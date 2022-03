Het is van moeten: federale regering op zoek naar nieuw akkoord om energiefacturen te drukken

Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) ligt alles klaar om “zeer snel” een accijnsverlaging voor diesel en benzine in te voeren. Die zou de torenhoge prijzen aan de pomp (met een maximumprijs van 2,08 euro per liter diesel en 1,95 euro per liter benzine) moeten afvlakken. “Hoe sneller hoe beter, want voor veel gezinnen heeft dit een grote impact op hun budget”, zegt Van Peteghem. Hij is al sinds het najaar voorstander van zo’n maatregel.

Open Vld pleit om via een accijnsverlaging een korting van 20 tot 40 eurocent per liter brandstof te realiseren. Op het kabinet-Van Peteghem wordt benadrukt dat alles afhangt van de begrotingsruimte die de coalitie wil vrijmaken voor lagere diesel- en benzineprijzen. Als de overheid minder accijnzen heft, verliest ze inkomsten. Tot 40 eurocent korting geven is wel onmogelijk, luidt het. Dat staan de Europese regels niet toe. Europa bepaalt het minimumbedrag aan accijnzen voor brandstoffen. De prijzen aan de pomp zullen dus sowieso best hoog blijven.

Gas en elektriciteit

De federale regering wil ook de historische aardgas- en elektriciteitsprijzen aanpakken. Daarvoor wordt vooral gekeken naar de zogenaamde ‘slimme btw-verlaging’ die minister Van Peteghem en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) samen hebben uitgewerkt.

Begin februari heeft de regering de btw op elektriciteit al tijdelijk verlaagd naar 6 procent. Bedoeling is om binnenkort zowel de btw op elektriciteit als de btw op gas permanent naar 6 procent te brengen. Dit zou dan geleidelijk, “zodra de situatie normaliseert” volgens het kabinet-Van Peteghem, opgevangen worden via een slimme verhoging van de accijnzen. Groen en Ecolo benadrukken wel dat dit niet voor meteen kan zijn. Daarvoor is de situatie nu te nijpend. Een btw-verlaging op gas kan een gemiddeld gezin tegen de huidige prijzen 450 euro per jaar uitsparen.

Bij de slimme btw-verlaging zou op een basispakket elektriciteit en gas helemaal geen accijnzen worden aangerekend. Wie meer verbruikt, zou wel accijnzen moeten betalen. Al zouden daar kortingen op gelden, bijvoorbeeld voor mensen met een uitkering of huishoudens die investeren in groene energiebronnen zoals een warmtepomp. Het is aan de federale regeringstop om dit concreet uit te werken de komende dagen. Alle partijen lijken het alvast eens: er moet meer gebeuren om de facturen van gezinnen te drukken. PS en Vooruit eisen een snelle beslissing.

De Croo

Of er deze week al een derde energieakkoord komt, is onzeker. De agenda van premier Alexander De Croo (Open Vld) zit overvol, met een Nationale veiligheidsraad op woensdag en een EU-top op donderdag en vrijdag. “We willen de prijzen afvlakken. Maar we moeten realistisch zijn. Het kan niet de ambitie zijn van de overheid om alle facturen te betalen”, aldus De Croo aan VTM Nieuws.

Het eerste federale energieakkoord dateert van oktober, het begin van de energiecrisis. Na lange onderhandelingen besliste de regering om het sociaal tarief voor kwetsbare gezinnen (ruim 2 miljoen Belgen) te verlengen tot het voorjaar. Zij kregen ook een eenmalige energiekorting van 80 euro. Begin februari sloot de regering een tweede energieakkoord. Het sociaal tarief werd verlengd tot de zomer. Er kwam een btw-verlaging op elektriciteit en een verwarmingscheque van 100 euro. De akkoorden kosten samen bijna 2 miljard euro. 280 miljoen euro is nog niet gefinancierd.

Nog dit: nu Europa prijsbevriezingen toestaat, mikken de groenen op een permanent sociaal tarief.