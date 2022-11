Het is te makkelijk om schamper te doen over ‘De allerslimste mens ter wereld’

Michiel Martin zet de blik op oneindig. Vandaag: de finale van De allerslimste mens ter wereld.

Ik ben bijzonder verheugd dat Bart Cannaerts de ‘allerslimste mens ter wereld’ niet is geworden. Net zoals mijn hart een sprongetje maakte toen bleek dat hij op zeventien afleveringen bleef steken. Ik heb de man nochtans graag. Grappig, maar niet té grappig. Van zo’n Wim Helsen of Wouter Deprez word ik alleen maar depressief. Neen, zo’n Bart Cannaerts geeft me het gevoel dat ik als modaal pientere kerel nog iets kan bereiken in dit leven. Wie weet schud ik ooit wel een succesvol televisieformat uit de mouwen, in plaats van een matige column.

Dat is het hem dus net. Wat als zo’n Cannaerts de allerslimste mens ter wereld kan worden? Ik stel me eerlijk gezegd liever geen leven voor waarin ik op een stoel moet gaan zitten met de constante druk om grappig, interessant of slim te zijn – tenzij je Gert Verhulst heet, dan mag je blijkbaar gewoon een lul zijn. Neen, laat dat record maar aan Ella Leyers en die eindwinst aan Danira Boukhriss Terkessidis. Tijd voor de (gekleurde) vrouw om ook eens dat ondraaglijke juk te ondergaan waar witte cismannen al decennia mee kampen.

Sorry, het is makkelijk om schamper te doen over de nawee van deze Allerslimste mens. Voor wie het niet gevolgd heeft: “Alle meisjes die thuis zitten en kijken naar dit moment...”, glunderde jurylid Jennifer Heylen na het lezen van haar oorkonde, gericht aan de allereerste vrouw van kleur die de quiz wint. Dat kwam best wel aan, stelde Boukhriss Terkessidis – met moeder van Griekse en vader van Marokkaanse afkomst. Beetje zwaarwichtig, voor een vederlichte quiz, klinkt het dan al snel.

Hoe ik mij daartegenover verhoud, vroeg de chef dan maar. Ik, die nooit naar deze televisiequiz kijk? Ik, die in een diverse stadswijk woon en toch de kennissen van kleur op één hand kan tellen? Ik, die op een redactie werk die bijna maagdelijk wit kleurt? Ik, die mezelf feminist noem, maar soms nog steeds de onweerstaanbare drang voel om te mansplainen? Ik zou niet weten hoe ik me dan moet verhouden tegenover de winst van Danira Boukhriss Terkessidis. Niet, is waarschijnlijk het eerlijkste antwoord.

Het is tout court te makkelijk om schamper te doen over De allerslimste mens ter wereld. Over de voorgekauwde mopjes van de jury. Over de hausse aan doe-vragen. Over James Cooke.

Feit is wel dat een quiz die vijf jaar geleden nog hardop afgekraakt werd omwille van een overdaad aan seksistische mopjes, vandaag is uitgegroeid tot een toonbeeld van diversiteit. Dat is een track record waar deze progressieve krant – en menige andere speler in het Vlaamse medialandschap – jaloers op mag zijn. Moet zijn.

“Kalm Jeroom, het is tijd voor de vrouwtjes van kleur. Wees jij maar schoon vanavond”, zei Jennifer Heylen in de slotaflevering. Hoe ik me daartegenover verhoud? Wel, ik zie er vanavond piekfijn uit.