‘Het is logisch dat steeds meer moslima’s beginnen met ondernemen’

Radia El-Jafoufi (32) lanceerde onlangs in Antwerpen een platform voor ondernemende moslima’s: Chief Executive Muslimah, afgekort CEM, ze verving de ‘O’ van CEO door de ‘M’ van moslima. ‘Ik geloof dat CEM binnen de kortste tijd uit zal groeien tot een begrip.’

Deze week lanceert ze haar online website, waar ze een business ‘shower box’ aanbiedt. ‘We vieren geboortefeesten en bruiloften. Waarom zouden we de start van een onderneming niet vieren?’

De jonge vrouw werkte jarenlang als een online marketeer in loondienst, maar ze had altijd een hart voor ondernemen. ‘In het zesde middelbaar mochten we een klein project oprichten, toen koos ik meteen voor de directiefunctie. Ik hou ervan om verantwoordelijkheden te hebben, anderen aan te sturen, voor nieuwe uitdagingen te staan. Ook toen ik in loondienst werkte, kon ik het niet laten hier en daar een suggestie te doen.’ Ze lacht.

Radia richt zich specifiek op moslima’s omdat ze ziet hoe deze groep steeds meer aan het ondernemen slaat. ‘Vrouwen ondernemen steeds meer. Dat zie ik ook in de community’s voor ondernemende vrouwen waarin ik me bevind. Daar voelde ik me gesteund, maar tegelijk vroeg ik me af hoe ik zo’n initiatieven meer geschikt kon maken voor moslima’s.’ Radia haalt borrels aan waarbij er alcohol wordt geserveerd, maar haar onderneming gaat verder dan eet- en drinkvoorkeuren. Ze biedt in de toekomst ook cursussen aan over het islamitisch financieren van je onderneming.

‘Het is logisch dat moslimvrouwen eerder voor een onderneming kiezen, want de kansen op de arbeidsmarkt zijn niet evenredig verdeeld, daarbij zijn er vaak ook dingen waar werkgevers over vallen. Denk aan de hoofddoek of aan de ramadan, sommige werkgevers beweren dat het vasten een invloed kan hebben op de werkprestaties.’ Radia wil met CEM echter niet enkel oplossingen bieden voor bestaande drempels die mensen ondervinden op de werkvloer. Ze wil de islam gebruiken als inspiratiebron.

'Ik wil ervoor zorgen dat deze vrouwen vertrouwen hebben in het ondernemen vanuit hun geloofsovertuiging' Beeld BELGAIMAGE

‘Ik wil ervoor zorgen dat deze vrouwen vertrouwen hebben in het ondernemen vanuit hun geloofsovertuiging. Er is bijvoorbeeld het Istikhara-gebed dat moslims uitvoeren wanneer ze een keuze maken.’ Ik maak de vergelijking met de virtuele ondernemingscoaches die spreken van ‘manifestatie’. Radia ziet de gelijkenis: ‘In plaats van ons vertrouwen te leggen in het universum, leggen wij het in Allah.’

Radia is in 2020 moeder geworden, na een traumatische bevalling belandde ze in een postnatale depressie. Ze zocht psychologische hulp maar ze ging ook op zoek naar wat haar plezier bracht. Zoals werken, ook al waren de omstandigheden niet perfect voor ondernemers, we zaten nota bene in een pandemie, is ze er toch aan begonnen. ‘Het was nu of nooit.’

Op haar lanceringsevenement heeft Radia verschillende vrouwen ontmoet, van sportschooleigenaars tot chocolatiers. Binnenkort begint een van deze vrouwen, Loubna Tallal, een agentschap creatief schrijven: ‘Malahima Agency’. ‘Ik werkte eerst anderhalf jaar als freelance copywriter en heb momenteel de overstap gemaakt naar een eigen agentschap omdat ik meer te bieden had en er ook meer vraag was. Op 14 augustus vieren we dit met een business shower. Dit is een moment waarbij de steun zichtbaar wordt en het begin van mijn onderneming tastbaar. Een extra motivatie!’

Radia is moeder, echtgenote, onderneemster en moslima. De slogan van haar onderneming luidt ‘The modern day Khadija’. ‘Khadija was de vrouw van de profeet, ze was toegewijd aan de godsdienst, maar ze was ook een succesvolle ondernemer. We kunnen als vrouw verschillende rollen aannemen, maar deze rollen kunnen ons ook juist helpen om onze andere rollen beter te vervullen. Ik pas mijn tijdsschema aan aan het tijdsschema van mijn zoon. Ondernemende vrouwen voelen zich soms onterecht schuldig en zullen misschien daarom juist meer bewust tijd met hun kind doorbrengen. Fysiek in dezelfde ruimte met je kind zijn, betekent niet automatisch dat je er ook mentaal of emotioneel voor je kind bent.’