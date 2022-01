Het loopt niet storm voor het kindervaccin: aandeel dat komt opdagen is lager dan verwacht

Wat zeggen de cijfers?

Van de 517.913 kinderen die voor vaccinatie in aanmerking komen, kregen er al 514.319 (99,3 procent) een uitnodiging in de bus. Tot dusver gingen al 87.117 kinderen (17 procent) een eerste prik halen. Volgende week komen de eerste kinderen voor hun tweede prik langs. “We merken dat de vaccinatiecampagne bij jonge kinderen minder aanslaat dan bij de kinderen van 12 tot 18 of de volwassenen”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “We vermoeden dat veel ouders nog twijfelen en even de kat uit de boom kijken.”

32.671 keer of in 39 procent van de gevallen kwamen kinderen niet op de voorgestelde afspraak opdagen. “Een vrij hoog percentage, dat wellicht deels te wijten is aan het feit dat veel kinderen en ouders in isolatie zitten”, aldus Moonens. “Zij krijgen een nieuwe uitnodiging. Het aantal mensen dat een uitnodiging expliciet weigert, blijft wel beperkt tot minder dan vijf procent.” Er zijn ook vaccinatiecentra die geen moment voorstellen en waar ouders dat zelf moeten kiezen. “We weten niet hoeveel mensen dat al hebben gedaan of nog zullen doen”, aldus Moonens.

Waarom dagen er weinig kinderen op?

Uit de jongste Motivatiebarometer blijkt dat de bereidheid van ouders om hun kinderen te vaccineren laag blijft, en in vergelijking met de vorige peiling zelfs licht is gedaald. 22 procent van de ouders geeft aan zijn kind (heel) zeker te zullen vaccineren, tegenover 26 procent in december. “Het minste dat je kunt zeggen is dat de bereidheid niet in positieve zin evolueert”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). Verschillende factoren spelen volgens Vansteenkiste een rol. “De twijfel over het nut van de vaccinatie van jonge kinderen was van in het begin al groter, omdat ze zelf zelden ernstig ziek worden. De vaccins voor volwassenen verkochten zichzelf omdat ze zo overduidelijk tegen hospitalisatie beschermen. Die dynamiek kan hier minder spelen.”

Vansteenkiste merkt op dat de bereidheid tot vaccinatie groter is, naarmate mensen het risico om ernstig ziek te worden hoger inschatten. “Eén van de argument pro kindervaccinatie is om zo de besmettingsketen te doorbreken en het risico op ernstige ziekte bij anderen te beperken. Maar nu het aantal hospitalisaties ondanks het hoge aantal omikronbesmettingen lijkt mee te vallen, verliest ook dat argument aan kracht. Al is die beperkte impact ironisch genoeg net aan de vaccins te danken. De huidige context speelt de kindervaccinatie niet in de kaart.”

Vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) wijst erop dat niet alle eerstelijnzones al even ver gevorderd zijn. “Op sommige plaatsen zijn de vaccinaties al in de kerstvakantie gestart, elders pas begin januari. De campagne komt nu pas op volle toeren. Ook de voorlichting van huisartsen en apothekers is pas gestart. We merken dat veel mensen nog met vragen zitten, en het is begrijpelijk dat ze hierover goed nadenken. Het wordt boeiend om te zien wat de komende weken zullen opleveren.”

Wat nu?

Dat veel ouders niet weten wat te doen, merken ze ook aan het UZ Gent, dat aanstaande dinsdag een webinar over het thema organiseert. “Omdat de kwestie bij kinderen minder eenduidig is, is het begrijpelijk dat de overheid de kindervaccins niet opdringt en de keuze aan de ouders laat”, zegt vaccinoloog Isabel Leroux-Roels (UZ Gent). “Maar veel ouders hebben het daar moeilijk mee. We krijgen vooral vragen over mogelijke bijwerkingen op lange termijn, het nut van vaccinatie na een natuurlijke infectie, en wat de grootste risico’s met zich meebrengt, vaccinatie of infectie. Sommigen vragen gewoon of ik mijn eigen kind laat vaccineren (lacht).” Het antwoord is ja. “Op basis van wat we tot dusver weten over de risico’s verbonden aan zowel het virus als het vaccin, lijkt het vaccin mij de veiligste keuze.”