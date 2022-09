‘Het is in België zo stil over Pakistan’, zegt teleurgestelde Schaarbeekse winkelier

Minstens 1.100 doden, 3.600 gewonden en miljoenen slachtoffers: sinds midden juni wordt Pakistan geteisterd door aanhoudende overstromingen. De situatie is inmiddels zo erg dat de Wereldgezondheidsorganisatie de hoogste alarmfase afkondigde.

De ramp in Pakistan drong niet zo tot me door. Dat doet me blozen van schaamte. Vooral omdat ik regelmatig naar het LycaMobile-winkeltje in Schaarbeek ga van een man met Pakistaanse roots. Meestal praten we vrolijk over onnozele dingen wanneer ik kauwgom koop, of melk. Vandaag ziet hij er troosteloos uit wanneer ik hem vraag naar de situatie in Pakistan.

“Één derde van Pakistan is weg, foetsie, compleet weggeveegd door de overstromingen”, zegt Malik Zafari ­Iqbal. In 1996 kwam hij naar België om een “beter leven” uit te kunnen bouwen voor zijn vrouw en zichzelf. Een politiek labiel land en verhalen van anderen die al in België waren en werkten, deden hem overstag gaan. Ondertussen is de man naar eigen ­zeggen best gelukkig hier.

Immens verdriet

“Ik heb nog een broer en zus die in Sargodha, in de provincie Punjab, ­wonen, waar ik vandaan kom. Zij zijn gelukkig veilig, daar is weinig schade.” De man vertelt ongestoord verder wanneer er enkele klanten aan de kassa staan. “Mijn familie praat over niets anders meer als we bellen. Elke Pakistaan is immens verdrietig.”

Dan zwijgt hij. “Sommigen hoorden vijftien dagen niets van hun geliefden.” De man beweert dat hij zo weinig mogelijk naar het nieuws kijkt. “Het heeft geen zin om naar die totale verwoesting te kijken”, zegt Iqbal.

Volgens Joachim Deman van Rode Kruis-Vlaanderen zijn er bijna één miljoen huizen beschadigd. “De extreem zware moessonregens zijn dan ook bijna drie keer heviger dan het gemiddelde van de voorbije dertig jaar. Dan krijg je zo’n extreme overstromingen als gevolg, inclusief plotselinge aardverschuivingen in het hele land”, zegt hij aan de telefoon.

Wanneer ik aan Iqbal vraag wat hij denkt over de link tussen klimaatverandering en de overstromingen, zegt hij: “Dat weet ik niet. Misschien is het een straf van God.” Dan moet God wel heel erg kwaad zijn geweest op de provincie Sindh, die er het ergst aan toe zou zijn, denk ik nog. “Iedereen kent daar wel iemand die verdronken of spoorloos is. Zij die nog leven hebben geen dak boven het hoofd. Bepaalde regio’s zitten zonder gas en de woningnood is hoog.”

Daarna legt hij de vinger op de wond. “Het is hier zo stil over Pakistan.” Misschien heeft Iqbal gelijk. Waarom is er weinig aandacht voor Pakistan? Volgens Steven Van Hecke, professor Europese politiek (KU Leuven) gaat solidariteit over in welke mate mensen zich identificeren met de landen waar rampen gebeuren.

“Weinigen in België kunnen zich identificeren met Pakistan of de slachtoffers. Dat zagen we bijvoorbeeld wel bij Oekraïners, waarin veel Belgen zich herkennen. Met hun gewoontes, uiterlijk en cultuur bijvoorbeeld”, zegt Van Hecke. Maar ook nabijheid blijkt cruciaal te zijn als het om solidariteit gaat.

“Pakistan ligt niet in Europa, en in de publieke opinie en de media is dat wel van tel. Niettemin zijn er altijd overheidsinstanties en organisaties die in actie schieten. Het is dus niet zo dat het Westen volledig wegkijkt.”

Noodhulp

Rode Kruis-Vlaanderen bijvoorbeeld maakte inderdaad al 250.000 euro uit het noodhulpfonds vrij voor Pakistan. “Dat geld zal in eerste instantie vooral gebruikt worden om voedselpakketten en hygiënekits mee aan te kopen. Het geld wordt via het Duitse Rode Kruis ingezet, omdat zij al sinds 1983 in Pakistan actief zijn, en daarom ook nu ter plaatse aanwezig zijn”, verklaart Deman.

“Iedereen in Pakistan helpt waar die kan. Ook politici. Maar het droevige is: mensen zoeken nog steeds naar beweging onder het puin”, zegt de winkelier nog.

Financieel bijdragen kan via www.rodekruis.be/pakistan of door te storten op rekeningnummer BE53 0000 0000 5353, met vermelding ‘Pakistan’.