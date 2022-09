Het mooiste dorp van Wallonië wordt langs alle kanten bedreigd: ‘Ik ben Mickey Mouse niet’

Terwijl hij zich naar de keuken van zijn taverne rept, waar zijn pot met aardappelen dreigt over te koken, zegt Christophe Elius dat de aandacht overweldigend is. ‘Het is hier precies Disneyland’, lacht hij. ‘Maar ik ben niet Mickey Mouse en mijn vrouw is niet Minnie Mouse. We zijn gewoon Christophe en Sophie, en dat willen we blijven ook.’

Een kerk, een kerkhof en een café. Veel groter is het niet. En toch werd Aubechies, goed verscholen in een landschapsplooi in het noorden van Henegouwen, halfweg tussen Leuze-­en-Hainaut en Ath, onlangs verkozen tot mooiste dorp van Wallonië.

Na een wekenlange zoektocht via het RTBF-programma Mon plus beau village kwam het dorp waar Christophe Elius al dertien jaar taverne Saint-Géry uitbaat als winnaar uit de bus. Het volgde Crupet op en stak vijf andere dorpen de loef af: Rochehaut, Limbourg, Falaën, La Hulpe en Sohier.

Aan troeven geen gebrek: de kerk in zandsteen dateert van de elfde eeuw en is gebouwd op de restanten van een Romeinse tempel, op het naastliggende kerkhof ligt onder meer oud-­minister van Staat Pierre Descamps (1916-1992) begraven, tegenover de hier nog smalle Dender is de grootste archeologische site van het land te vinden en dan is er nog Christophe met zijn taverne, gevestigd in een driehonderd jaar oude boerderij.

Omringd door emaillen reclameborden voor bier en tabak, houten balken, melkkannen en oud speelgoed zegt hij dat zijn klanten van overal ­komen. Uit Brussel, Bergen, de Westhoek en zelfs uit de Verenigde Staten.

Eddy Wally

Aubechies ligt niet zo ver van de NAVO-basis Shape en zodoende komen hier veel Amerikaanse diplomaten op bezoek. “Wow, wonderful”, zeggen die volgens Christophe een na een, als waanden ze zich Eddy Wally in het diepst van hun gedachten. “Een kerk van duizend jaar oud, dat kennen zij natuurlijk niet. En omdat het hier nog zo klein en goed bewaard is, geeft het dorp een goed beeld van hoe het er vroeger overal in dit land moet hebben uitgezien.”

Die hang naar vroeger merkt Christophe ook bij zijn cliënteel. Nu het leven almaar sneller, drukker en lawaaieriger wordt, ziet hij de mensen die zijn taverne binnenstappen haast terstond herademen. Alsof ze eenmaal voorbij de dorpel een stap terugzetten; in de tijd, maar ook in hun tijdsbesef.

Christophe, die in een vorig leven kinderen met een handicap begeleidde verklaart het fenomeen. “In deze moderne tijd verlangen meer en meer mensen naar rust en naar hun roots, naar een simpel leven in deze crazy world. Dat vinden ze hier.”

Obelix

Helaas heeft ook dit verhaal een schaduwzijde. Op een kast achter de toog van Christophe staat een miniatuurversie van Obelix, weliswaar zonder menhir op zijn rug. Rondrijdend door deze streek welt als vanzelf de vergelijking met het dorp van Asterix op: ­koppig houdt men hier stand terwijl langs alle kanten de moderniteit oprukt.

Eind jaren negentig werd de hogesnelheidslijn tussen Brussel en Londen geopend en sindsdien glijdt de ene na de andere tgv door de velden van Aubechies. De E429, de autosnelweg tussen Doornik en Brussel, wordt steeds drukker, in het glooiende landschap duiken steeds meer en steeds grotere windmolens op en ook hier heerst ontevredenheid over de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn.

La Boucle du Hainaut heet die, ze is het verlengstuk van de West-Vlaamse Ventilus-lijn waarover de Vlaamse regering haar beslissing maar voor zich uit blijft schuiven. Overal staan protestborden, iedereen heeft dezelfde mening: niet in onze achtertuin.

Veel winst haalden de lokale bewoners uit al deze veranderingen tot ­dusver niet. Ondanks de groei van de industriegebieden rond Leuze­­-en-­Hainaut, Lessen en Zinnik blijft de werkloosheid in het noorden van ­Henegouwen hoog.

“Er zijn hier meer koeien dan mensen”, zegt Christophe, voor hij de zijdeur van de kerk openduwt – hij wil maar wat graag de Romeinse doopvont laten zien. “Zo’n 140 inwoners heeft Aubechies, we zijn een simpel dorpje. Vooruitgang is nodig, maar hopelijk kunnen we onze rust bewaren.”