‘Het is opletten geblazen’: Code geel en op sommige plaatsen code oranje voor rukwinden en regen

Gistermiddag bereikte een zeer actief en golvend koufront ons land. Dat front blijft tot en met vandaag over ons land hangen, met veel neerslag. Het overgrote deel van die neerslag valt tussen zaterdagavond 20 uur en vanmiddag 14 uur. In de meeste Vlaamse provincies wordt tussen 20 en 50 liter per vierkante meter neerslag verwacht, in Namen en Henegouwen gaan de verwachtingen tot 65 liter per vierkante meter.

“In een hele maand oktober valt er gemiddeld 70 liter per vierkante meter”, aldus Duboccage. “Dat is dus twee derde van wat er normaal in de hele maand oktober valt. Het is echt wel opletten geblazen.” De regenzone brengt ook stevige wind met zich mee. In het oosten van het land is de wind in de voormiddag nog krachtig met rukwinden van 70 tot plaatselijk 90 km per uur.

Bossen

Vanwege die aankondigingen heeft Leefmilieu Brussel beslist om de toegang van tuinen, parken, bossen en parkeerplaatsen in het Zoniënwoud vanaf 20 uur gisteravond te verbieden. Als de weersomstandigheden het mogelijk maken, zullen de parken deze ochtend om 9 uur worden heropend.

Geleidelijk wordt het in de loop van de ochtend in het westen droger en in de namiddag ook in het centrum van het land. Er komen dan wel nog enkele lokale buien tot ontwikkeling. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden. Elders is de wind tegen dan tot rust gekomen. In de namiddag waait de wind op de meeste plaatsen matig uit west tot zuidwest.

Vanavond en komende nacht is er aanvankelijk nog kans op wat regen in het oosten van het land. Daarna wordt het overal droog met opklaringen, die breder worden vanuit het westen. In de Ardennen kan er zich lage bewolking vormen. De minima liggen tussen 6 en 11 graden bij een matige wind uit zuid tot zuidwest, soms zwak in het oosten van het land.

Morgen (maandag) verwacht het KMI eerst brede opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. In de Ardennen komen er wellicht tijdelijk lage wolkenvelden voor. Overdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. ‘s Avonds neemt de buienkans af en zijn er brede opklaringen. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden bij een meestal matige zuiden- tot zuidwestenwind. Aan de kust is de wind soms vrij krachtig met rukwinden tot 50 km/uur.

Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.