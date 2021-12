Het jaar waarin Lale Gül afrekende met haar streng-islamitische opvoeding: ‘Ik mis mijn familie niet. Eerder ben ik opgelucht’

“Sorry voor de vertraging”, zegt Lale Gül wanneer ze in de Zoom-chat verschijnt. Videogesprekken hebben, omwille van hun veilige karakter, haar voorkeur. “Het was even paniek. Ik heb net een huis gekocht, maar nu blijkt dat de taxatiewaarde veel lager is dan het bedrag dat ik betaald heb.”

Zelf opgegroeid in de beruchte Amsterdamse Kolenkitbuurt wil Gül nu de Nederlandse hoofdstad verlaten, in de hoop op een anoniemer en dus veiliger bestaan. “Hier word ik voortdurend aangeklampt of herkend, zelfs met een pet op of sjaaltje om”, vertelt ze. “Ik verplaats me daarom meestal per taxi, die ik onder een andere naam bestel, en drukke plaatsen vermijd ik. Optredens of signeersessie doe ik voortaan enkel nog als er gepaste beveiliging voorzien is. Ik word ook geregeld voor spelletjesprogramma’s gevraagd, maar dat is me het veiligheidsrisico niet waard.”

Toen we Gül kort na het verschijnen van haar als een bom inslaande debuut spraken, zei ze nog: “Over de islam durf ik nu nooit meer te schrijven.” Maar ondertussen neemt ze als columnist voor Het Parool alsnog geen blad voor de mond. Gül: “Toen ik eerder verkondigde dat ik zou stoppen, leek me dat gezien de onthoofdingsvideo’s en foto’s van wapens die ik ontving de beste keuze. De afzender is daarvoor veroordeeld, maar ondertussen is die jongen alweer op vrije voeten, want zo streng is Nederland helemaal niet. Maar schrijven is mijn passie. Als ik dat opgeef, winnen de haters. Daarbij vind ik zelfcensuur nogal laf. Ik doe dus voort, maar neem wel extra maatregelen om mezelf te beschermen.”

Enkele weken na uw debuut ontvluchtte u uw ouderlijke huis. Hoe verhoudt u zich nu tot uw familie?

“Zelfs nadat ik thuis vertrokken was, was het nog alle dagen oorlog. Ik ben de schande van de familie, en dat lieten ze me weten ook. Omdat ik geen zin meer had in die woedende telefoontjes heb ik iedereen geblokkeerd. Mijn zusje spreek ik soms via WhatsApp, en af en toe zie ik mijn broer. Met al de rest van de familie heb ik al maandenlang geen contact meer.

“Soms verneem ik via via dat mijn ouders zich erg opwinden over een column of televisieoptreden van mij, maar dat doet me weinig. Ik ben helemaal klaar met hun voorwaardelijke liefde. Missen doe ik mijn familie niet. Eerder voel ik me opgelucht dat ik eindelijk vrij ben om mezelf te zijn.”

Maar helemaal vrij om zorgeloos te gaan en staan waar u wilt, bent u nog steeds niet.

“Op het vlak van veiligheid ben ik allesbehalve vrij. Ik ontvang nog steeds veel bedreigingen. Ik kom dan ook veel op tv, en geef mijn ongezouten mening in columns. Zo heb ik het onlangs nog voor Erika Meiland opgenomen nadat die door iedereen in Nederland verguisd werd omwille van haar uitspraken over hoofddoeken.

“Die haat is gewoon mijn nieuwe realiteit. Daar moet ik mee leren omgaan. Want in 2022 verschijnen de Engelse, Franse, Duitse, Spaanse en Italiaanse vertaling van Ik ga leven. Dat betekent dat er een nieuwe golf van bedreigingen vanuit het buitenland aankomt. En over twee jaar verschijnt de verfilming van het boek op Netflix, daar hou ik nog het meest mijn hart voor vast. Want een moslima die het geloof afvalt en van seks geniet op papier is één ding, maar dat op een beeldscherm brengen is nog iets anders.”

Waarom hebt u met zo’n riskante verfilming ingestemd?

“Toen ik besloot door te gaan, wilde ik wel all the way gaan; alles of niets. Hoe belangrijk het is om het woord te blijven nemen, merk ik aan alle berichten die ik blijf ontvangen van mensen die zich in mijn verhaal herkennen. Onderdrukt worden door je omgeving blijkt een behoorlijk universeel thema, ook bij niet-gelovigen. Een heel rijke vrouw, bijvoorbeeld, werd door haar ouders gedwongen om kinderen te baren zodat het geld in de familie zou blijven. Of een jongeman vertelde me dat hij het familiebedrijf moet overnemen terwijl hij eigenlijk voetballer wil worden.”

