‘Het is niet omdat iemand zich online aanmeldt voor thuiswerk, dat hij ook echt bezig is’

Colruyt onderzoekt hoe de prikklok gebruikt kan worden bij thuiswerk, schrijft De Tijd. Het is niet de enige werkgever die dat instrument opnieuw gebruikt. Arbeidssocioloog Ignace Glorieux (VUB) wijst op de beperkingen.

Grote kans dat het kernkabinet maandag weer aandringt op telewerk. Leidt meer thuiswerk inderdaad tot meer werken, zoals vaak gezegd wordt?

“Niet in de studie die wij uitgevoerd hebben. Onze meting van de werktijd bij hooggeschoolden tijdens de eerste lockdown in april 2020 toonde het omgekeerde. Mensen begonnen om 9 uur met werken en namen rond 12 uur misschien een iets langere pauze dan normaal. Vooral opvallend is dat ze de werkuren grotendeels volgden en misschien gewoon een beetje vroeger stopten met werken. Wij hadden verwacht dat goed weer zou leiden tot een wandelingetje in de namiddag, dat ze dan ’s avonds zouden inhalen.

“Al heb ik ook wel gehoord dat mensen net meer zouden werken. Ik neem die berichten met een korrel zout. Als je mensen vraagt hoeveel ze werken, zullen ze zeggen dat ze minstens evenveel werken als voordien.”

Is dat niet de grootste beperking van een prikklok?

“Inderdaad. Alles hangt natuurlijk af van het soort job. Voor mensen die op een klantendienst werken bijvoorbeeld is het logisch dat de werkgever verwacht dat ze beschikbaar zijn tussen 8 uur en 17 uur.

“Maar het is inderdaad niet omdat een werknemer beschikbaar is voor zijn baas via Teams dat hij geen boek aan het lezen is. In jobs als de mijne is het ook gewoon niet zo nuttig. Het kan zijn dat ik even een halfuur ga wandelen om mijn hoofd leeg te maken voordat ik begin met schrijven. Ik merk dat ik dan productiever ben. Maar nogmaals: dat hangt echt af van persoon tot persoon, van job tot job.”

Wat is een alternatief voor de prikklok?

“Beter voor de productiviteit is om te werken met doelen. Een werknemer kan bijvoorbeeld elke week een kort overzicht maken van welke doelen hij wist te vervullen en waarom dat voor andere nog niet gelukt is. Daar kan hij dan met zijn overste kort over samenzitten. Dat hoeft geen functioneringsgesprek of evaluatie te zijn.

“Bedoeling is om mensen zo meer te betrekken. Idealiter zijn werknemers intrinsiek gemotiveerd om hun job uit te oefenen: als er veel werk is, zullen ze zich harder smijten en bij minder werk doen ze het misschien wat rustiger aan. Kortom, meer focussen op wat gerealiseerd wordt en niet op puur uren tellen.”

Is een zekere vorm van controle door werkgevers niet gerechtvaardigd?

“Ik begrijp het wantrouwen van werkgevers ergens wel. Heel wat mensen worden officieel nog altijd per gewerkt uur vergoed. Zolang dat de mindset is waarvan je vertrekt, is het ook logisch dat die uren gepresteerd worden.”

Behalve een controlemiddel noemen werkgevers de prikklok ook een manier om de balans tussen werk en gezin te bewaren. Houdt dat steek?

“Ja, ik kan me wel inbeelden dat zoiets werkt. Dat hoeft daarom niet via een prikklok, je kunt ook voor jezelf de gewerkte tijd bijhouden. Het komt erop neer een beetje structuur in je leven in te bouwen. Je kunt bijvoorbeeld bij thuiswerk elke dag om 9 uur beginnen met werken, en niet afhankelijk van wanneer je uit je bed rolt.” (PG)