‘Het leek op een zombie-apocalyps’: Henri Hemmerechts ontsnapte uit Soedanese hoofdstad Khartoem

Soedan, en hoofdstad Khartoem, vallen ten prooi aan chaos en geweld nu het leger er een verbeten strijd levert met paramilitairen. Henri Hemmerechts (52) wist te ontkomen, maar heeft helse dagen achter de rug. Op weg naar de Jordaanse hoofdstad Amman belt hij met De Morgen. ‘Ik moest op mijn knieën zitten en kreeg een kalasjnikov tegen mijn hoofd.’

Dagenlang zat de Belgische duiker Henri Hemmerechts vast op de compound van de Nederlandse ambassade in de Soedanese hoofdstad Khartoem. Hij kreeg de opdracht in die schuilplaats te blijven, maar hij ontsnapte een aantal keer om mensen op te pikken. “Het was keihard. Ik ben beschoten, er was een raketinslag, er zat een scherf in mijn arm. We zaten midden in de conflictzone. Een beetje een zombie-apocalyps . Er was geen stroom, geen water. Kijk maar hoe je gaat overleven.”

Er wordt al meer dan een week gevochten in Soedan. Het conflict gaat tussen het leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF). Khartoem is chaos, vertelt Hemmerechts. “Er liggen lijken op straat, lijken in auto’s, we zijn wagens voorbijgereden die getroffen zijn door raketten. Er wordt heen en weer gekletterd in een dichtbevolkt gebied.”

Toen Hemmerechts hoorde waar de evacuatieplaats was, wist hij samen met een paar vrienden in een gestolen auto te ontsnappen. Hij stond in nauw contact met Nederlandse bronnen en de Belgische ambassade in Caïro. De plek was in vogelvlucht 50 kilometer van de hoofdstad verwijderd, maar de tocht ging met grote omwegen. “Khartoem is omringd door RSF-troepen en checkpoints, dus dit ritje ga ik mij nog lang herinneren”, vertelt hij. “Soms zagen we een checkpoint niet, dan werd er in de lucht geschoten, reden we terug, werden we de auto uitgesleurd en kregen we wapens op ons gericht.”

Egyptische spion

Met een Soedanese vriendin had hij een rollenspel opgezet. “We vertelden dat we naar een veilige plek gingen, omdat we niet konden zeggen dat we geëvacueerd zouden worden. Dat konvooi wordt namelijk mede door het leger georganiseerd.” Hemmerechts spreekt zelf Arabisch met een Egyptisch accent, maar Egyptenaren worden door RSF geassocieerd met het Soedanese leger. De eerste keer ging dat mis. “Ik moest uit de wagen, op mijn knieën, kreeg een kalasjnikov tegen mijn hoofd, en er werd geschreeuwd dat ik een Egyptische spion was.”

Ze pasten het plan aan, de Soedanese vriendin speelde de rest van de reis voor tolk. “Wij waren angstige mensen op de vlucht. Voor de meesten in de auto was dat geen rollenspel, voor mij wel. Ik houd altijd het hoofd koel.”

Hemmerechts herinnert zich het moment dat ze tussen de twee linies reden. “Ik hoorde krekels. Er was geen mens te zien. Het was heel vredig, er was aangenaam licht.” Daarna reden ze de legerlinies binnen. Die hadden de opdracht gekregen alle buitenlanders door te laten. Uiteindelijk is hij met een militair vliegtuig het land uitgeraakt. Nu hij ontsnapt is, merkt hij de stress. Lichamelijk is hij uitgeput. “Ik krijg veel lieve berichten. Als ik die lees, begin ik te huilen en herbeleef ik die momenten.”

Zijn eindbestemming is Egypte. Hemmerechts is de oprichter van IADP (International Association of Dive Professionals), een vzw die zich onder andere richt op het het behoud van koraal in de Rode Zee. Hij werkt vanuit Egypte en Soedan, en was nu twee maanden in het land op expeditie. “En eigenlijk ook om een beetje af te sluiten, ik zag dit al aankomen.”

Vanaf zijn Facebookpagina vlogt hij over zijn vlucht en zamelt hij donaties in om meer mensen weg te krijgen uit het land. “Ik kan niet iedereen helpen, maar probeer toch op afstand nog dingen te regelen. Soedanezen moeten ook de hoofdstad uit, een staakt-het-vuren (dat maandagavond voor 72 uur werd afgekondigd, AB) gaat niet houden. Dit gaat nog een flinke rotzooi worden, Khartoem zal worden vernietigd.”

Evacuatie en hulp

Honderden mensen zijn al omgekomen in het conflict. Ruim duizend EU-burgers zijn sinds dit weekend geëvacueerd uit het land. In totaal zaten er tot voor kort 42 Belgen en rechthebbenden (leden van het kerngezin) in het land. Ons land heeft intussen al 17 Belgen geëvacueerd, meldt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Er wordt gewerkt aan de evacuatie van degenen die hebben aangegeven te willen vertrekken.

Waar buitenlanders geëvacueerd worden uit Soedan, steekt Artsen zonder Grenzen juist een tandje bij. Van terugtrekken is er geen sprake: de hulporganisatie hoopt binnenkort weer actief te zijn in de Soedanese hoofdstad Khartoem.

Momenteel werkt het Belgische team van AzG vanuit Wad Madani, 175 kilometer verderop zuidwaarts in de richting van Ethiopië. Daar werken twaalf medewerkers, onder wie één Belgische. Op dit moment is dat een stabiele basis, zegt Marc Biot, operationeel directeur van Artsen zonder Grenzen in Afrika. In totaal zit de hulporganisatie met 40 internationale medewerkers in het land momenteel.

AzG bereidt een operatie voor in Khartoem, gericht op medische hulp, logistiek en sanitatie. “Gewonden stabiliseren, voorkomen dat er epidemieën uitbreken en zorgen dat mensen toegang hebben tot water en latrines”, vat Biot samen. Medisch gezien moeten oorlogswonden behandeld worden en infecties bestreden worden. “In Khartoem liggen lijken op straat, en er is weinig water en elektriciteit”, zegt Biot. Een voedingsbodem voor mogelijke epidemieën.

Vanuit België vertrekt deze week een vliegtuig met hulpgoederen naar Djibouti. De goederen moeten uiteindelijk in Khartoem belanden. Op dat transport zitten vooral medische materialen, voor wondverzorging, operaties en malariabehandelingen. Daarnaast worden er ook SGBV (sexual and gender based violence)-kits geleverd, omdat er meldingen zijn van seksueel geweld in de hoofdstad.