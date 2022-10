Het leven blijft maar duurder worden: inflatie klimt boven de 12 procent

De inflatie blijft hoge toppen scheren. In één jaar tijd is het leven 12,27 procent duurder geworden. Maar wat betekent dat voor uw loonbrief? En wanneer stopt deze dollemansrit?

De levensduurte in België blijft verder stijgen. Twee maanden geleden piekte het inflatiecijfer op net geen 10 procent, nu gaat het al vlot over de 12 procent. Een duizelingwekkend cijfer: het betekent dat het leven in één jaar tijd meer dan 12 procent duurder geworden is. Vergeleken met vorige maand is het leven 2,4 procent duurder geworden: dat is ongeveer de inflatie die normaal over een heel jaar gespreid wordt.

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent), die deel uitmaakt van de indexcommissie, geeft aan dat de cijfers zelfs nog dramatischer zijn dan ze lijken. “De inflatie geeft aan hoeveel de prijzen gestegen zijn vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Vorige maand was alles 11 procent duurder geworden, nu 12 procent. Maar dat is dus in vergelijking met oktober 2021, toen de inflatie al begon aan te trekken. Dat was de eerste maand waar we ons zorgen over begonnen te maken. Dat we 12 procent hoger eindigen dan toen, is des te deprimerender.”

De belangrijkste verklaring voor de aanhoudend hoge inflatie blijven de energieprijzen. Direct, omdat de energiefactuur flink duurder wordt - maar ook indirect, want door de hogere productiekosten stijgen de prijzen van talloze producten in de winkelrekken. Vooral de voedingsprijzen zitten in de lift.

Spilindex

Ook de spilindex wordt opnieuw overschreden, voor de vierde keer dit jaar al. Dat betekent dat uitkeringen, ambtenarenweddes, en pensioenen volgende maand met 2 procent geïndexeerd zullen worden. De overschrijding van de spilindex komt niet als een verrassing: het Planbureau had al eerder ingeschat dat in oktober en december wellicht zo’n overschrijding zou plaatsvinden. Ook volgend jaar zou dat twee keer het geval zijn, in maart en juni. Dat betekent dat de spilindex in negentien maanden acht keer overschreden zou zijn.

De inflatiecijfers liggen wel hoger dan wat het Planbureau verwacht had. En dat zal zich in de privésector wellicht snel laten voelen. Voor één miljoen werknemers wordt het loon immers één keer per jaar aangepast aan de levensduurte. Het gaat onder meer 500.000 bedienden uit het paritair comité 200, bij hen bedroeg de indexering dit jaar al 3,58 procent. Ook andere loontrekkers, uit onder meer de horeca, de voedings- en transportsector, krijgen in januari een jaarlijkse indexering. Op basis van de ramingen van het Planbureau werd voorspeld dat hun lonen met zo’n 10 procent zouden stijgen in januari.

Maar omdat de inflatie alsnog hoger uitkomt dan gedacht, zou dat wel eens 11 of 12 procent kunnen worden, zegt Baert. “Als je weet dat de inflatie normaal 2 procent per jaar bedraagt, mag je niet onderschatten hoe zwaar een extra procentpunt op een jaar tijd is voor veel bedrijven.”

Volgens HR-dienstverlener SD Worx zullen de lonen in bepaalde sectoren inderdaad met 11,59 procent stijgen aan het begin van het jaar. Al hangt alles af van de komende maanden - het is niet uitgesloten dat de inflatie alsnog stagneert en de indexatie daardoor nog iets terugvalt.

De hoge inflatie betekent weliswaar niet dat het loon van alle werknemers automatisch opnieuw geïndexeerd wordt. Dat hangt af van het specifieke indexsysteem dat per sector afgesproken is. In bepaalde sectoren gebeurt die meer geleidelijk. Zo worden de lonen van de arbeiders in de bouwsector bijvoorbeeld elk kwartaal aangepast.

Oekraïne

Kan het Belgisch beleid de inflatie temperen? Niet heel erg. “Dit speelt zich grotendeels boven onze hoofden af”, zegt Baert. De inflatie wordt aangedreven door de oorlog in Oekraïne, waar ons land weinig impact op heeft. Eerder deze week besloot de ECB, de Europese Centrale Bank, wel om de rentes op te trekken. Daardoor wordt het duurder om geld te lenen, waardoor de consumptie in principe afgeremd wordt. Minder consumptie betekent minder vraag naar producten, waardoor prijsstijgingen afgeremd worden.

Toch gaat het beleid niet helemaal vrijuit. Economen wijzen er al enige tijd op dat veel federale crisismaatregelen de inflatie in feite aanjagen, omdat ze ervoor zorgen dat mensen minder energie zullen proberen besparen. Een nieuw rapport van econoom Gert Peersman (UGent) geeft bovendien aan dat een groot deel van de energiesteun op de spaarboekjes van de gezinnen belandde.

De nieuwe inflatiecijfers zullen mogelijk ook het debat heropenen over het systeem van de automatische indexering. De federale regering heeft al aangegeven niet fundamenteel aan het systeem te willen raken, en ook een indexsprong wordt - zeker door de linkse regeringspartijen - afgeserveerd. Maar hoe langer de inflatie blijft klimmen, hoe groter de druk op de ketel. Voor veel bedrijven zijn de stijgende loonkosten eenvoudigweg niet te dragen. Ook Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, pleitte er al voor om het indexeringsmechanisme kritisch onder de loep te nemen.