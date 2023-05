Het mysterie van de dode Spanjaard op de parking van de luchthaven

Hij heette José A.T., weten we inmiddels. Hij was geboren in oktober 1968. Kennelijk werd hij door helemaal niemand gemist.

Eind januari parkeerde de Spanjaard zijn wagen op de Express Parking van de luchthaven van Charleroi. Volgens wat het parket er tot hiertoe van kan maken, was hij te vroeg voor de vlucht waarvoor hij kwam. Ofwel was de vlucht verlaat. De man, zo lijkt het, besloot om in afwachting van wat verder gebeuren moest een tukje te doen op de achterbank van zijn auto.

Om nooit meer te ontwaken.

‘Die geur’

“Op een luchthavenparking zijn mensen meestal maar met één ding bezig”, zegt een van de taxichauffeurs die hier dagelijks in de wachtrij aanschuiven. “Ze willen zo snel mogelijk naar de check-in. En bij terugkeer willen ze snel naar huis. Het is een raar besef, dat drie maanden lang helemaal niemand iets heeft opgemerkt. Ook wij niet.”

De wachtrij voor de taxi’s bevindt zich op ongeveer 30 meter van waar José A.T. al die tijd dood lag te zijn. Tienduizenden moeten nietsvermoedend voorbij de auto zijn gelopen. De Spanjaard zou daar nu nog steeds hebben gelegen als vorige week vrijdag geen veiligheidsagent tijdens een rondje op de parking zijn collega’s attendeerde op de puinhoop in en de eerder ongewone dikke laag stof op de zwarte wagen met Luxemburgse nummerplaat. Die hier duidelijk al heel lang stond. Wat op zich al vreemd was, want er is geen plek waar je dichter bij de vertrekhal kan parkeren dan de Express Parking. Het tarief voor 24 uur bedraagt 35 euro. “Jozef Chovanec (de Slovaakse man die stierf na hardhandig optreden van de politie in een cel op de luchthaven, DDC) die zijn instapkaart op het toilet was vergeten, dat hadden ze direct gezien”, zegt een taxichauffeur. “Maar dit dan weer niet.”

Er zat geen kogel in het lichaam van José A.T. De autopsie bracht volgens het parket ook geen enkel spoor van enige vorm van geweldpleging aan het licht. Het is nog wachten op resultaten van toxicologisch onderzoek, maar de meest waarschijnlijk ogende piste is die van het tukje. Het was eind januari, en het was heel koud - ook nog eens.

Het lijk droeg geen identiteitsdocument. Dat valt mogelijk te verklaren doordat José A.T. ergens aan het begin van die drie maanden mogelijk is beroofd van zijn portefeuille. Het portier van de wagen stond langs de bestuurderskant nog open. Dat de gelegenheidsdief van een dode daarna niet spontaan de politie alarmeert, daar kun je je iets bij voorstellen. “De ruiten achteraan in de auto waren verduisterd”, zo tekende La Nouvelle Gazette op bij een veiligheidsagent die er bij was toen het lijk werd ontdekt. “Het was onmogelijk om het van buitenaf te zien.”

De geur, die bereikte de omstaanders pas toen het portier werd geopend. “U wil niet dat ik u die geur beschrijf”, zegt een van de taxichauffeurs. “Iedereen hield afstand.”

Pooier?

Vanuit Aarlen, dik anderhalf uur rijden, sijpelden weetjes door over wat voor iemand José A.T. moet zijn geweest. Een eenzaat. Iemand die buitengewoon ongezond heeft geleefd en zich pas eind vorig jaar in Aarlen vestigde. Hij was een soort pooier in onderaanneming. “Een onderwereldfiguur”, schreef La Nouvelle Gazette. Hij haalde met goedkope Wizzair-tickets gekomen meisjes op aan de luchthaven en bracht ze naar prostitutiebars in de Luxemburgs-Belgische grensregio.

Naar wordt aangenomen was het dat wat hem op de laatste dag van zijn leven tot op deze ellendige plek heeft gebracht. Wachten op de Wizzair-vlucht uit Tirana. Of die uit Chisinau, of die uit Minsk. Om een via karakterdanseres-achtige beloftes deze richting gelokt meisje op te halen.

Er vallen mooiere vormen van aandacht te bedenken voor een luchthaven, en misschien ligt daar de verklaring waarom bij exploitant Brussels South Charleroi Airport (BSCA) helemaal niemand wil ingaan op de evidente vragen. Hoe kon het dat het drie maanden moest duren voor iemand de auto opmerkte? Zit er dan helemaal nergens een rood vlagje in het digitale betaalsysteem van het parkeerbedrijf dat zich manifesteert als iemand over de 3.000 euro gaat?

Het lichaam van José A.T. werd overgebracht naar een funerarium in Gilly. Niemand is er tot hiertoe naar komen informeren.