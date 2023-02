‘Het liberalisme is hier voorgoed dood, godzijdank’: hoe Vladimir Poetin Rusland naar zijn ideaalbeeld kneedt

In Oekraïne kent de invasie van de Russische president Vladimir Poetin tegenslag na tegenslag. Maar in eigen land liggen de zaken helemaal anders. ‘Het liberalisme in Rusland is voorgoed dood, godzijdank.’

De grieven, paranoia en imperialistische mentaliteit die Vladimir Poetin ertoe hebben aangezet Oekraïne binnen te vallen, zijn na een jaar oorlog diep in het Russische leven doorgedrongen. Het gevolg is een brede, zij het ongelijke maatschappelijke omwenteling waardoor de Russische leider in eigen land sterker staat dan ooit.

Zo verzamelen leerlingen lege blikjes om kaarsen te maken voor soldaten in de loopgraven. Ondertussen leren ze in een nieuw wekelijks vak dat het Russische leger de mensheid altijd heeft bevrijd van ‘agressors die uit zijn op wereldheerschappij’.

Musea en theaters die tijdens eerdere onderdrukkingen eilanden van artistieke vrijheid bleven, hebben die speciale status zien verdampen en hun anti-oorlogsartiesten en -kunstenaars zien verdwijnen. Nieuwe tentoonstellingen van de staat hebben titels als ‘NAVOzisme’: een woordspeling op het ‘nazisme’ waarmee wordt geprobeerd het westerse militaire bondgenootschap af te schilderen als een even grote existentiële bedreiging als de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Aan veel van de activistische groepen en rechtenorganisaties die in de eerste dertig jaar sinds de val van de Sovjet-Unie zijn ontstaan, is een abrupt einde gekomen. Nationalistische groepen die ooit als marginaal werden beschouwd, hebben dan weer een centrale rol gekregen.

Terwijl de eerste verjaardag van de invasie nabij is, krijgt het Russische leger tegenslag na tegenslag te verduren. Het is bij lange na niet geslaagd in zijn opzet om de controle over Oekraïne over te nemen. Maar in eigen land heeft dit oorlogsjaar Poetin - die zo goed als geen oppositie kent - in staat gesteld om Rusland verder naar zijn ideaalbeeld te hervormen. Verder dan velen ooit voor mogelijk hadden gehouden.

‘Traditionele waarden’

“Het liberalisme in Rusland is voorgoed dood, godzijdank”, schept de ultraconservatieve zakenmagnaat Konstantin Malofejev op in een telefonisch interview. “Hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer de Russische samenleving zich zuivert van het liberalisme en het westerse gif.”

Dat de invasie ondertussen al een jaar voortduurt, zorgt ervoor dat de transformatie van Rusland veel dieper is dan wanneer Poetins hoop op een snelle overwinning was uitgekomen, zo stelt hij. “Als de blitzkrieg was geslaagd, zou er niets zijn veranderd”, zegt hij.

Het Kremlin heeft jarenlang geprobeerd Malofejev op afstand te houden, ook al financierde hij pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne en riep hij op Rusland te hervormen tot een rijk van ‘traditionele waarden’, vrij van westerse invloed. Maar dat veranderde na de invasie, toen Poetin van ‘traditionele waarden’ een strijdkreet maakte. Zo ondertekende hij bijvoorbeeld een nieuwe antihomowet en profileerde zichzelf als een nieuwe Peter de Grote die verloren Russische gebieden heroverde.

Het belangrijkste is, zo stelt Malofejev, dat de liberalen in Rusland monddood zijn gemaakt of het land zijn ontvlucht, terwijl westerse bedrijven vrijwillig zijn vertrokken. Die verandering werd recent duidelijk op een bijeenkomst aan de overvolle Tuinring in Moskou. Daar kwamen enkele van de meest prominente activisten die in Rusland zijn gebleven bijeen voor het laatste van vele recente afscheidsbijeenkomsten. Het Sacharov-centrum, een mensenrechtenarchief dat tientallen jaren een liberaal bolwerk was, opende namelijk zijn laatste tentoonstelling voordat het door een nieuwe wet gedwongen werd te sluiten.

