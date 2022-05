‘Het Kremlin kan nu enkel focussen op Oekraïne. Maar een cyberoffensief tegen Finland en Zweden is wel mogelijk’

Komt er dan toch stilaan een einde in zicht?

Housen: “Eigenlijk hangt dat af van de objectieven die Rusland tijdens deze oorlog nog wil behalen. Als de Russen enkel de Donbas-regio willen veroveren, kunnen ze dat tegen de zomer klaren. Met een beetje geluk, welteverstaan. Als ze de volledige Oekraïense kust aan de Zwarte Zee willen controleren, gaan ze heel wat versterkingen moeten sturen om Mykolajiv en Odessa in te nemen. Dan gaat het veel langer duren.”

Andere specialisten zeggen dat het conflict een jarenlange uitputtingsslag wordt. Kan Rusland dat aan?

“Volgens mij wel. Rusland beschikt nog over veel zware wapens, die het heeft opgeslagen in zijn depots. Dat gaat over pantservoertuigen, tanks, luchtafweer en artillerie. Het duurt even om al dat materiaal weer gebruiksklaar te maken. De kanonnen moeten ze bijvoorbeeld eerst ‘inschieten’ voor ze die aan het front kunnen inzetten. Maar ze hebben er wel heel grote voorraden van.

“Het grootste probleem bij de Russen zit bij het personeel. Ze kunnen de soldaten die Oekraïne zijn binnengevallen geen jaren laten vechten. Die hebben aflossing nodig. Als Rusland alle militairen die nu in Oekraïne vechten wil laten roteren, dan kan het volgens mij niet anders dan overgaan tot een mobilisatie. Dan moet Poetin enkele lichtingen met dienstplichtigen oproepen.”

De Duitse kanselier Olaf Scholz heeft Poetin gebeld om over vredesonderhandelingen te spreken. Is daar echt kans op?

“Voorlopig zie ik dat niet gebeuren. Zowel Rusland als Oekraïne is ervan overtuigd dat de oorlog voor hen nog ‘werkt’. Daarmee bedoel ik dat ze geloven dat ze hun positie op het terrein nog kunnen verbeteren. Dat zou hen dan in de toekomst een sterkere positie geven bij de onderhandelingen. Als je meer gebied in handen hebt, zit je met meer gewicht aan tafel. Zolang een van de twee partijen die mening is toegedaan, komen er geen gesprekken.”

Hoe zal Rusland volgens u reageren op het mogelijke NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland? Gaat Poetin meer kernwapens plaatsen?

“Rusland dreigt ermee kernwapens in de Russische enclave Kaliningrad te installeren. Wel, dat is een hol dreigement, want die wapens zijn er nu al. Het Kremlin kan momenteel echt enkel focussen op de oorlog in Oekraïne, daarmee heeft het al de handen vol. Rusland heeft ook niet de militaire middelen om iets te ondernemen tegen Zweden of Finland. Wat wel kan, is dat Rusland een cyberoffensief start als Zweden en Finland daadwerkelijk tot de alliantie toetreden.”

Voor een NAVO-land is een cyberaanval een geldige reden om artikel 5 in te roepen. Dat betekent dat alle landen moeten ingrijpen als Zweden of Finland daardoor getroffen wordt.

“Ja, maar de NAVO zal niet militair reageren. Er zijn al een aantal precedenten geweest op dat vlak. Estland is al een aantal keer het slachtoffer geworden van Russische cyberaanvallen. Het enige wat de NAVO toen heeft gedaan, is meer cyberexperts naar Estland sturen die het land beter konden beveiligen. Dat hebben Zweden en Finland nu ook nodig.

“De Britten hebben al laten weten dat ze in aanloop naar de officiële toetreding meer hulp gaan bieden. In de praktijk zal dat neerkomen op het sturen van cyberspecialisten en andere raadgevers. Ik kan u ook verzekeren dat Zweden en Finland de voorbije maanden eerst hun weerbaarheid op dat domein hebben opgekrikt, voordat ze hun NAVO-aankondiging hebben gedaan. De volgende maanden zullen ze dat waarschijnlijk nog opdrijven. Zij weten ook waaruit de grootste dreiging bestaat en ze zijn erop aan het anticiperen.”