‘Het is mijn vrees dat er lege gaten ontstaan op school’: leerkracht Latijn ziet hoe zijn vak stilaan uitsterft

Wat vindt u van de beslissing?

Herrebout: “Ik vind het enorm jammer voor mensen die graag leerkracht Latijn willen worden, maar niet naar de universiteit willen gaan. Zo was ik namelijk zelf: ik heb Latijn gestudeerd aan Artevelde omdat de aanpak van de hogeschool veel beter bij mij aansloot. In mijn tijd zijn wij ook maar met zijn vieren afgestudeerd. Ik vind het dus raar dat het kleine aantal studenten nu de reden zou zijn om met de richting te stoppen.

“De sterkte van de opleiding aan de hogeschool is dat je twee opleidingsvakken kan kiezen. Je studeert sowieso niet puur Latijn, er is altijd een combinatie met een ander schoolvak. In mijn ogen zien ze Latijn nu te absoluut, terwijl die combinatie net een enorm pluspunt is. Meestal wordt Latijn gecombineerd met een andere taal, maar ik koos bijvoorbeeld voor wiskunde als tweede vak. Voor mij waren die twee perfect verenigbaar. Voor wiskunde leer je logisch denken en dat heb je bij Latijn ook nodig. Het ontrafelen van teksten kan bijvoorbeeld soms lijken op een wiskundig vraagstuk. Als ik aan mijn Latijnse klas wiskunde geef, refereer ik heel vaak aan Latijnse terminologie of zaken die we bij Latijn hebben gezien. Ik benader de leerstof daardoor op een ander manier en dat appreciëren leerlingen wel.”

Kunnen de opleidingen aan de universiteit een alternatief bieden?

“De universiteit kan veel leerlingen die net van het secundair onderwijs komen, afschrikken. Zelf heb ik altijd bewust gekozen voor kleinere scholen met meer persoonlijk contact. Op de universiteit valt dat voor een groot deel weg. Het contact tussen docent en student was aan de Arteveldehogeschool bijvoorbeeld heel fijn. De docenten kenden ons en wisten waar we mee bezig waren. We werden altijd van heel dichtbij begeleid omdat we elkaar geregeld zagen. Die hechte groepen en kleine aula’s kunnen de drempel om verder te studeren voor veel nieuwe studenten verlagen.

“Een groot voordeel vond ik ook de stage waardoor je al snel voor de klas leert staan. Ik heb altijd heel graag met jongeren gewerkt en vond het belangrijk dat meteen in de praktijk te kunnen brengen. In een universiteit is dat heel anders, daar moet je eerst een volledige opleiding volgen voor je aan een stage kan beginnen.”

Als er te weinig leerkrachten Latijn afstuderen, wie gaat dan hun taak overnemen?

“Het is mijn vrees dat er lege gaten gaan ontstaan op school. Er studeren steeds minder leerkrachten Latijn af, maar er zit er ook een pensioneringsgolf aan te komen bij de leerkrachten die er nu zijn. Dan vraag ik mij af of Latijn een uitstervend vak is. Als er geen leerkrachten meer zijn, wordt het moeilijk het vak nog degelijk in te richten. Dat zou echt doodzonde zijn, want Latijn biedt voordelen op veel verschillende vlakken.”

Waarom zouden leerlingen die van het middelbaar komen, moeten kiezen voor een hogere opleiding Latijn?

“Volgens mij is elke leerling geschikt om Latijn te studeren omdat het iets totaal anders is dan een puur taal- of net wetenschapsvak. Ik ben bijvoorbeeld goed in analytisch denken en merk dat ik dat nodig heb om Latijn beter te verstaan. Door linken te leggen die op het eerste gezicht niet logisch zijn, leer je op een andere manier naar de dingen te kijken. Je legt connecties tussen talen, maar ook taaloverschrijdend tussen andere vakken. Natuurlijk moet je ook geïnteresseerd zijn in de Latijnse cultuur en oude teksten. Het is echt een passie die je moet willen doorgeven.”