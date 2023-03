‘Het leven draait niet om werken alleen’: in Frankrijk is de strijd voor het verworven pensioen een kwestie van identiteit

Het verzet tegen het plan van de regering om de pensioenleeftijd te verhogen heeft niet alleen te maken met langer werken. ‘In Frankrijk geloven we dat er een tijd is voor werk en dan een tijd voor persoonlijke ontwikkeling.’

Maandag linedancen, dinsdag een plakboek maken met vrienden, woensdag zorgen voor haar twee kleinkinderen. De agenda van Martine Mirville is als het ware reclame voor het pensioen in Frankrijk. Na tientallen jaren werken, waarvan een groot deel als secretaresse, ruimde ze voor de laatste keer haar bureau op, kocht een appartement in de badplaats in Normandië waar haar dochter woont, en begon aan de felbegeerde volgende fase van haar leven.

“Ik word elke ochtend wakker en zeg hoe gelukkig ik ben om hier te zijn”, zegt Mirville (67) tijdens een pauze van haar gymles op donderdagochtend. Daarna gebruikt ze een geliefde Franse uitdrukking die dit jaar tijdens protesten in het hele land weerklinkt: “Dit is het moment om van het leven te genieten.”

Sinds de regering van president Emmanuel Macron plannen introduceerde om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar wordt Frankrijk geteisterd door regelmatige stakingen en protesten. Miljoenen mensen komen op straat, niet alleen in Parijs, maar in steden en dorpen in het hele land. Twee weken geleden verlieten werknemers scholen, raffinaderijen, elektriciteitscentrales, luchthavens en transportsystemen tijdens de grootste mobilisatie tot nu toe. Daarbij probeerden ze uit protest vrijwel alle lichten in het land uit te doen.

Onderlinge afhankelijkheid

Het plan van de regering heeft een gevoelige snaar geraakt in een samenleving die pensioen koestert en een genereus evenwicht tussen werk en vrije tijd vereert, misschien wel meer dan enig ander westers industrieland. De gehechtheid van Frankrijk aan het pensioen is complex en heeft te maken met de geschiedenis van het land, zijn identiteit en trots op de met moeite verworven sociale en arbeidsrechten. Ze zullen niet gemakkelijk worden opgegeven, hoe vaak de regering ook beweert dat een wijziging van het pensioenstelsel noodzakelijk is om het te redden gezien de demografische realiteit waarmee het land wordt geconfronteerd.

Toen het na de Tweede Wereldoorlog door de Nationale Verzetsraad werd ingevoerd, maakte het pensioenstelsel - samen met de nationale gezondheidszorg - deel uit van een reeks veelgeprezen sociale maatregelen die het gebroken land moesten helpen bijeen te houden. Het was zo ontworpen dat actieve werknemers de pensioenen van hun oudere generatie betaalden waardoor onderlinge afhankelijkheid ontstond, “zodat we elkaar niet per se wilden bestrijden”, verklaart Bruno Chrétien, voorzitter van het Instituut voor Sociale Bescherming. “Het bouwde een soort sociale vrede op.”

Het probleem vandaag is dat de babyboomers met pensioen zijn gegaan en veel langer leven dan toen het systeem werd bedacht, terwijl de motor van het systeem - de jongere beroepsbevolking die hun pensioenen betaalt - geen gelijke tred houdt. Macron en zijn regering zeggen dat het pensioenstelsel in “een steeds hachelijker staat” verkeert en dat de door hem voorgestelde verandering “onontbeerlijk” is om het financieel steviger te maken. De Fransen, zo blijkt uit peilingen, zijn in overgrote meerderheid tegen latere pensionering.

“Wij kunnen even productief zijn als de Amerikanen. Maar vergeet niet dat het leven niet alleen om werken draait”, aldus Hervé Bossetti (58). Hij is vermogensbeheerder. Vorige maand was het reeds zijn vijfde protestactie in Parijs. Hij liep er rond gekleed in een gestreept gevangenenuniform, met een bal en een ketting en een bord met de tekst ‘Gevangene van het werk’. Hij voegt eraan toe: “In Frankrijk geloven we dat er een tijd is voor werk en dan een tijd voor persoonlijke ontwikkeling.”

