‘Het meest frapperend was het moment dat Maaike Cafmeyer het woord nam’

Op de tweede zittingsdag van het proces tegen Bart De Pauw krijgt zijn verdediging het woord. De televisiemaker moet zich verantwoorden voor belaging en elektronische overlast. Onze journalist Eline Bergmans geeft duiding vanuit de rechtbank.

De dag startte met nog een woordje van de vrouwen die zich burgerlijke partij stelden. Wat wilden zij nog zeggen?

Bergmans: “Actrice Ella-June Henrard vertelde hoe hard ze heeft afgezien van De Pauws opmerkingen tijdens de opnames van It’s Showtime. Hij had opmerkingen gemaakt over hoe geil hij haar vond in een rokje, wetende dat ze de dag erna op de set een kort rokje moest dragen. Dat voelde vernederend voor haar en sloeg haar uit het lood.

“Ook een jonge vrouw die stage liep bij het productiehuis van Bart De Pauw wou nog iets kwijt. Ze voelde zich geraakt ‘in het diepst van haar zijn’. Maar het meest frapperend was het moment dat Cafmeyer het woord nam.

“Ze zei dat het voor haar aanvoelde als een wurging. Ze draaide zich een kwartslag naar de beklaagdenbank en sprak hem rechtstreeks aan om te zeggen dat ze hem nog altijd graag zag, maar niet begreep hoe het mogelijk was dat hij zich zo had gedragen.”

Hoe reageerde De Pauw?

“Hij keek Cafmeyer aan, maar zijn emoties waren niet af te lezen. Net zoals hij gisteren het urenlange pleidooi van de burgerlijke partijen over zich heen liet komen.

“’s Ochtends, bij aankomst aan de rechtbank, toonde hij zich strijdvaardig. In tegenstelling tot gisteren had hij vandaag zijn echtgenote Ines De Vos aan zijn zij. Hij stond de pers te woord, tot zij hem wegtrok.

“Het was duidelijk dat hij niet zou starten met een schuldbekentenis zoals het Openbaar Ministerie gisteren had gevraagd.”

Welke argumenten hoorden we van zijn advocaten?

“Ze geven toe dat De Pauw berichten heeft gestuurd die over de schreef waren en onaangepast, maar volgens hen is er geen sprake van belaging.

“Zij vinden dat dit dossier van in het begin op hol geslagen is, door activisme van enkele van de burgerlijke partijen. In tegenstelling tot het Openbaar Ministerie hecht de verdediging van De Pauw weinig geloof aan de getuigenissen van de vrouwen.

“Volgens hen komen de klachten tot stand door wat ze ‘collaborative storytelling’ noemen. Het beste voorbeeld is Jenka Van de Voorde die De Pauw eerst zou steunen, onder andere in een open brief van medewerkers van productiemedewerkers van Koeken Troef, maar nadien met een verhaal kwam dat niet meer te onderscheiden is van de andere dames. Door met elkaar te praten zouden de vrouwen onbewust tot soortgelijke getuigenissen komen. Die opmerkingen over de burgerlijke partijen, die ruim aanwezig zijn, leidden tot tumult in de rechtszaal. De rechter moest enkele keren tussenkomen om tot sereniteit op te roepen.”

Hadden de advocaten ook geen juridisch-technische redenen om deze zaak onderuit te halen?

“Ja, dat komt omdat belaging sinds 2016 geen klachtmisdrijf meer is. Het parket is dus op eigen houtje een zaak begonnen tegen De Pauw. De advocaten argumenteren nu dat alle feiten voor 2016 om die reden niet behandeld mogen worden.

“We hebben ons oor te luister gelegd bij specialisten, en echt eenvoudig is het niet om te weten of hun redenering klopt. In elk geval is het opvallend dat dit nu pas opduikt. Je zou verwachten dat de raadkamer daar al naar heeft gekeken.

“Bovendien staat hij niet alleen voor belaging terecht, maar ook voor elektronische overlast. Voor die tweede tenlastelegging gelden die technische bezwaren niet. Voor elektronische overlast moet er dan weer sprake zijn van kwaad opzet, wat de advocaten van De Pauw betwisten.”

Wat volgt nu nog?

“De advocaten van De Pauw zetten hun pleidooi verder. Daarna volgen de replieken, en later vandaag komt ook Bart De Pauw zelf nog aan het woord.”