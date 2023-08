‘Het is minder vaak een ver-van-mijn-bedverhaal dan we zouden denken’: wie zijn de mensen die online kindermisbruik bekijken?

Wat is het profiel van mensen die zulke expliciete beelden van kinderen bekijken?

“We hebben een stereotiep beeld over mensen die online naar content van kinderen zitten te zoeken. Het zouden paria’s zijn. Maar het merendeel is dat dus niet. Eigenlijk is het een zeer heterogene groep. We zien in de praktijk dat het mensen met allerlei achtergronden, opleidingsniveaus of beroepen kunnen zijn. Het is dus minder vaak een ver-van-mijn-bedverhaal dan we zouden denken. Dat er nu een publiek figuur in opspraak is gekomen, verandert de situatie niet. Maar omdat er nog niet veel bekend is over deze zaak, wil ik er ook verder geen uitspraken over doen.”

Zijn er verschillende redenen waarom mensen zulke beelden bekijken?

“Zeker, wanneer we een hulptraject opstarten in ons behandelcentrum, gaan we ook heel goed kijken naar wat de onderliggende motieven zijn. Daarin zien we vaak twee groepen: mensen die gericht op zoek zijn gegaan naar zulke beelden en anderen, die er geleidelijk aan bij zijn terechtgekomen, door online steeds meer expliciete beelden te bekijken zonder dat ze een uitgesproken voorkeur hebben voor minderjarigen.

“Nog anderen kunnen een algemene malafide interesse hebben. Zij hebben dan ook andere illegale content op hun computer staan. Naast beelden van minderjarigen kunnen ze dan ook content met agressieve verkrachtingen van volwassenen of seksueel sadistische content hebben gedownload. Dat kan echt heel breed gaan.

“Bij mensen die beelden van kindermisbruik bekijken, zien we dat het bijvoorbeeld kan gaan over mensen met een seksverslaving, die het steeds moeilijker krijgen om in hun behoefte te voldoen, of mensen met een alcohol- of drugsproblematiek. Soms zijn het mensen die in het echte leven moeilijk relaties kunnen aanknopen en hun seksualiteit vooral beleven op het internet. Meestal is er trouwens niet één oorzaak, maar gaat het om een samenloop van dingen.”

Hoe ziet de begeleiding, die ook Sven Pichal wil volgen, er juist uit?

“De concrete behandeling hangt af van de situatie, maar bestaat doorgaans uit gesprekstherapie: in groep of een-op-een met een psycholoog. Soms wordt er door een psychiater ook libidoremmende medicatie voorgeschreven. Als we weten dat alleen zijn of alcoholgebruik een trigger voor iemand vormt, dan gaan we ook daaraan werken. Zo gaan we bepaalde veiligheidsmechanismen inbouwen. Als een persoon goed omringd is, dan is dat eigenlijk de beste bescherming. Als iemand zich goed in zijn vel voelt, is de kans op herval veel kleiner.”

Wat zijn de kansen op herval?

“Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat er 10 tot 15 procent kans is dat seksuele delinquenten over een periode van vijf jaar hervallen. In vergelijking met andere dadercategorieën is dat een vrij laag percentage. Maar elk geval van recidive is er natuurlijk een te veel. We weten ook dat als we de behandeling goed uitvoeren, volgens de wetenschappelijke methodes, we het risico op recidive met de helft kunnen verminderen.”

Hoe reageren partners van daders op zulke zaken?

“Sommige partners kiezen ervoor om te vertrekken, anderen blijven en willen de persoon in kwestie steunen. Zij zitten met veel vragen over de oorzaken en zijn bezorgd of iemand een risico kan vormen voor kinderen. We zien dat deze groep vaak op zoek gaat naar hulp.

“Bij Stop it Now! hebben we speciale begeleiding voor partners voorzien. We richten ons specifiek op die groep door middel van een online forum, waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast hebben we praatgroepen voor partners van mensen die seksueel misbruik hebben gesteld, of beelden ervan online hebben bekeken.”