‘De middag van het leven’

In Granville, een stadje aan het Kanaal in het noorden van Frankrijk dat in 2022 door Le Figaro werd uitgeroepen tot de beste plaats om met pensioen te gaan, is de allure van pensionering overduidelijk. Restaurants, cafés, musea en theaters zitten vol senioren - die 45 procent van de bevolking van de stad uitmaken. De Inter-Age University biedt tientallen cursussen aan, van Russisch tot hedendaagse geschiedenis. De stad steunt meer dan 100 clubs en liefdadigheidsorganisaties.

“Het is de eerste keer in mijn leven dat ik op het podium sta”, zegt Catherine Iacovelli-Hamon (62) die ongeveer drie jaar geleden naar de stad verhuisde. Ze verkocht de tabaks- en krantenwinkel in Caen die 20 jaar lang zes dagen per week van haar leven had opgeslokt. Haar pensioen dekt ongeveer driekwart van haar laatste salaris - genoeg om te reizen en naar restaurants en het theater te gaan. “Alle dingen die we niet konden doen, doen we nu eindelijk.”

Granville, een stadje in het noorden van Frankrijk. Beeld NYT

Na de Tweede Wereldoorlog haalde slechts een derde van de mensen de pensioengerechtigde leeftijd. Die mensen kregen slechts 20 procent van hun vroegere salaris gedurende een paar jaar voordat ze stierven. Sindsdien zijn zowel de Franse pensioenuitkeringen als de levensverwachting gestegen. Vandaag de dag is de gemiddelde Franse gepensioneerde rijker dan de algemene bevolking: hij heeft toegang tot ongeveer 75 procent van zijn vroegere inkomen, met minder uitgaven.

In Frankrijk leeft slechts 4,4 procent van de gepensioneerden onder de armoedegrens - een van de laagste percentages in de 38 landen tellende Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In plaats van slechts drie jaar zal de gemiddelde Fransman meer dan een kwart van zijn leven - van 22 jaar voor mannen tot 26 jaar voor vrouwen - met pensioen zijn, en een groot deel daarvan in goede vorm, wat Franse statistici beschouwen als “levensverwachting zonder invaliditeit”. Degenen die in 2021 65 zijn geworden, kunnen volgens Franse overheidsstatistieken gemiddeld nog elf tot twaalf goede jaren verwachten.

Nu het niet langer een kort uitstel voor de dood is, wordt pensionering gezien als “de middag van het leven, een gezegende tijd”, aldus Serge Guérin, hoogleraar sociologie gespecialiseerd in ouderdom aan het Iseec Business College in Parijs. “Het is een tijd van vrijheid, om eindelijk te genieten van je kleinkinderen, je interesses, een tijd om te reizen, vrijwilligerswerk te doen en de positie van je keuze te bekleden in je gemeenschap”. Het wordt ook gezien als een compensatie voor het werkleven. Guérin: “Er is een visie in Frankrijk dat werktijd de tijd is die je doorbrengt terwijl je wacht tot je van het leven kan gaan genieten.”

Veel Fransen verwijten de regering dat ze met de hervorming de kant kiest van het grootkapitaal, dat de winsten ervan zal opstrijken. Beeld ANDREA MANTOVANI / NYT

‘Pénibilité’

Veel gepensioneerden in Granville zijn hard aan het werk in een metalen hangar om de laatste hand te leggen aan hun handgemaakte praalwagens voor het jaarlijkse carnaval van de stad. Jean-Paul Doron schildert een kist die gevuld zal worden met confetti. Doron (70) begon op zijn 18de te werken als metaalarbeider en werd later magazijnmedewerker bij France Télécom, de voormalige nationale telefoonmaatschappij. Het bedrijf werd in Frankrijk synoniem met een afschuwelijke werkcultuur nadat tientallen werknemers zelfmoord hadden gepleegd en managers naar de gevangenis waren gestuurd wegens ‘institutionele morele intimidatie’.

