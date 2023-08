‘Het is leuk dat Gert Verhulsts boot aan het MAS ligt, maar het zou nog mooier zijn mocht onze experimentele boot ernaast liggen’

In Antwerpen, waar de vastgoedmarkt koning is, pleiten creatievelingen voor meer ruimte voor experiment. Al lijkt de stad daar geen gehoor aan te geven. Een van zulke artiesten is regisseur Jan Beddegenoodts, hij ons mee op pad langs zijn vroegere lievelingsplekken.

“Pf, hier kan je er ook al niet meer langs.” Regisseur Jan Beddegenoodts (35) tuurt wat verslagen naar het met verbodsborden en dranghekken afgesloten jaagpad naast de Antwerp Maritime Academy, de vroegere Zeevaartschool. Zo geraakt niemand nog bij het Noordkasteel, zucht hij.

De nood om dat domein nog eens te betreden is groot. Niet alleen was dit zijn lievelingsplek, het verdwijnen ervan was vorig jaar de aanleiding om zijn knappe documentaire Groeten uit de Koekenstad te maken. Daarin klagen hij en talloze kunstenaars(collectieven) zoals FAAR, 2020 Studios, Zilt en Zoet en artiestenboot Tenace (die niet langer mag aanmeren in ’t Stad) het gebrek aan ruimte voor experiment aan.

“Naast parken en terrassen, die staan voor een soort eenheidsworst, heb je vrijplaatsen nodig: een soort imaginaire ruimte tussen het private en het publiekelijke waar de nadruk niet ligt op het commerciële en waar collectieven kunnen creëren en experimenteren. Dat was enkel nog mogelijk in de restruimte die de vastgoedmarkt nog niet in het vizier had, maar nu is zelfs dit laatste stukje braakland vermarkt.”

Noordkasteel

We fietsen verder. Enkel door onze fietsen over betonnen schuttingen te slingeren bereiken we het Noordkasteel, ooit een populair recreatiedomein met een openluchtzwembad, later een groengebied met een resterend stuk omwalling en vandaag een werf voor de Oosterweel-werken, maar − verrassing − met nog onaangeroerd verwilderd groen en een vijver. Later zou het een park worden.

“Dit was de plek waar we met vrienden en gelijkgezinden samenkwamen. Omdat het een onbestemde plek was. Niet echt een park, niet echt een zwemvijver. Het viel overal tussen, waardoor je er op een mooie dag kon verdwijnen, samenkomen met je eigen drank en muziek en creatief zijn. Aan de oever hield iemand café Le Tour open. Het was van niemand en iedereen.” Het zijn dit soort plekken die volgens hem “beetje bij beetje verdwijnen in Antwerpen”.

Zo ook het naast de Schelde gelegen Onder Stroom, waarvan Beddegenoodts een van de bezielers was. Tot afgelopen mei, toen de locatie voor creatieve vrijbuiters moest sluiten door − aldus hun website − “gebrekkige ondersteuning van de stad, geen vooruitzicht op een nieuwe locatie en problemen met vergunningen en financiën. Dranghekken houden nu bezoekers weg van de loodsen en het plein die samen Onder Stroom vormden. “Het was een podium waar artiesten samenkwamen, experimenteerden, creëerden of tot ’s morgens konden dansen.”

Waarom het fout liep? “We creëerden hier vrijwillig en uit liefde voor de stad een alternatief podium in gebouwen die binnenkort tegen de grond worden gegooid. In plaats van de meerwaarde ervan te zien, stuurden ze ons van het kastje naar de muur voor vergunningen waarvan zelfs ambtenaren niet veel begrepen. Waar is het wettelijke kader om op zulke tijdelijke sites iets te organiseren?”

Nutellashops

Dat het ook de stad ten goede komt, bewijzen volgens hem de ontwikkelingen in Amsterdam. “Dat hebben ze eerst zo commercieel en toeristisch mogelijk gemaakt, waardoor het een Disneyland werd vol Nutellashops. Nu komt men daar op terug en proberen ze hun stad weer leefbaar te maken voor de bewoners.”

Artiesten mogen in de film dan wel schreeuwen om ruimte voor experiment, op de Antwerpse gemeenteraad ging de docu volgens hem sinds mei vorig jaar maar één keer over de lippen. Dat was toen de sluiting van Over Stroom ter sprake kwam. “Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) verwees naar een samenwerking met private ontwikkelaars als de oplossing. Dat lijkt ons een gebrek aan verbeelding en geen antwoord op de vragen die ik met de film probeer te stellen.”

Hij vreest dat ’t Schoon Verdiep de docu enkel als kritiek beschouwt. “Het is niet omdat men dit soort ruimtes niet kan controleren of begrijpen, dat ze niet mogen bestaan. Ik wil met hen gewoon de dialoog aangaan en hoop dat ze via de film de schoonheid van die plekken ontdekken. Kijk, het is leuk dat Gert Verhulsts boot aan het MAS ligt, maar het zou nog mooier zijn mocht de boot van Tenace ernaast kunnen liggen. Kruisbestuiving is nodig.”