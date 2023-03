‘Het moet gedaan zijn. Het moet nu gaan over het leven van Olivier Vandecasteele’: gemengde reacties na oordeel Grondwettelijk Hof

“Het moet gedaan zijn. Het moet stoppen.” Olivier Van Steirtegem, de beste vriend van de in Iran gevangen gehouden Olivier Vandecasteele, richt zich rechtstreeks naar de Iraanse oppositiebeweging NCRI. “Ik vraag hen om de nachtmerrie te stoppen. En die processen te stoppen. Het moet nu gaan over het leven van Olivier. We zijn al zeven maanden kwijt met die processen. En nu kunnen ze opnieuw juridische obstakels creëren.”

Een jaar nadat Iran Olivier Vandecasteele opsloot, en zeven maanden nadat het Belgisch parlement een verdrag met Iran goedkeurde, is het nog niet duidelijk of en wanneer de Belg kan vrijkomen.

Begin december schorste het Grondwettelijk Hof het verdrag over de overbrenging van gevangenen met Iran, na een procedure die was ingeleid door de NCRI. Die Iraanse oppositiegroep vreesde dat in ruil voor Vandecasteele België de Iraanse terrorist Assadollah Assadi zou vrijlaten, die in 2018 een aanslag op hen beraamde. Nu, een week voor deadline, komt het Grondwettelijk Hof terug op die beslissing van december.

‘Zenuwachtig’

“Volgens mij is het de eerste keer dat het Grondwettelijk Hof een eerdere schorsing niet omzet in een vernietiging”, zegt grondwetspecialist Evelyne Maes (ULiège/Université Saint-Louis). Hield het Hof bij de schorsing nog rekening met het recht op leven van de slachtoffers van Assadi, dan zegt het nu dat het recht op leven van Vandecasteele er ook toe doet. Maar het zegt ook dat het daar eigenlijk niet over kan oordelen.

“Het Hof zegt: onze bevoegdheid is om over dat verdrag te oordelen, maar de concrete afweging over het recht op leven van de slachtoffers van Assadi tegenover het recht op een menswaardig leven van Vandecasteele moet gebeuren door een andere rechtbank”, zegt Maes.

Het gevolg is dat het verdrag tussen Iran en België wel standhoudt, maar dat de familie en entourage van Olivier Vandecasteele toch niet euforisch is. “Ik ben niet blij, maar zenuwachtig”, zegt Van Steirtegem. “Zenuwachtig over de volgende stappen van de NCRI.”

Rik Vanreusel, advocaat van de NCRI, is inderdaad van plan om naar de rechtbank van eerste aanleg te stappen: “Na lezing van dit arrest achten wij ons bij deze al ingelicht over het voornemen van de Iraanse en de Belgische regeringen om de heer Assadi te ruilen voor de heer Vandecasteele. Die laatste zou in principe nu al kunnen vertrekken, want langs Iraanse zijde is nu aan alle voorwaarden voldaan. Het verdrag staat, precies zoals Iran het wou. Niet dat de Iraniërs het gaan doen, maar de heer Vandecasteele zou bij wijze van spreken deze avond (vrijdag, DDC) al kunnen worden vrijgelaten en naar de luchthaven worden overgebracht.”

Ook hij is dus niet blij, maar ook niet ontevreden met het oordeel, dat hij een Belgisch compromis noemt. “Men heeft het verdrag niet durven verwerpen, maar men heeft ons wel rechten toegemeten en een rechtsmiddel om aan te wenden”, zegt Vanreusel. “Men heeft ons slachtofferschap gevaloriseerd, en daar zijn we wel tevreden mee.”

Cruciaal

Een lage rechtbank, die over talrijke zaken moet oordelen, moet nu dus oordelen over deze delicate zaak, die internationaal beroering veroorzaakt. Het is nog onduidelijk hoe die zal oordelen, maar toch is de federale regering, die het verdrag opstelde, tevreden. “Het is cruciaal dat het Hof onze argumentatie over het recht op leven van Olivier Vandecasteele is gevolgd”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Belangrijke stap maar het werk is nog niet af.”

Eerder deze week zat minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) samen met haar Iraanse tegenhanger. Premier Alexander De Croo (Open Vld) sprak dan weer over Vandecasteele in een telefoongesprek met de Iraanse president Ebrahim Raïssi.

In een gezamenlijk statement uiten de Belgische regeringsleden hun tevredenheid: “De regering was steeds van oordeel dat het verdrag een belangrijk juridisch instrument is om Olivier Vandecasteele terug naar ons land te kunnen halen. De regering zet vastberaden haar inspanningen hiertoe verder. We staan hiervoor in nauw contact met de familie van onze landgenoot.”