Het islamitische Qatar versoepelt tijdelijk strenge alcoholregels voor voetbalfans tijdens WK

Dit WK is het eerste dat in een islamitisch land wordt gehouden, en volgens de islam is alcohol haram - verboden. Dat botst nogal met de gebruikelijke gang van zaken tijdens een voetbaltoernooi − het Amerikaanse biermerk Budweiser is nota bene een van de belangrijkste sponsors van het WK. De vraag was dan ook: zou dit een alcoholvrij toernooi worden, of zetten de Qatarezen hun bezwaren tegen alcohol opzij?

De verkoop is in Qatar weliswaar niet volledig illegaal, zoals in Saudi-Arabië, maar wel sterk aan banden gelegd. Buitenlanders ouder dan 21 kunnen er alleen met schriftelijke toestemming terecht bij de enkele tientallen bars en hotels met een alcoholvergunning. Een glas bier kan omgerekend zo’n 18 euro kosten.

Vanaf november gelden rond de voetbalstadions andere regels. Hier zal tussen drie uur voor de wedstrijd en één uur daarna bier te koop zijn rond de stadions, maar niet erin, meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme betrokkene.

Hoe duur de pintjes in Qatar worden, is nog niet besloten volgens de bron. Ook is nog onduidelijk of de regels op vrijdag, een belangrijke gebedsdag, anders zullen zijn. Tijdens het gebed moeten de meeste winkels en restaurants anderhalf uur dicht zijn. Zelf alcohol meebrengen naar Qatar, is geen goed idee. Dat kan bezoekers zelfs op gevangenisstraffen komen te staan.

Alcoholgebruik in het voetbal is binnen de islamitische wereld herhaaldelijk een punt van discussie geweest. Zo haalde het belangrijke islamitische adviesorgaan Dar al-Ifta in Egypte eind vorig jaar uit naar de bekende Egyptische voetballer Mohamed Salah. De speler van Liverpool had in een interview met de Egyptische televisie gezegd dat hij geen behoefte had aan alcohol. Volgens de islamitische geleerden had hij zich hard tegen alcoholconsumptie moeten uitspreken.

De organisatie van het WK dwingt Qatar ook op andere gebieden tot concessies. In 2020 besloot het conservatieve land al regenboogvlaggen toe te laten in de voetbalstadions om tegemoet te komen aan FIFA-regels voor inclusiviteit. Volgens Human Rights Watch wordt de lgbtq+-gemeenschap er stelselmatig gediscrimineerd. Op seks tussen twee mannen staat één tot drie jaar cel.

Overigens is Qatar niet het eerste land dat zijn alcoholregels versoepelt met een WK in aantocht. In Brazilië gold een stadionverbod voor alcohol, tot in 2014, het jaar dat het toernooi er werd gehouden. Dat terwijl de regering enkele maanden voor de wijziging bezwoer de beperking in stand te houden, om geweld en vandalisme tegen te gaan. “Welk land de wereldbeker straks ook omhoog houdt, de echte winnaar is de alcoholindustrie”, sneerde de Britse journalist Jonathan Gornall destijds in een reconstructie in The British Medical Journal.

Intussen blijven de controverses zich opstapelen rond de behandeling van arbeidsmigranten in Qatar, die meebouwen en de stadions en andere infrastructuur voor het WK. Vorige maand bleek nog dat het land tientallen arbeiders had gearresteerd die demonstreerden omdat ze geen salaris hadden ontvangen. Volgens Equidem, een in Londen gevestigde non-gouvernementele organisatie die opkomt voor arbeidsmigranten, zou een deel zijn vastgehouden in een bloedheet detentiecentrum en gedeporteerd naar hun thuisland.