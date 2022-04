‘Het is niet zo dat de apocalyps volgt als de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt. Het wordt alleen telkens wat onaangenamer’

De aarde is inmiddels al zo’n 1,1 graden Celsius opgewarmd sinds het begin van de industriële revolutie, en de kans dat we de opwarming tot 1,5 graad kunnen beperken, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, lijkt nihil. Het nieuwe klimaatrapport dat het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) maandag voorstelt, zal op dat vlak wellicht weinig goed nieuws te melden hebben. Toch verzet Mommers zich in een nieuwe versie van zijn boek Hoe gaan we dit uitleggen tegen doemdenken.

U stelt de voorbije jaren heel wat positieve evoluties vast?

Mommers. “Ja. Sinds ik in 2019 de eerste editie van mijn boek schreef, heeft de Amerikaanse president Biden wetsvoorstellen gedaan om 500 miljard dollar in de energietransitie te investeren, en heeft China aangekondigd tegen 2060 klimaatneutraal te willen zijn. De Europese Unie kwam met haar Green Deal.

“Daarnaast zetten steeds meer gewonnen klimaatrechtszaken politici en bedrijven aan tot actie, en komen financiële instellingen met concrete data, waarna ze niet langer willen investeren in fossiel.”

U ontwaart in de politiek een ‘opwaartse spiraal’.

“Daarmee bedoel ik dat het ene initiatief het volgende mogelijk maakt. De EU heeft bijvoorbeeld eerst een emissiehandelssysteem opgezet om de broeikasgasuitstoot van de industrie te belasten, en werkt nu aan een CO 2 -taks aan de grens, zodat we onze milieunormen ook aan anderen kunnen opleggen. Dat heeft meer potentieel om grote impact te hebben.

“Voor de volledigheid: ik besef dat het allemaal verre van volstaat, want er wordt vooralsnog massaal in fossiel geïnvesteerd.”

Het groene relancebeleid, waarop velen na de coronacrisis hadden gehoopt, valt tegen. Het Internationaal Energieagentschap luidde al de alarmbel over dat ‘onduurzaam herstel’.

“Het herstelbeleid kwam helaas te vaak neer op gewoon weer opstarten wat tijdelijk stillag. De invasie in Oekraïne en de hoge gasprijzen hebben wel het potentieel om de transitie te versnellen. De huidige situatie herinnert eraan dat dit ook een geopolitieke kwestie is en dat we veel sneller van fossiele brandstoffen af moeten.

“Maar daarvoor hebben we moedige politici nodig die in zo’n crisis de juiste stappen zetten. En daar ontbreekt het nog weleens aan, uit angst voor een gebrek aan draagvlak.”

“Bijna elke politicus weet wat je moet doen om het klimaatprobleem aan te pakken. Er is alleen geen enkele politicus die weet hoe hij daarna nog moet verkozen raken”, zei Bruno Tobback (Vooruit) ooit.

“Dat los je op door van de energietransitie een wervender verhaal te maken. Een verhaal van vooruitgang, schonere lucht en minder afhankelijkheid van regimes die we liever niet steunen.

“We zouden ook de democratie moeten vernieuwen, en burgerraden zich over die kwesties laten uitspreken. Zodat je draagvlak creëert en het niet alleen aan politici is om moeilijke keuzes te maken.”

U geeft wel toe dat het niet alleen een verhaal van ‘meer en beter’ is.

“Nee, we zullen keuzes moeten maken. Welke sectoren willen we uitbouwen, en wat hervormen we beter? Neem nu de veehouderij. Er is een grens aan hoe duurzaam je die kan maken. Hoe hard moet je in een klein land dat tegen zijn milieugrenzen aanzit inzetten op zo’n sector die grotendeels op export is gericht? De vraag is hoe we op een waardige manier afscheid kunnen nemen van bepaalde sectoren, en hoe we dat gaan compenseren.”

Ook vanuit de klimaatwetenschap komen hoopgevende signalen.

“Ja. Uit het rapport dat het IPCC vorig jaar publiceerde, blijkt dat er een bijna lineair verband is tussen onze uitstoot en de opwarming. Stoppen we de uitstoot, dan stopt waarschijnlijk ook de opwarming, weliswaar na verloop van tijd. Wanneer ze horen dat broeikasgas ontsnapt uit de dooiende permafrost, denken mensen vaak dat de opwarming uit de hand loopt en niet meer te stoppen is. We kunnen wel dat soort kantelpunten passeren, maar zo ver is het nog niet.”

De meest pessimistische scenario’s lijken we bovendien te hebben afgewend.

“Ja, enkele jaren lagen we op basis van de gemaakte beloftes nog op koers voor een opwarming met 3 à 4 graden tegen 2100. Inmiddels is dat gereduceerd tot minder dan 3 graden. Dat is te veel, maar wel al minder te veel.

“Dat komt door ambitieuzer beleid én de uitrol van groene technologie. Begin 2019 was er wereldwijd 480 gigawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd. Begin 2022 was dat 935 gigawatt. Te weinig mensen realiseren zich hoe hoopvol die snelle groei is.”

Hoe erg is het als we die grens van 1,5 graden Celsius overschrijden?

“Puur fysisch kunnen we dat nog vermijden, maar dan zou de uitstoot vanaf nu in rechte lijn naar 0 moeten tegen 2038. Dat zal gezien de huidige investeringen in fossiel waarschijnlijk niet lukken.

“De opwarming tot twee graden beperken is volgens mij wel nog mogelijk. Daarvoor moet de uitstoot tegen 2055 naar nul, of tegen 2070, als je erop rekent dat we later nog koolstof uit de lucht zullen halen.”

“Maar het is niet zo dat de apocalyps volgt als de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt. Ook op een wereld die 1,6 graad of 1,9 graad warmer wordt, kan je nog leven. Het wordt telkens wat onaangenamer en daarom moeten we zoveel mogelijk opwarming vermijden. Maar er komt geen punt waarop alles verloren is. Het loont altijd nog de moeite om erger te voorkomen.”