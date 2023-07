Het nieuwe leven van Smail Farisi, vrijgesproken op het terreurproces: ‘Literatuur heeft mijn leven gered’

Hij zat 22 maanden in voorarrest en nog eens 7 maanden op de beklaagdenbank. Dinsdagnacht werd Smail Farisi op het terreurproces vrijgesproken. ‘Ik weet ook wel dat ik op 22 maart de politie had moeten bellen. Op het moment zelf zat ik in een andere dimensie.’

Dinsdag zat Smail Farisi (40) nog angstig te wachten op hoe de jury de beschuldigingen van moord en moordpoging zou beoordelen. Hij werd net als zijn veel lichter aangeklaagde broer Ibrahim (35) over de hele lijn vrijgesproken. Deze krant reconstrueerde het verhaal van de broers eind 2016 al, en portretteerde hen als naïeve en onschuldige zatlappen en niksnutten. “Dat gaf hoop, dat tenminste iemand naar de feiten was gaan kijken”, zegt hij. “De Morgen zit voor de rest van mijn dagen in mijn hart.”

De voorlezing van het arrest verliep erg verwarrend. Wanneer besefte u het?

“Michel Degrève, mijn advocaat, had het opgenomen en begon bij het herbeluisteren de antwoorden een voor een af te vinken. Met een steeds bredere glimlach. Ik kon het eerst niet geloven. Als je meer dan zeven jaar dat stigma draagt, laat je jezelf ervan overtuigen dat je je eigen tegendeel bent. Ik was zo geconditioneerd als ‘terrorist’ dat het niet meteen binnenkwam. Ik ben het pas beginnen te voelen toen jij bij me kwam staan, een selfie maakte en vroeg of die op Facebook mocht. Ik wou opeens niks liever.”

Veel mensen vroegen: krijgt hij nu een schadevergoeding?

“Daar ben ik niet mee bezig. Gereduceerd worden tot ‘terrorist’ en ‘moordenaar’, daar valt geen bedrag op te plakken. Dat voelt heel gewelddadig. Ik heb lang gedacht dat er een groot complot tegen mij was gesmeed. Ik snapte het niet. Een journaliste vroeg hoe ik mij voelde. Ik hoorde mezelf zeggen: ‘Natuurlijk.’ En dat is het. Het absurde is ingeruild voor het normale, het natuurlijke.”

Ik vraag het nog één keer: in de namiddag van 22 maart 2016 zag u de foto van Ibrahim El Bakraoui achter die trolley in Zaventem. U hebt maandenlang uw flat in Etterbeek aan hem onderverhuurd. Waarom belde u niet gewoon de politie?

“Ik zat in een andere dimensie. Ik hoorde niks, ik zag niks. Ik was me van niks bewust. Ik blijf me tot vandaag ook afvragen: hoe had ik dit moeten vertellen? Hé, er zijn twee kerels met een bom op hun rug uit mijn flat vertrokken om zich op te blazen in de metro. Hoe formuleer je zoiets? Die dag wou ik één ding: doodvallen.”

De broers Farisi omhelzen hun advocaten Michel Degrève (l.) en Edouard Huysmans. Beeld BELGA

U en uw broer zijn dan tot ieders onbegrip de flat gaan poetsen.

“Omdat de huur eind februari al verlopen was en de eigenaar de sleutels terug wou. Die gasten hadden daar al drie weken weg moeten zijn. Op het laatst zei Khalid El Bakraoui: ‘Op 22 maart zijn we zéker weg.’ (zucht). Ik was in paniek. Ik wou van dat flatgedoe af. Wat vaak onvermeld bleef, is dat wij begin april wel zélf naar de politie zijn gegaan. Om na een paar minuten tegen de grond te liggen en machinegeweren op ons gericht te krijgen.

“Die Zweed, Osama Krayem, had zijn rugzak met TATP-poeder leeggegoten in de wc-pot. Ik heb daar toen drie of vier bussen ontstopper ingegoten. Tijdens de wedersamenstelling riep de onderzoeksrechter: ‘Zijn jullie compleet gek, explosief poeder in combinatie met ontstopper?!’ Wat hij niet wist was dat Ibrahim er ook nog drie brandende sigarettenpeuken in had gegooid.”

In het arrest noemt de jury dit het doorslaggevende bewijs van jullie onschuld.

“Er zat weken later nog TATP in de afvoerpijpen. Het was volgens het labo een mirakel dat dat hele flatgebouw niet de lucht is ingegaan.”

U zat 22 maanden in voorarrest.

“Waarvan achttien in isolatie. Ik heb dingen ervaren over wat mijn land, België, met bepaalde mensen doet. Ik ben niet trots. Dag na dag in een isoleercel, 24 uur. Je eten waarin is gespuwd. Totale eenzaamheid. Ik begon te praten met mijn ijskast en mijn tafel.

“Ik heb in Vorst gezeten, in Marche-en-Famenne, in Namen. Daar is de directrice bij Koen Geens, toen minister van Justitie, gaan protesteren. Terwijl ik de hele tijd dacht: mensen, ik sta aan jullie kant! We moeten die terroristen hard aanpakken.

“Ik ben toen beginnen te lezen. Het was het enige wat daar kon. Camus, Sartre, Céline, Coelho, Rimbaud, Baudelaire, Balzac, Kafka. Literatuur heeft mijn leven gered, of me op zijn minst behoed voor de totale waanzin. Ik werd wakker, greep naar een boek en las in één ruk door tot ’s avonds. Het is het enige goede dat ik eraan heb overgehouden. Toen ik vrijkwam, ben ik gaan werken, iets wat ik daarvoor nooit had gedaan. Ik heb tot aan het proces elke dag gewerkt.

“Toen halfweg het proces Sébastien Courtoy (zijn initiële advocaat, DDC) overleed, dacht ik even: daar heb je dat complot weer. Hij was iemand met een enorme intellectuele bagage. Het voelt als een eerbetoon aan hem om iets te maken van mijn tweede leven. Ik ga me nu inschrijven aan de universiteit en pol en soc studeren.”