Het Laatste Nieuws neemt afscheid van chef voetbal: ‘Deontologisch en ethisch een lijn overschreden’

De naam van journalist Stephan Keygnaert viel al bij het begin van Operatie Zero in 2018. Hij zou hand-en-spandiensten aan makelaar Veljkovic geleverd hebben. Op vraag van de toenmalige hoofdredactie van Het Laatste Nieuws zette Keygnaert toen tijdelijk een stap opzij. Later nam hij zijn functie weer op. Keygnaert werd verhoord, maar was op dat moment geen verdachte in het gerechtelijke onderzoek.

In het boek De biecht van Dejan Veljkovic, verschenen na de uitzending van Pano vorige week, is echter een heel hoofdstuk gewijd aan de chef voetbal. Daarin beweert spijtoptant Veljkovic dat Keygnaert geregeld geschenken van hem en spelers kreeg en ook een goed woordje deed voor Kortrijk-speler Ervin Zukanovic, in ruil voor een procentje op zijn transfer naar AA Gent.

Vorige week klonk het nog dat de redactie “het volste vertrouwen in zijn onschuld had”, zo stelde Michiel Ameloot, hoofdredacteur sport bij News City (VTM en Het Laatste Nieuws), in deze krant. Vrijdag vroegen verschillende HLN-journalisten echter om een duidelijk signaal. Na enkele dagen is in onderling overleg besloten om een punt te zetten achter de samenwerking.

“Deontologisch en ethisch is een lijn overschreden”, zo viel te horen op de redactie. Er wordt daarbij verwezen naar artikels 10 en 12 in de code van de Raad voor de Journalistiek, die stellen dat een journalist “belangenvermenging vermijdt” en “geen voordelen aanvaardt die de onafhankelijkheid van de redactie in gevaar brengen”.

Nicholas Lataire, journalistiek directeur News City, reageerde maandagavond nog in een persbericht van DPG Media: “Samen met Stephan zijn we tot het besluit gekomen dat het beter is dat onze wegen scheiden.”

News City belooft nu in de toekomst te werken aan een eigen journalistiek-ethische code, die duidelijkheid moet scheppen over de rol die een journalist kan invullen.