen het Mestactieplan, ja. Eerst het stikstofakkoord, nu dit: soms hebben we het gevoel dat er een soort dictatuur gevoerd wordt en dat de boer weg moet. Vaak houdt men bij het opstellen van zulke plannen geen rekening met de praktijk. Wat er voor de politiek mooi uitziet, is niet altijd mogelijk op het veld. Daar vragen we aandacht voor.”

“We zaaien bijvoorbeeld al dertig jaar groenbemesters in zoals gele mosterd of bladrammenas. Dat is een nateelt. Dat wil zeggen dat we die zaaien nadat de tarwe of gerst geoogst is. Bedoeling is dat die de stikstof in de bodem vasthoudt tijdens de winter en voorkomt dat stikstof in het water in de bodem terechtkomt. Bijkomend voordeel is dat er veel organische stof in de bodem terechtkomt. Dat is dan weer goed voor de gezondheid van de grond.”

Thomas Moors Beeld RV

“Het vorige Mestactieplan verplicht ons om altijd zo’n nateelt te zaaien. In theorie klinkt dat mooi, maar in de praktijk heeft die groenbemester minder nut als we die geen mest mogen geven. Ik ben nog niet zo heel oud, maar zelfs ik zie dat al: de laatste tien jaar groeit die groenbemester steeds minder goed omdat we die minder mest mogen geven.”

“Wat kunnen we nog meer doen? We worden nauw opgevolgd en rijden met een gps rond. Of we werken ons door een hele berg papierwerk om mestplanaangiftes te doen. Ik vind het goed dat boeren zo goed gecontroleerd worden. Maar wat moeten we dan doen als er geen verbetering komt? Wat de politiek ons vandaag vraagt, is om een deel van onze opbrengsten af te staan en ‘dan zullen we zien of dat iets uitmaakt’.”

“Als jonge boer snap ik dat niet. Er worden ons dingen gevraagd die wij gewoon niet kunnen realiseren. We doen ons uiterste best, maar het gaat zo niet verder. We willen vooruit, maar dat wordt tegengehouden door de wetgeving. Dat vreet aan de motivatie.”