“Mensen moeten niet wachten tot hun pensioen om vrijheid te hebben”, zegt Doron. “De jongeren moeten vechten voor werkomstandigheden die voor hen respectabel zijn.” De Franse arbeidswetgeving beschrijft specifieke gevaarlijke omstandigheden, waarbij werknemers die worden blootgesteld aan zaken als extreme temperaturen of die nachtdiensten moeten doen, punten kunnen krijgen voor vervroegd pensioen. Volgens een recent rapport van het ministerie van Arbeid had echter slechts 15 procent van de Franse werknemers recht op punten volgens dit systeem.

Dat geeft nauwelijks het overheersende gevoel van druk weer dat protesterende Franse werknemers beschrijven met dezelfde term - pénibilité, wat grofweg vertaald ‘ontbering’ betekent. Onderzoekers zeggen dat de cultuur van de Franse werkplekken grotendeels hiërarchisch blijft en steeds meer stress oplevert.

“Mensen zeggen: ‘Mijn werk weegt op mij. Ik heb niet per se gezondheidsproblemen, maar ik vind het moeilijk te verdragen.’ Ze hebben het over druk, altijd in een hoog tempo moeten werken, nooit de tijd krijgen om een klus rustig af te maken. Maar daar zijn geen punten voor”, aldus Annie Jolivet, econoom en onderzoeker bij het Centrum voor Werkgelegenheid en Arbeidsstudies.

Onuitgesproken belofte

Ironisch genoeg heeft ongeveer driekwart van de Franse werknemers de afgelopen twintig jaar herhaaldelijk in enquêtes aangegeven tevreden te zijn met hun werk. Maar tegelijk hebben de Fransen ook herhaaldelijk duidelijk gemaakt zo vroeg mogelijk met pensioen te willen gaan.

Een betoging tegen de pensioenhervormingsplannen van Frans president Emmanuel Macron op de Place d'Italie in Parijs. Beeld NYT

“Het is een kwestie vol tegenstrijdigheden”, aldus econoom Bertrand Martinot, verbonden aan het rechts georiënteerde Montaigne Instituut, wiens recente rapport aantoonde dat een grote meerderheid van de Fransen tevreden is op het werk, hoewel de meesten hun werk zwaar vinden. Bijna de helft gaf te kennen de huidige pensioenleeftijd van 62 jaar al te hoog te vinden. Martinot: “Dit toont aan dat er een groot schisma is in Frankrijk, maar het verhaal is ingewikkelder dan alleen ‘werk is een verschrikking’.”

Eén verklaring die Martinot geeft is wantrouwen jegens de overheid. Een andere is dat de staat, door de pensioenleeftijd te veranderen, een onuitgesproken belofte aan werknemers breekt. “Het is een soort contract dat is getekend met de staat”, zegt hij. “Mensen zullen intensief werk en een laag salaris accepteren als ze een lang pensioen hebben met een goede levenskwaliteit.”

Chrétien poneert een andere theorie. Hij stelt dat het Franse stelsel van sociale bescherming dat na de Tweede Wereldoorlog werd opgebouwd er kwam op een moment dat de internationale status van Frankrijk als supermacht werd overschaduwd door de Verenigde Staten. Op die manier werd het sociale beschermingsstelsel volgens hem “een element van nationale trots”. Chrétien: “We zijn niet zo machtig, maar toch hebben we iets wat anderen niet hebben: het beste socialezekerheidsstelsel ter wereld dat extreem genereus en extreem duur is.”

Het pensioenstelsel is het grootste onderdeel van dat sociale beschermingsstelsel. “Op een bepaalde manier,” aldus Chrétien, “ervaren de Fransen de verhoging van de pensioenleeftijd als niets minder dan een bedreiging voor hun identiteit.”