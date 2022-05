Het lijkt een eenvoudige vraag, maar wat als je een walvis gewoon zou laten liggen op het strand?

Wat vind je rond het kadaver van een aangespoelde walvis? Vooral kevers, zo lijkt het. Diertjes met beeldende namen als de krompootdoodgraver en de oeveraaskever. Rond het overschot van een dwergvinvis die eind november 2020 aanspoelde op het onbewoonde Waddeneilandje Rottumerplaat vonden onderzoekers van Wageningen University & Research 57 verschillende keversoorten – zogenoemde vleeseters, huideters en bottenknagers. Niet minder dan 21 aangetroffen soorten waren niet eerder op het eiland waargenomen.

Zeven maanden lang hielden onderzoekers de dode dwergvinvis in de gaten. Ze plaatsten kevervallen en veldcamera’s, monsterden de bodem en telden vogels rond het vijf meter lange kadaver. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, dat verantwoordelijk is voor het opruimen van dode zeezoogdieren. De dienst zegt “natuurlijke processen in het Waddengebied te willen versterken”. Voor ze beslissen vaker een kadaver op natuurlijke wijze te laten ontbinden, moet eerst duidelijk zijn wat de gevolgen voor de omgeving zijn, niet alleen op het gebied van biodiversiteit, maar ook stankoverlast.

Dat laatste viel opvallend mee, zegt Baptist. “En dat zeg ik als iemand die erg gevoelig is voor vieze luchtjes.”

In de dode walvis op Rottumerplaat werden tientallen keversoorten gevonden Beeld Wageningen University & Research

Stevige huid

Een andere opvallende uitkomst was het gebrek aan vogels rond de dode walvis. Of preciezer: er kwamen wel vogels op het kadaver af, maar ze bleken met hun snavels niet door de stevige huid van de dwergvinvis te komen. “Bij kadavers van aangespoelde zeehonden en bruinvissen zie je al snel vraatschade van vogels, vooral rond de wat zachtere delen”, vertelt Baptist. De uitgedroogde, leerachtige huid van de walvis bleek voor onder meer kraaien, eksters en grote mantelmeeuwen een onneembare horde.

De gevolgen voor de omgeving waar het kadaver lag, blijven mogelijk nog jarenlang merkbaar, zegt Baptist. Bij de ontbinding van de walvis kwamen zoveel voedingsstoffen vrij dat de vegetatie in de directe omgeving van het dier het loodje legde. “Maar als je iets verderop kijkt, dan zie je dat de beplanting daar juist heel groen is, en flink opgeschoten.”

Walvisonderzoeker Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht, niet betrokken bij het onderzoek, is niet verbaasd over de grote biodiversiteit rond het kadaver. Ze wijst op een Brits experiment met een dode bultrug op de zeebodem, gefilmd door onderwatercamera’s. “Bij afgezonken walvissen zie je vergelijkbaar resultaat. Er komen allerlei dieren op af, tot en met haaien.”

IJsseldijk maakt wel een kritische kanttekening: de dwergvinvis op Rottumerplaat is voor het onderzoek verplaatst. “Gestrande dieren liggen normaal aan de vloedlijn of in de branding. Deze walvis is hoger weggelegd, richting de duinen. Daardoor zie je dat er nu kevers gevonden zijn. Aan de vloedlijn had je misschien heel andere resultaten gezien.”