Schoolkinderen tijdens een rondleiding door het Overwinningsmuseum in Moskou. De instelling is gewijd aan de Russische offers en de uiteindelijke overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Beeld NYT

De voorzitter van het centrum, Vjatjeslav Bachmin, ooit een Sovjetdissident, vertelde de menigte die zich verzameld had dat “wat we ons twee jaar geleden of zelfs een jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen, vandaag gebeurt”. “Er is een nieuw systeem van waarden opgebouwd”, zegt Aleksandr Daniel, een expert op het gebied van Sovjet-dissidenten, na afloop. “Brute en archaïsche publieke waarden.”

Een jaar geleden, toen Washington waarschuwde voor een op handen zijnde invasie, wezen de meeste Russen de mogelijkheid af. Poetin had zich immers opgeworpen als een vredelievende president die nooit een ander land zou aanvallen. Dus nadat de invasie was begonnen - waarbij enkele van de naaste medewerkers van de president totaal werden verrast - haastte het Kremlin zich om zijn propaganda aan te passen om zijn acties te rechtvaardigen. Het was het Westen dat oorlog voerde tegen Rusland door ‘nazi’s’ te steunen die in 2014 de macht overnamen in Oekraïne, luidde de valse boodschap. Het doel van Poetins ‘speciale militaire operatie’ was een einde te maken aan de oorlog die het Westen was begonnen.

Heilige oorlog

In een reeks toespraken die de binnenlandse steun moesten vergroten, maakte Poetin de invasie tot een bijna heilige oorlog om de eigen identiteit van Rusland. Daarbij verklaarde hij dat hij vocht om te voorkomen dat liberale gendernormen en de acceptatie van homoseksualiteit door een agressief Westen aan Rusland zouden worden opgedrongen.

De volledige macht van de staat werd ingezet om die boodschap te verspreiden en af te dwingen. De nationale televisiekanalen, die alle door het Kremlin worden gecontroleerd, lieten de amusementsprogramma’s vallen ten gunste van meer nieuws en politieke praatprogramma’s. Scholen kregen de opdracht regelmatig de vlag te hijsen en ‘patriottisch’ onderwijs te geven. De politie maakte jacht op mensen voor overtredingen zoals anti-oorlogsberichten op Facebook, waardoor honderdduizenden Russen het land verlieten.

Sergej Tsjernysjov, die een privéschool leidt in de Siberische metropool Novosibirsk, zegt: “De maatschappij in het algemeen is ontspoord. Ze hebben de ideeën over goed en kwaad omgedraaid.”

Tsjernysjov, een van de weinige Russische schoolhoofden die zich tegen de oorlog heeft uitgesproken, legt uit dat het verhaal van Russische soldaten die vechten ter verdediging van hun land zo makkelijk naar binnen gaat dat een groot deel van de samenleving het echt is gaan geloven. Vooral omdat de boodschap naadloos aansluit bij een van de meest emotioneel geladen hoofdstukken van de Russische geschiedenis: de overwinning van het land in de Tweede Wereldoorlog.

Een landelijke campagne die kinderen aanspoort om kaarsen te maken voor soldaten is zo populair geworden, zegt hij, dat wie er in een chatgroep op school vraagtekens bij zet een ‘nazi en een handlanger van het Westen’ wordt genoemd.

Tegelijkertijd, zo betoogt hij, is het dagelijkse leven weinig veranderd voor Russen - toch als er geen familielid in Oekraïne vecht - wat de kosten van de oorlog heeft verborgen of verzacht. Westerse functionarissen schatten dat ten minste 200.000 Russen zijn gedood of verwond in Oekraïne, een veel hogere tol dan analisten hadden voorspeld toen de oorlog begon. Toch heeft de economie veel minder geleden dan was voorspeld: de westerse sancties hebben de levenskwaliteit van de gemiddelde Rus niet drastisch verminderd, zelfs niet toen veel westerse bedrijven vertrokken.

“Een van de engste observaties is, denk ik, dat er eigenlijk weinig is veranderd voor de mensen”, zegt Tsjernysjov. Hij beschrijft daarbij het stedelijke ritme; restaurants, concerten, leerlingen die op date gaan. “Deze tragedie wordt naar de periferie verdrongen.”

