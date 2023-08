‘Het is niet leuk op dit moment, dat geef ik gerust toe’: burgemeester van Knokke over de korte broeken en het immoschandaal

Met de korte broekenheisa en vastgoedcontroverse staat Knokke-Heist de hele zomer ongewild in de schijnwerpers. Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen): ‘Dat het bij Lippens wel anders zou zijn geweest hoor ik dagelijks.”

“Zal ik mijn korte broek aandoen voor de foto?”, lacht de burgemeester. In functie wandelt hij niet met blote knieën rond, zegt Piet De Groote (57). In zijn vrije tijd maar al te graag.

De korte broeken-saga begon toen een Nederlandse journalist na het succes van de serie Knokke off naar de badplaats trok. In zijn video klagen twee bewoonsters dat het chique Knokke niet de plaats is voor korte broeken of frigoboxen. Op Facebook werd meteen opgeroepen om nu zaterdag als tegenreactie massaal in korte broek en met frigobox naar Knokke te trekken.

“De twee Franstalige dames hun Nederlands is niet zo goed”, sust De Groote. “Ze wilden uitleggen dat je buiten de dijk en het strand niet in zwembroek mag komen. Dat heeft niets met arrogantie te maken, wel met hoffelijkheid en hygiëne.”

Verwacht u werkelijk een stroom frigoboxtoeristen zaterdag?

“Op Facebook staat dat het als grap is bedoeld. Maar goed, we zijn beter voorbereid. Intussen blijft frigoboxtoerist een prachtig woord, begin jaren negentig uitgevonden door mijn voorganger Leopold Lippens.”

Het blote buikenverbod in Knokke is van kracht sinds 2018, naar verluidt nadat Noord-Franse bezoekers zich in de fonteinen stonden te wassen.

“Ik was toen nog geen burgemeester en weet niet precies wat de aanleiding was. Bovendien ben ik voorzichtig met het viseren van groepen. Er staan zo veel mensen in de fonteinen, zowel overdag als ’s nachts, om zich te wassen of een schuimparty te houden. Dat blote buikenverbod halen we ieder jaar aan omdat we veel klachten krijgen over mensen die in kletsnatte zwemkledij op de terrassen gaan zitten.”

U groeide zelf op in Heist?

“Jawel, ik ben een simpele jongen uit een bakkersmilieu. Eigenlijk wilde ik eerst de politiek helemaal niet in. En nu zit ik hier, als burgemeester. Dat is een eer en ik doe het graag, maar in een gemeente als Knokke is het niet evident. De mensen zijn zeer negatief vandaag de dag. Vroeger had ik tien klachten per dag, tegenwoordig vijftig.”

Knokke komt ook niet bepaald positief in het nieuws. Uw eerste schepen Kris Demeyere dook deze week opnieuw op in een vastgoeddossier, nadat hij al eerder van belangenvermenging werd beticht.

“Het gaat over de aankoop van een stuk grond dat we als gemeente op voorstel van schepen Demeyere hebben aangekocht als waterbufferbekken voor de landbouw. We hebben de grond laten schatten (op 309.500 euro volgens de verantwoordingsnota, JdR), de hoeve op het terrein hebben we niet gekocht. Drie weken geleden hoorde ik dat schepen Demeyere de hoeve zelf had opgekocht. Dat is een privé aangelegenheid. Ik kan er niet meer over zeggen omdat ik er niet meer van weet.”

Eerder dit jaar begon Audit Vlaanderen opnieuw een onderzoek naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist voor onder meer de leasing en het onderhoud van auto’s voor de gemeente die door de garage van Demeyere werden gedaan. Nu komt hij opnieuw in opspraak.

“Ik heb hem naar aanleiding van die audit op non-actief gezet en dat zal zo blijven. Ontslaan kan ik hem niet, daar ben ik niet voor bevoegd. Dat kan alleen via de gouverneur, een gerechtelijk onderzoek of de gemeenteraad. Maar er is tot nu toe geen enkele motie van wantrouwen ingediend. ”

Ook u krijgt kritiek. U kiest te veel de kant van de bouwpromotoren en niet die van de bewoners, luidt het.

“Dat is de grootste onzin die er bestaat. Tijdens mijn periode als schepen heb ik me nooit iets aangetrokken van vastgoedkantoren en immobiliën. Toen ik burgemeester werd, kwam ik uiteraard in aanraking met mensen die met grote vastgoedprojecten bezig zijn. Iedereen wil je leren kennen. Maar ik heb me nog nooit met vastgoed bemoeid. Intussen hoor ik het een en ander. Zo zou ik met privévluchten van de bouwpromotoren op reis zijn gegaan. Ik heb dat nog nooit gedaan.”

Als het over woontorens gaat waar de bewoners en ook de meerderheid van het schepencollege op tegen waren, drukte u toch door, hoor ik uit uw eigen kringen. Is dat niet bemoeien?

“Dat is niet waar. Toen mijn vier nieuwe schepenen plots zeiden dat het gedaan was met het hoogbouwproject aan de Wielingen heb ik opgeworpen dat we rekening moesten houden met de richtlijnen uit het verleden. Het gaat over precontractuele zaken, ik heb een raadsman naar het college laten komen die er uitleg over gaf. Als je bouwpromotoren jaren laat wachten en ze van alles belooft, kun je dat niet altijd zomaar terugschroeven. ”

Uw partij Gemeentebelangen is in twee kampen verdeeld, de ene kant wil af van het ‘wheelen en dealen’, de andere kant vindt het allemaal overroepen. Hoe gaat u dat oplossen?

“Ik krijg dagelijks te horen ‘dat het bij Lippens wel anders zou zijn geweest.’ Alsof Lippens altijd voor alles een oplossing wist. Hij was een icoon en had de gave om de zaken te kunnen regelen. Ik ben nog maar net bezig en kan alleen maar naar eer en geweten zeggen dat ik mijn best doe voor de gemeente. Maar het is niet leuk op dit moment, dat geef ik gerust toe. Ik ben ervan geschrokken hoe hard de politiek kan zijn.”