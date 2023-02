‘Het is open oorlog’: hoe er ook in de federale regering een crisis opborrelt

Het kraakpand aan de Paleizenstraat is dan wel leeg, de aanhoudende asielproblemen zorgen voor grote spanning binnen de regering-De Croo. ‘Het is open oorlog.’

Lot 10.676: een zwarte printer. Beginprijs: 5 euro. Lot 10.685: een muntgroene zetel (met enkele vlekken). Beginprijs: 100 euro. Lot 10.699: twee witte tafeltjes. Beginprijs: 80 euro. Lot 10.683: drie blauwe zitbanken en een bijzettafel. Beginprijs: 300 euro.

Vrijdagmiddag is de openbare verkoop gestart van een deel van de inboedel van Fedasil, de overheidsdienst verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. De opbrengsten van deze online veiling zullen verdeeld worden onder asielzoekers met een lopende dwangsom.

De verkoop is een symbolisch dieptepunt in de bijzonder moeilijke weken die federaal staatssecretaris voor Asiel Nicole de Moor (cd&v) doormaakt.

Niet alles is haar schuld. De chaotische ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat is bijvoorbeeld voor een groot deel op conto van Brussel te schrijven. Maar er valt steeds moeilijker te ontsnappen aan het beeld van een staatssecretaris die het asieldossier niet meer onder controle heeft. Het lijkt De Moor boven het hoofd te groeien. En van haar collega’s in de regering komt amper steun.

Taboes van links, taboes van rechts

Vrijdagochtend heeft De Moor - voor de tigste keer - maatregelen voorgelegd aan de regeringstop om de asielinstroom te beperken en de asieluitstroom te vergroten. “Met opvang alleen redden we het niet”, is nu al een poos haar mantra. Voorlopig zonder veel succes. Binnen de regering blijven de taboes van rechts die van links opheffen, en omgekeerd. Zo willen PS en Ecolo niet weten van (te) harde ontrading.

Binnen de federale regering loopt de spanning gestaag op. Zeker ter linkerzijde voelt men zich steeds vaker geroepen om afstand te nemen van het asielbeleid. “Wij zijn blijkbaar de laatste verdedigers van de mensenrechten. Als wij er de brui aangeven, laten we het over aan krachten die het minder nauw nemen met mensenrechten”, stelt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout in een weekendinterview met deze krant.

Asielzoekers op straat in Brussel. Beeld Tim Dirven

Veelzeggend voor de stijgende spanning: donderdagavond geeft het ministerie van Defensie onder leiding van Ludivine Dedonder (PS) cijfers vrij over het groot aantal onbezette opvangplaatsen in Belgische kazernes. 365 in totaal. Wat meteen de vraag oproept: waarom zijn die niet gebruikt bij de evacuatie van de Paleizenstraat?

Vrijdagochtend stuurt De Moor daarop een vlammend persbericht uit dat Defensie een totaal foute voorstelling van zaken geeft. Die plekken zijn niet ‘vrij’. “Ik pik de kritiek niet dat opvangplaatsen onbenut blijven”, schrijft ze.

“Dit was een puur politieke afrekening van de PS”, reageert een welingelichte bron. “Het is open oorlog tussen de regeringspartijen, en het wordt steeds erger. PS had nog een appeltje te schillen met de premier en De Moor omdat ze kritiek hebben gegeven op Brussel deze week.”

Druk

Ook van buitenaf wordt de druk opgevoerd. Door de oppositie - uiteraard. “Dat de opbrengsten van de openbare verkoop verdeeld zullen worden onder asielzoekers met een lopende dwangsom is een gevaarlijk precedent. Want als dat nieuws rondgaat in Europa, zal dat ongetwijfeld een nog groter aanzuigeffect naar België creëren”, zegt parlementslid Theo Francken (N-VA).

Ngo’s zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform, Artsen Zonder Grenzen en Dokters van de Wereld benadrukken dan weer dat er “uitvoerbare oplossingen” bestaan voor de asielcrisis.

“Bijvoorbeeld noodopvang in hotels, maar ook de activatie van een verplicht spreidingsplan voor asielzoekers over de 581 gemeentes van dit land. Op dit moment staan er zo’n 3.000 personen op de wachtlijst voor een opvangplaats. Indien elke gemeente vijf asielzoekers zou huisvesten, is deze wachtlijst snel weggewerkt”, luidt het.