‘Zelfreiniging van de samenleving’

In Moskou is Poetins nieuwe oorlogsideologie te zien in het Overwinningsmuseum: een uitgestrekt complex op een heuveltop, gewijd aan de overwinning van de Sovjet-Unie tegen nazi-Duitsland. Eén nieuwe tentoonstelling, NATOzism, verklaart dat ‘het doel van de oprichting van de NAVO het bereiken van wereldheerschappij was’. Een tweede, Dagelijks nazisme, bevat artefacten van het Oekraïense Azov-bataljoen, dat banden met extreem-rechts heeft, als bewijs voor de valse bewering dat Oekraïne ‘genocide’ pleegt op de Russen.

Een tentoonstelling van militair materieel in Moskou. Beeld NYT

“Het was eng, griezelig en verschrikkelijk”, zegt Liza (19) over wat de tentoonstelling haar had laten zien. Ze wil haar achternaam niet noemen vanwege de politieke gevoeligheid van het onderwerp. Ze zegt dat ze geschokt is door het gedrag van de Oekraïners zoals het door de Russische propaganda wordt voorgesteld. “Het zou niet zo moeten zijn”, zegt ze, daarmee haar steun betuigend aan Poetins invasie.

Honderden studenten waren op bezoek op een recente middag, en basisschoolkinderen marcheerden met groene legerpetten terwijl hun chaperonne riep: “Links, links, één, twee, drie!” en hen aansprak als “soldaten.” In de grote zaal was de studio van Overwinning TV - een zender die in 2020 is gestart en focust op de Tweede Wereldoorlog - bezig met het filmen van een live talkshow.

“Het kader van het conflict hielp de mensen ermee in het reine te komen”, zegt Denis Volkov, de directeur van het Levada-centrum, een onafhankelijke opiniepeiler in Moskou. “Het Westen is tegen ons. Hier zijn onze soldaten, daar zijn de vijandelijke soldaten, en in dit kader moet je partij kiezen.”

Weken na de lancering van zijn invasie verklaarde Poetin dat Rusland geconfronteerd werd met een hoognodige “zelfreiniging van de samenleving”. Hij wenste gladjes “het allerbeste” aan westerse bedrijven die het land verlieten en zei dat hun vertrek “unieke ontwikkelingsmogelijkheden” creëerde voor Russische bedrijven.

Maar in Chabarovsk, een stad aan de Chinese grens, zegt Vitali Blazjevitsj, een plaatselijke leraar Engels, dat de lokale bevolking westerse merken zoals H&M mist. Als het over de oorlog gaat, vervolgt hij, is de overheersende emotie er een van passieve aanvaarding. Mensen hopen dat het snel afgelopen zal zijn. “Mensen zijn nostalgisch over wat de goede tijden bleken te zijn geweest”, zegt hij.

Blazjevitsj doceerde aan een staatsuniversiteit in Chabarovsk tot hij gedwongen werd ontslag te nemen, zo vertelt hij, omdat hij Poetin bekritiseerde in een YouTube-interview met Radio Liberty, de door Amerika gefinancierde Russischtalige nieuwszender. Het waren opmerkingen die voor de oorlog waarschijnlijk niet bestraft zouden zijn. Nu is de onderdrukking van afwijkende meningen door de regering volgens hem “als een stoomwals”, waarbij “iedereen gewoon in het asfalt wordt gerold.”

De conservatieve magnaat Malofejev zegt dat Rusland nog een jaar nodig heeft “om de maatschappij volledig te zuiveren van de laatste noodlottige jaren”. Hij denkt dat een “overwinning” in Oekraïne, compleet met een parade in Kiev, de transformatie van het afgelopen jaar teniet kan doen. Malofejev: “Als er in de loop van het voorjaar een staakt-het-vuren komt, dan is een zekere liberale comeback mogelijk.”

In Moskou, op de afscheidsbijeenkomst in het Sacharov-centrum, merken sommige van de oudere aanwezigen op dat in de loop van de Russische geschiedenis een hardhandig optreden van het Kremlin tegen afwijkende meningen niets vreemds was. Jan Rachinski, voorzitter van Memorial, de rechtengroep die eind 2021 moest worden opgeheven, stelt dat de Sovjets zoveel hebben verboden “dat er niets meer te verbieden viel”.

“Maar je kunt mensen niet verbieden te denken”, zegt Rachinski. “Wat de autoriteiten vandaag doen, garandeert hen geen lang leven.”