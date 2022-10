Het klimaat in 2030: ‘Een afschuwelijk, onbegrijpelijk beeld dat we niet kunnen accepteren’

“Eerst het goede nieuws”, zo zei VN-klimaatchef Simon Steill woensdag. “De broeikasgasuitstoot neemt na 2030 niet meer toe.” Dat blijkt uit een nieuw rapport van het VN-klimaat­panel.

Maar dan kwam het slechte nieuws. De wetenschappers gingen op basis van de nationale klimaatplannen van 193 landen na of de wereld op weg is om de opwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden in vergelijking met de periode voor de industriële revolutie. Dat is zo afgesproken in het Klimaat­akkoord van Parijs.

Om dat te halen moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 halveren. “Maar er is geen enkel teken van de snelle uitstootdaling die dit decennium nodig is”, vat Steill samen. Op basis van de politieke plannen die voorliggen, blijkt dat tegen 2030 de uitstoot nog met 10,6 pro­cent zal toenemen. En dat de wereld tegen eind deze eeuw tussen 2,1 en 2,9 graden warmer wordt.

“Dat is een afschuwelijk, onbegrijpelijk beeld dat we niet kunnen accepteren”, reageert Inger Andersen, uitvoerend directeur van het Milieuprogramma van de VN.

Anderhalve of twee graden warmer klinkt niet veel, maar het zijn gemiddelden die samenhangen met een verstoord klimaat. Nu, bij 1,1 graden opwarming, heeft extreem weer al miljoenen mensen bloot­gesteld aan voedselonzekerheid, verlies van hebben en houden, sterfte en verliezen in de landbouw, het toerisme en de visserij. En in een nieuw rapport van Save the Children staat dat vandaag vier op de vijf kinderen – in totaal 1,9 miljard – jaarlijks minstens één klimaatextreem meemaken. “Het gaat om mislukte oogsten, overstromingen, tropische cyclonen, droogtes, bosbranden en hittegolven”, zegt co-onderzoeker en klimatoloog Wim Thiery (VUB).

De Wereld Meteorologische Organisatie stelt ondertussen vast dat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer vorig jaar een recordniveau bereikte. Vooral de uitstoot van methaan, een broeikasgas dat krachtiger is dan CO 2 , neemt de laatste twee jaar sterk toe.

Dat baart zorgen omdat de oorzaak niet duidelijk is. Het kan gaan om lekken bij aardgaswinning of in de industrie, toenames van methaan­uitstoot door de vee­stapel of andere natuurlijke bronnen zoals tropische waterrijke natuur en rijstvelden die, net doordat het warmer wordt, meer methaan uitstoten. Opwarming leidt dan tot nog meer opwarming.