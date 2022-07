Het mysterie van Herentals: hoeveel krijgt Van Aert om het criterium in zijn thuisstad te rijden?

Er kon geen etappe voorbijgaan in de Tour of Wout van Aert reed zich in de kijker. De na-Tourcriteria zijn dan ook één grote Van Aert-show. Al blijft er nog die vraag van een miljoen: wat is nu de waarde van Wout?

“Dit voelt alsof ik een rockster ben”, zei Wout van Aert toen hij dinsdag in Roeselare aankwam. Hij had het dan allicht niet enkel over de mensenzee die hem er begroette - er waren 40.000 toeschouwers -, maar ook over de helikopter waarmee hij kwam aanvliegen. Omdat hij in Frankrijk de groene trui wist mee te pikken, wilden sponsors hem die dag op een evenement in Nederland. Om op tijd aan de meet te komen voor het na-Tourcriterium in Roeselare zat er niets anders op dan per helikopter de reis te maken.

Dat de sponsors de helikoptervlucht voor Van Aert organiseerden, toont nogmaals hoe hot de man uit Herentals momenteel is. Ook commercieel. De man die zijn terrein ter beschikking stelde als landingsplaats was Donald Muylle van Dovy Keukens.

Na Roeselare maakt de renner donderdagavond zijn opwachting in zijn thuisstad Herentals, waar ook een na-Tourcriterium georganiseerd wordt en de gekte zo mogelijk nog groter zal zijn. “Klassiek gebeuren de onderhandelingen voor ons op de laatste rustdag van de Tour”, zegt Kristof Van Mensel van Herentals Fietst en Feest, dat het criterium daar organiseert. “Dat was dus vorige week maandag.”

Stevige duit

Een absolute topnaam als Van Aert strikken kost een stevige duit. Zeven jaar geleden moest het criterium op het Antwerpse Eilandje passen voor Chris Froome en Peter Sagan, omdat zij te duur waren. Froome, die dat jaar de Tour had gewonnen, vroeg volgens de organisatie 45.000 tot 50.000 euro. Peter Sagan - groene trui - wilde aan de start komen voor 32.500 euro.

Hoeveel men nu in Herentals betaalt om Van Aert aan de start te krijgen, wil men niet kwijt. Of Van Aert, die volgens Loonwijzer.be 2,2 miljoen euro per jaar verdient, een korting heeft gegeven aan zijn thuisstad, wou Van Mensel niet zeggen. “Het is een gedeelde verplichting”, zegt de organisator. “Hij kon het eigenlijk niet maken om hier niet te rijden, wij konden het niet maken om hem niet te hebben.”

Sponsors

Hoe dan ook leiden de prestaties van Van Aert - en de bijbehorende media-aandacht - tot veel extra vragen. Wat hem voor bedrijven aantrekkelijk maakt, gaat volgens zijn manager verder dan het sportieve: Van Aert is een familieman, die graag met kleine Georges een overwinning viert en zijn vrouw Sarah De Bie een kus geeft bij aankomst. Daarnaast toont hij zich steeds bescheiden en toegankelijk.

Momenteel heeft Van Aert al vier belangrijke sponsors. Behalve de groene trui was hij in de Tour nog te herkennen aan de Red Bull-helm, waarmee hij als enige in het Jumbo Visma-team rondrijdt. Ook Caps en Domo Electro zijn partner van de wielrenner en eind vorig jaar wist de verzekeraar Ethias hem te strikken.

Zijn management bevestigt dat er door de groene gekte meer interesse is van bedrijven. “Maar we zijn altijd nogal selectief wat de engagementen voor Wout betreft”, zegt zijn manager Jef Van den Bosch. “We proberen die sowieso al te beperken.”