Met uw debuut bent u direct naar de hoogste regionen van het BN-dom gekatapulteerd. Hoe bevalt dat, bekend zijn?

“Ook vanuit niet-islamitische hoek krijg ik geregeld kritiek. Zo zou ik sinds mijn boek denken dat ik overal een expert in ben, of zou ik niet kunnen schrijven. Ach, er zullen altijd wel mensen zijn die mij dom, irritant of lelijk vinden. Maar zolang je me op straat maar met rust laat, vind ik alles best. Iemand die mijn column slecht vindt, is wel het minste van mijn zorgen.

“Daarbij ontvang ik ook heel veel positieve reacties. Mijn columns prijken elke week bovenaan het ‘best gelezen’-lijstje van Het Parool, en ook de podcast Ik ga leven (waarin Gül en wetenschapper Ömer Uyar thema’s bespreken die hun bezighouden, JA.) is succesvol. Momenteel ben ik met een groot mediaplatform in gesprek voor een nieuwe podcast over geloofsverlaters. Bekend zijn heeft natuurlijk ook zijn voordelen: veel mensen zijn in jou geïnteresseerd en willen je graag ontmoeten, netwerken gaat ook erg makkelijk.”

Die rol van opiniemaker lijkt u als gegoten te zitten.

“Aanvankelijk dacht ik nochtans dat ik het niet leuk zou vinden om elke week een mening af te leveren. Maar het bevalt me heel goed om zoveel met de actualiteit bezig te zijn, me in nieuwe onderwerpen te verdiepen, en al schrijvend na te denken over maatschappelijke kwesties.”

Gaat u alsnog de politiek in?

“Verschillende partijen zouden mij graag onder hun vleugels nemen. Een jonge, allochtone vrouw die goed uit haar woorden komt: ik ben het perfecte paradepaardje. Volgens mij zou ik het ook heel goed doen. En dat is niet arrogant bedoeld, ik ben gewoon niet bescheiden.

“Maar volgens mij is het helemaal geen leuk werk. Dan zit je daar de hele dag in de Kamer verontwaardigd te zijn. Nee, dan druk ik liever als onafhankelijke schrijver mijn stempel.”

Ik las dat u een autobiografisch vervolg op Ik ga leven wilde schrijven, maar dat uw nieuwe vriend het niet zag zitten dat u over hem zou schrijven.

“Die relatie is ondertussen alweer gedaan. Voornamelijk omdat ik niet weet of ik wel in monogamie geloof. Voor de rest van mijn leven bij één iemand blijven vind ik benauwend. Daarvoor lopen er te veel interessante mensen op de wereld rond. Vreemdgaan is voor mij geen verraad, van jaloezie heb ik geen last. Maar ik ben nog geen man tegengekomen die daar ook zo over denkt. Momenteel vind ik het wel leuk om vrijgezel te blijven, kan ik gewoon doen en laten wat ik wil.

“Mijn ex-vriend had me inderdaad gevraagd om niet over hem te schrijven. Daar had ik aanvankelijk begrip voor, maar uiteindelijk vond ik dat toch een te grote beperking. Als schrijver kan ik mensen niet beloven dat ze niet in mijn werk zullen opduiken. Ondertussen ben ik volop bezig aan de opvolger voor Ik ga leven. Op dat vlak is die nieuwe lockdown hier in Nederland een zegen voor mij, kan ik lekker door schrijven.”

Toont u zich daarin weer even onverbiddelijk voor uw omgeving?

“Ik schrijf heel open over mijn leven sinds het debuut: over de bedreigingen en de rechtszaak, alle verhalen die mensen met me deelden, maar ook over de literaire en mediawereld waar ik nu toe behoor. Over dat laatste onderwerp heb ik al heel wat harde hoofdstukken neergepend, maar nu twijfel ik of die er wel in moeten. Sommige schrijvers die ik helemaal onderuithaal, zitten namelijk ook bij mijn uitgever, dus dat is misschien toch niet zo handig. Daarnaast werk ik ook afwisselend aan een gedichtenbundel en een kinderboek.”

Van Ik ga leven werden al meer dan 250 000 exemplaren verkocht. Niet eenvoudig om te overtreffen, lijkt me.

“De druk is inderdaad enorm. Ik merk ook dat de uitgeverij verwacht dat ook het vervolg een bestseller wordt, maar dat kan ik natuurlijk niet garanderen. Het risico bestaat dat veel mensen het verhaal van mijn eerste boek wel interessant vonden, maar niet per se op meer zitten te wachten. Maar daar trek ik me zo weinig mogelijk van aan, zolang ik zelf maar tevreden ben met het eindresultaat.”

