Het leger werft mannen én vrouwen in pop-upstores: ‘Bij defensie is bijna iedere job mogelijk’

Vaders stoten hun zonen aan, zonen hun vaders: in het Brusselse winkelcentrum Docks trekt één winkel overduidelijk de aandacht. Veel voorbijgangers houden voor de ingang halt. Ze kijken even nieuwsgierig naar binnen, maar lopen daarna, zij het soms na enige twijfel, toch weer door. Misschien schrikt de grote vlag van het Belgische leger een beetje af. Alsof over de drempel meteen het strijdtoneel wacht.

“Niet iedereen zoekt even makkelijk contact met defensie”, beaamt adjudant Allemeersch. “We brengen ons daarom dichter bij de jongeren.” Om die reden zijn in winkelcentra in Brussel, Wijnegem en Charleroi militairen gestationeerd. In zogenoemde pop-upstores werven ze nieuw personeel. “Defensie is nog onvoldoende gekend bij jongeren”, zo stelt de organisatie in een persbericht. “Door de aanwezigheid in winkelcentra willen we de zichtbaarheid vergroten.”

Militaire opleiding

In de pop-upstore in Brussel – precies boven de kinderkledingwinkel Sergent Major, oog voor detail kunnen we ons leger niet ontzeggen – zit tot 11 maart Allemeersch of één van zijn franstalige collega’s klaar. Op dit moment is er nog weinig aanloop, maar dat verandert snel, zo denkt hij. “We zijn pas sinds gisteren begonnen en volgende week is het krokusvakantie. Dan hopen we op veel scholieren.’’

We gaan open het gesprek met alle geïnteresseerden aan, zo licht de adjudant de werkwijze toe. “Het is een winkel, de deur is open en iedereen kan binnenstappen. Gisteren kwam er bijvoorbeeld een jongen samen met zijn ouders langs. Hij had zonder succes meerdere universitaire studies geprobeerd en wilde weten: wat hebben jullie mij te bieden?”

Dat is een hele hoop. “Veel mensen associëren het leger met actieve militaire situaties. Die denken aan een special force of een paracommando die uit een helikopter springt. Maar het is veel breder dan dat. Bij defensie is bijna iedere job mogelijk, van metser en verpleegkundige tot kok of technicus.”

En bij het leger maak je unieke dingen mee, meent Allemeersch, die helemaal in zijn rol schiet en de verslaggever enthousiast tot een carrièreswitch verleidt. “Neem het beroep van medicus. Wie in een ziekenhuis werkt, heeft elke dag dezelfde werkomgeving. Nu, dat hoort ook bij defensie tot de mogelijkheden, want er bestaan militaire ziekenhuizen, maar het kán evengoed veel afwisselender zijn dan dat. Zo zijn er op dit moment verpleegkundigen van ons in Turkije. Na de recente aardbeving werken die die daar in een veldhospitaal. En als er een militair op missie ziek wordt, bijvoorbeeld in Mali, dan gaan zij diegene ontzetten.”

Dat betekent wel dat een baan bij defensie bepaalde eigenschappen en kwaliteiten vereist. “Het is belangrijk om flexibel te zijn, want het kan dus voorkomen dat je opeens naar het buitenland moet. Bovendien moet je fysiek in orde zijn, want iedereen doorloopt een militaire opleiding.”

Hoewel een kok niet direct ten strijde trekt, blijft het een militair. “De opleiding is uiteraard wat minder zwaar dan die van een paracommando, maar iedereen leert bepaalde basisvaardigheden. Als je mee op missie gaat, en er gebeurt plotseling iets, dan moet ook een technicus of verpleegkundige kunnen handelen.”

Vrouwen

Het leger is op dit moment op zoek naar 2.500 beroepsmilitairen. Om precies te zijn: 300 officieren, 950 onderofficieren en 1.250 soldaten en matrozen. Die vacatures worden idealiter ook voor een groot deel opgevuld door vrouwen, want daar ontbreekt het nog wat aan. Van de militairen bij de landmacht zijn er nu 8.807 man en 508 vrouw. Nog geen 6 procent dus. De hele organisatie bestaat voor 11 procent uit vrouwen.

Dat moet veranderen, vindt defensie. Het is nadrukkelijk dus niet enkel vaders en zonen voor wie de pop-upstore in het Brusselse winkelcentrum is bedoeld. Allemeersch: “We willen graag een weerspiegeling van de samenleving zijn. Het is niet de bedoeling dat vrouwen denken dat defensie een mannenwereld is. Dat is namelijk niet zo, iedereen is welkom bij ons.”