‘Het krankzinnige resultaat van Johnsons willekeurige landengenerator.’ Britse media branden Rwanda-deal af

De Britse regering zit al jaren met de stroom Kanaal-migranten in de maag. Daarom sloot minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel woensdag een opmerkelijk akkoord met de Rwandese president Paul Kagame.

Bij aankomst op de Britse eilanden zullen migranten een eerste beoordeling ondergaan. Wie een grote kans maakt op een succesvolle asielaanvraag, mag blijven. De rest wordt op het vliegtuig gezet voor een reis van 6.400 kilometer naar Rwanda. Daar worden asielaanvragen in behandeling genomen.

Een plan dat heel wat Britse media in het verkeerde keelgat is geschoten. Een overzicht:

The Telegraph: ‘Niet ‘The Grand Budapest Hotel’ of ‘The Best Exotic Marigold Hotel’. Alles wat overbleef was ‘Hotel Rwanda’’

“Ik vroeg me half af of het beleid was bedacht door het doorzoeken van oude dvd’s die Rishi had achtergelaten”, schrijft The Telegraph. “The Grand Budapest Hotel was uitgesloten – probeer maar eens Viktor Orban zover te krijgen dat hij dat tekent. Hotel California en The Best Exotic Marigold Hotel waren vermoedelijk ook een no-go. Dus alles wat overbleef was Hotel Rwanda.”

The Independent: ‘Het zal de dingen erger maken, voor iedereen’

‘Johnsons Rwanda-plan om immigratie ‘op te lossen’ zal niet werken – dit is waarom’, kopt The Independent. “Het zijn geen indringers, het zijn geen criminelen. Het zijn geen bedelaars. Ze willen gewoon een beter leven. Maar dit Rwanda-plan zal hen ondergronds duwen en onvermijdelijk in armoede en misdaad storten. Het zal de dingen erger maken, voor iedereen.”

The Times: ‘Juridische en praktische bezwaren’

“De regering heeft gelijk dat ze de steeds groeiende illegale immigratie aanpakt”, schrijft The Times. “Maar het gebruik van Rwanda is beladen met juridische en praktische hindernissen.”

Inews: ‘De premier zal zijn beste prestatie moeten leveren om een Tory-rebellie af te wenden’

Ook Inews is sceptisch over het nieuwste migratieplan van de regering-Johnson. “Er rijzen steeds meer vragen over de praktische uitvoerbaarheid en de doeltreffendheid – om nog maar te zwijgen van de ethiek – van het plan, en het dreigt al in duigen te vallen nog voor het van start is gegaan. Het is niet gegarandeerd dat migranten zullen worden afgeschrikt”, klinkt het.

De krant verwijst ook naar de groeiende onvrede binnen Johnsons eigen conservatieve partij, en de kritiek dat dit een zoveelste afleidingsmanoeuvre is. “Als dit de eerste minister is die dit gewoon voor de bühne doet, in plaats van een goed doordacht immigratiebeleid, dan zal het misschien het paasweekend niet overleven, laat staan tegen de tijd van de verkiezingen van 5 mei.”